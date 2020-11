TEST: Yumisu 2053

Praca w domu, długie sesje przy komputerze, rozwijanie swoich hobby – podczas wszystkich tych czynności łatwiej jest być produktywnym, gdy mamy zapewnioną wygodę. Brak odpowiedniego podparcia nie tylko utrudnia skupianie się na wykonywanych czynnościach, ale także może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Fotel Yumisu 2053 ma za zadanie wyeliminować wszelki dyskomfort związany z długim siedzeniem przy biurku; sprawdźmy, czy mu się to udało.

Większość krzeseł gamingowych wygląda kiczowato, ale nie Yumisu 2053. Fotel jest elegancki, pokryty czarną, przeszywaną ekoskórą i wyposażony w solidne, aluminiowe podłokietniki oraz ramę. Minimalistyczny, ale wyrazisty design pasuje zarówno do przestrzeni biurowej, jak i „jaskini gracza”. Zastosowana tapicerka sprawia wrażenie solidnej: materiału nie uszkodziło nawet przypadkowe zahaczenie o niego zamkiem błyskawicznym.

Już pierwsze dotknięcie oparcia i siedziska zdradza, że zastosowane wypełnienie to gęsta pianka z pamięcią kształtu, mięciutka, ale jednocześnie stabilnie podpierająca ciało. Dodatkowo w zestawie z fotelem otrzymujemy odczepiane poduszki na odcinek lędźwiowy i szyję; ta ostatnia jest wręcz niezbędna, jeśli dysponujemy wysoko ustawionym monitorem. Opcjonalne podparcie okazało się szczególnie miękkie. Dokładnie otula ono kark i dół pleców, pozwalając naszej sylwetce przyjąć optymalną pozycję.

Największą zaletą Yumisu 2053 jest szeroki zakres regulacji siedziska, oparcia i podłokietników. Krzesło może być nie tylko podwyższane lub obniżane; do swoich preferencji dostosujemy także kąt i rozstawienie podłokietników, jak również kąt pochylenia oparcia. Ten ostatni to nawet 150 stopni; dzięki systemowi blokowania ergomultiblock możemy spokojnie odchylić się do pozycji niemal leżącej, bez obawy, że „bujniemy się” do tyłu i nagle wylądujemy na podłodze.

Solidne wrażenie sprawia również aluminiowa podstawa, wyposażona w duże, gumowane koła. Podczas wstawania z fotela, jazdy pomiędzy biurkiem a półką z segregatorami, czy zmieniania pozycji w trakcie pracy, nie słyszeliśmy żadnych dźwięków, co również jest dużym plusem – w trakcie wytężonej pracy nie ma nic bardziej irytującego, niż klekoczące kółka lub skrzypiące oparcie. Dodatkowo Yumisu 2053 wytrzymuje obciążenie do 150 kg i ma szerokie, obszerne siedzisko oraz oparcie, przez co nadaje się dla osób o masywniejszej sylwetce.

Należy przy tym zauważyć, że krzesło jest dość duże i ciężkie, więc jeśli planujemy je często przenosić (na przykład przez wystające progi), możemy się sporo namęczyć. W większości przypadków powinno ono jednak idealnie pasować do naszej przestrzeni biurowej, a po godzinach zapewnić pełen komfort przy ulubionej grze komputerowej.

Specyfikacja