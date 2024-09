The Cure prezentują utwór otwierający nadchodzący album Songs Of A Lost World

The Cure zelektryzowali niedawno fanów, zapowiadając niezwykle wyczekiwany, czternasty album. Songs Of A Lost World ukaże się 1 listopada i będzie pierwszym studyjnym wydawnictwem grupy od 16 lat. Utwory z płyty zostały przedpremierowo zaprezentowane podczas trwającej 90 dni i obejmującej 33 kraje trasy koncertowej Shows Of A Lost World, podczas której zespół zagrał dla ponad 1,3 mln fanów.

Każdy koncert na trasie otwierał utwór Alone. Nic dziwnego, to także pierwsza piosenka na nadchodzącym krążku, a także pierwsza, która doczekała się oficjalnego wydania na platformach streamingowych. Tytuły pozostałych utworów grupa ujawni wkrótce.

Ten utwór w pewnym sensie odblokował płytę. Kiedy tylko go nagraliśmy, wiedziałem, że to utwór otwierający i poczułem, że nowy album nabiera kształtów. Przez pewien czas zmagałem się ze znalezieniem odpowiedniego wersu, który pasowałby jako otwierający pierwszą piosenkę, pracując nad prostą koncepcją „bycia samemu”. Z tyłu głowy zawsze miałem to natarczywe przeczucie, że już wiem, jaki on powinien brzmieć… Kiedy tylko skończyliśmy nagrywanie, przypomniałem sobie wiersz „Dregs” angielskiego poety Ernesta Dowsona… I to był moment, w którym zrozumiałem, że ta piosenka, jak i cały album, stały się rzeczywistością – mówi Robert Smith.

Songs Of A Lost World zostało w całości napisane i zaaranżowane przez Smitha. Artysta wyprodukował i zmiksował album wspólnie z Paulem Corkettem. The Cure nagrywali krążek w walijskim Rockfield Studios w składzie: Robert Smith (gitara, 6-strunowy bas, klawisze), Simon Gallup (bas), Jason Cooper (perkusja), Roger O’Donnell (klawisze), Reeves Gabrels (gitara).

Robert Smith stworzył koncepcję okładki, a wieloletni pracownik The Cure Andy Vella zajął się grafiką i projektem graficznym. Na okładce znajduje się „Bagatelle”, rzeźba Janeza Pirnata z 1975 r.

Album zostanie wydany jako 1LP, 2 LP Miles Showell Abbey Road half-speed master, 1LP marble, kaseta, 1 CD, pakiet deluxe 2 CD+Blu-ray zawierający instrumentalną wersję krążka i miks Dolby Atmos, a także w formatach cyfrowych.