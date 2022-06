The Alters zapowiedziane na intrygującym zwiastunie

Po This War of Mine i Frostpunku, 11 bit studios ogłosiło swoją kolejną produkcję – The Alters.

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak mogłoby zmienić twoje życie, gdybyś podjął inne decyzje? Jak wyglądałaby twoja osobowość czy sposób myślenia, gdybyś wybrał konkretną drogę edukacji bądź jedną ścieżkę zawodową zamiast innej? The Alters to gra skoncentrowana na małych, binarnych decyzjach, które często zapadają w ułamkach nanosekund, ale rzutują na całe twoje życie.

W The Alters gracze na własnej skórze przekonają się, że człowiek rzeczywiście jest sumą swoich wyborów. The Alters to historia Jana Dolskiego – prostego pracownika fizycznego, doprowadzonego przez okoliczności do życiowego rozdroża. Po awaryjnym lądowaniu na odległej planecie, samotny Jan wpada w śmiertelną pułapkę. Jedyną nadzieją na przetrwanie jest sprowadzenie rąk do pomocy. Nie będąc do końca świadomy wagi tej decyzji, Jan musi stworzyć alternatywne wersje samego siebie – altersów.

„Nazywamy ich tak, ponieważ nie są oni klonami. To alternatywne wersje tej samej osoby” – wyjaśnia Tomasz Kisilewicz, Game Director The Alters. „Każdy z nich ma inny zestaw umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu, ale gracze muszą też o nich wszystkich zadbać. Każdy ma też niepowtarzalną osobowość, wynikającą z indywidualnej drogi życiowej. Jak przebiegają te ścieżki życia i jak budowane są te relacje – to zależy wyłącznie od Ciebie”.

Podobnie jak klasyczne science-fiction, The Alters pozwala nam na przyjrzenie się fascynującej tematyce – a czasem też takiej, z którą możemy się utożsamiać – poprzez pryzmat futurystycznego settingu. Licząc fazę koncepcyjną, gra tworzona przez jeden z trzech wewnętrznych zespołów deweloperskich 11 bit studios, powstaje od niemal trzech lat. The Alters działa na silniku Unreal Engine.