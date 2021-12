THEA500 Mini – kultowa Amiga 500 w nowej wersji

Miłośnicy retro grania powinni zapisać w kalendarzu datę 25 marca 2022 roku. Na ten dzień zaplanowana została premiera THEA500 Mini, czyli w pełni licencjonowanej wersji komputera domowego Amiga 500, pełnej kultowych gier.

THEA500 Mini jest kolejnym po THEC64 Mini (czyli odświeżonym Commodore 64), dziełem Retro Games. To kompaktowa, unowocześniona wersja Amigi 500, wyposażona w funkcje, które w latach 80 ubiegłego wieku były nie do pomyślenia. Konsola otrzyma złącze USB-A, za pomocą którego podłączymy doń nośniki z grami, zaś ustawienia ich wyświetlania zmienimy z poziomu urządzenia. Same tytuły wzbogacą się natomiast o możliwość zapisywania i wznawiania gry w trakcie rozgrywki.

Oprócz obsługi tytułów z zewnętrznych dysków, urządzenie otrzyma także wgraną bibliotekę 25 znanych i lubianych gier. Wśród nich znajdują się takie nieśmiertelne hity, jak Another World, pierwsze Wormsy, Simon the Sorcerer czy Alien Breed 3D. Retro Games obiecuje, że mimo nowych funkcji, rozgrywka zachowa ducha oryginału.

THEA500 Mini będzie sprzedawana w zestawie z 8-przyciskowym padem i 2-przyciskową myszą. Oficjalny dystrybutor konsoli w Polsce, Koch Media, ustalił jej cenę na poziomie 600 PLN. Odświeżona Amiga 500 trafi do sprzedaży 25 marca przyszłego roku.