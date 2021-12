Hotel Arłamów ze specjalną ofertą zimową

Zima w tym roku nas nie rozpieszcza, więc nic dziwnego, że wielu z nas ma ochotę wyrwać się z miasta i odpocząć chociaż przez kilka dni. Jeśli marzysz o spędzeniu Świąt, Nowego Roku lub ferii zimowych w bajecznym, ośnieżonym krajobrazie i przy okazji zadbać o formę, ruszaj do Hotelu Arłamów!

Hotel Arłamów to jeden z najbardziej wyjątkowych kompleksów hotelowych w Europie, położony daleko od miasta i w otoczeniu malowniczych wzgórz i lasów. Rozległy teren jest w pełni bezpieczny dla gości, a przy tym niezwykle korzystny pod względem mikroklimatu – powietrze jest tam najczystsze w całej Polsce.

Dla miłośników aktywnego wypoczynku, Hotel przygotował sporą ofertę sportową. W okresie zimowym, szczególną popularnością cieszy się stacja narciarska Arłamów, przystosowana do potrzeb początkujących i zaawansowanych narciarzy. Stoki i wyciągi orczykowe są w pełni doświetlone i codziennie przygotowywane do jazdy, zaś do dyspozycji gości oddane są trzy trasy zjazdowe, ski serwis i wypożyczalnia sprzętu. Warto pojeździć także po sztucznym lodowisku, jak również zwiedzić otoczenie hotelu na nartach biegowych lub pieszo. Poza tym, na terenie Hotelu Arłamów znajduje się zadaszone zaplecze sportowe z krytą ujeżdżalnią, halą tenisową, siłowniami i strzelnicami sportowymi.

Po wysiłku fizycznym, Hotel zaprasza do SPA, gdzie można odpocząć w basenach, jacuzzi z ciepłą wodą lub w saunach. Co najważniejsze, wszystkie te atrakcje zostały uzupełnione o widok na otaczający krajobraz. Górską naturę możemy obserwować także z luksusowych pokojów hotelowych. Dla rodzin z dziećmi przeznaczony jest natomiast program Akademia Juniora #ARŁAMOVE, rozwijający wśród najmłodszych zainteresowania sportowe.

Hotel Arłamów jest otwarty dla gości także w Święta, Nowy Rok i zimowe ferie. Przez całą zimę możemy również skorzystać z oferty Zima 2022 All Inclusive: zawiera ona 3 posiłki dziennie, skipass, wstęp do Świata Saun, miejsce w garażu podziemnym oraz dostęp do innych atrakcji hotelu. Więcej informacji znajdziesz na www.arlamow.pl.