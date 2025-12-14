Świąteczne promocje PlayStation: gry nawet 60% taniej i duże obniżki cen konsol PS5

Okres świąteczny to idealny moment, by nadrobić growe zaległości, rozbudować domową bibliotekę tytułów lub sprawić sobie (albo bliskim) nowy sprzęt. PlayStation przygotowało z tej okazji szeroką ofertę promocji – zarówno w PS Store, jak i w największych sieciach handlowych.

W ramach świątecznej wyprzedaży w PS Store gracze mogą skorzystać z rabatów sięgających nawet 60% na setki gier. To dobra okazja, by zanurzyć się w rozbudowanych fabułach, sportowej rywalizacji czy wysokooktanowych wyścigach – i wreszcie zmniejszyć swoją „kupkę wstydu”.

Na promocje mogą liczyć również fani wydań fizycznych. Edycje kolekcjonerskie Death Stranding 2 oraz Ghost of Yotei dostępne są w wybranych sieciach handlowych nawet o około 370 PLN taniej, oferując nie tylko grę, ale także dodatkowe treści i gadżety dla kolekcjonerów.

PlayStation nie zapomniało także o tych, którzy planują zakup nowej konsoli. PlayStation 5 Slim można znaleźć w promocjach sięgających do 500 PLN taniej, a PS5 Digital Edition – nawet do 600 PLN taniej w wybranych sklepach. Dla graczy szukających najwyższej wydajności dostępna jest również PlayStation 5 Pro w sugerowanej cenie 3 199,99 PLN.

Ciekawą propozycją jest także PlayStation Portal – urządzenie dla tych, którzy muszą dzielić telewizor lub chcą grać z dala od konsoli. Sprzęt pozwala na zdalną rozgrywkę z PS5 i dostępny jest w sugerowanej cenie 899 PLN.

Aktualne oferty na konsole – w tym PS5 Slim (2 099,99 PLN) oraz PS5 Digital Edition (1 649,99 PLN) – można znaleźć w największych polskich sieciach RTV, a pełną listę przecenionych gier warto sprawdzić w specjalnej zakładce „Okazje” w PS Store.