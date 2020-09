The Sero – takiego telewizora w Polsce jeszcze nie było

Samsung z powodzeniem rozwija kategorię telewizorów Lifestyle, które dopasowane są do konkretnych potrzeb użytkowników. Po telewizorze The Frame, który powieszony na ścianie prezentuje się pięknie niczym obraz w galerii sztuki i The Serif, który zachwyca innowacyjnym wzornictwem, przyszedł czas na telewizor The Sero. To pierwsze tego typu urządzenie, które tak dobrze współpracuje z urządzeniami mobilnymi, dostosowując położenie ekranu do treści, które najczęściej oglądamy za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Najlepszy telewizor do treści ze smartfona

The Sero znacznie wykracza poza klasyczną definicję telewizora. Nie bez powodu jego nazwa w języku koreańskim oznacza „pionowy”. Urządzenie bowiem z łatwością zmienia orientację z poziomej na pionową, swobodnie dostosowując się do oglądanych treści – zupełnie jak w smartfonie czy tablecie.

Połączenie telewizora The Sero z telefonem jest niezwykle proste i intuicyjne. Wystarczy dotknąć urządzeniem mobilnym do obudowy telewizora i funkcja Dotknij i Wyświetl sprawi, że użytkownicy natychmiast zobaczą lustrzaną kopię smartfona. Dzięki tej opcji na większym ekranie można przeglądać ulubione serwisy społecznościowe, oglądać filmy zarówno w pionie, jak i w poziomie czy obejrzeć zdjęcia z wakacji. Wystarczy odwrócić smartfon, a ekran telewizora także zmieni położenie. The Sero oferuje najważniejsze aplikacje VOD, szybki i intuicyjny Smart TV znany z innych telewizorów Samsung, a także wsparcie dla funkcji AirPlay2, umożliwiając odtwarzanie treści z urządzeń firmy Apple.

Odmień swoje wnętrze

Jak przystało na telewizor z kategorii Lifestyle, The Sero idealnie wpisuje się w domową przestrzeń. Kiedy akurat nie oglądamy filmów czy treści ze smartfona, można go przekształcić w stylowy dodatek. Do wyboru mamy aż 5 trybów portretowych do wyświetlenia w orientacji pionowej: Plakat, Zegar, Moje Zdjęcie, Ściana Dźwięku lub Kinografika. Z kolei w orientacji poziomej atmosferę dopasowaną do naszych preferencji stworzy znany z telewizorów QLED Tryb Ambient+. Dzięki temu na ekranie wyświetlimy bieżące informacje czy muzyczne wizualizacje, które urozmaicą domówki i wieczory we dwoje.

The Sero to także jedyne w swoim rodzaju urządzenie ze względu na sposób instalacji. Nie trzeba dodatkowych mebli czy wolnej ściany – zintegrowany stojak na kółkach pozwoli wyeksponować telewizor The Sero w dowolnym miejscu.

Moc kolorów i potężny dźwięk

Ten mobilny telewizor oferuje nie tylko możliwość rotacji ekranu, lecz także świetną jakość obrazu, o którą dba potężny Procesor Quantum 4K. W czasie rzeczywistym analizuje obraz i dźwięk, zapewniając optymalne ustawienia w każdej scenie. Ponadto Inteligentne Skalowanie do 4K [1], przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, pozwoli obejrzeć ulubione treści w rozdzielczości jak najbliższej 4K. Telewizor Samsung The Sero został wyposażony także w potężny dźwięk w formacie 4.1ch 60W z funkcją Dolby Digital Plus. Ukryte za pionowym stojakiem głośniki można łatwo połączyć ze smartfonem, uzyskując wysokiej jakości brzmienie z głębokim basem. Z kolei Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA) reaguje na niespodziewane dźwięki otoczenia, podnosząc poziom głośności oglądanych treści, gdy jest to konieczne.

Telewizor The Sero dostępny jest w rozmiarze 43 cali.

[1] Działanie funkcji Inteligentnego Skalowania zależy od jakości i rodzaju materiału wejściowego. Skalowanie może nie działać na materiały przesyłane z komputera lub w trybie Gra.