TEST: Yamaha SR-C20A

Z nalezienie odpowiedniego miejsca na soundbara może stanowić prawdziwe wyzwanie, w szczególności w małych mieszkaniach. Najnowszy kompaktowy soundbar Yamahy, SR-C20A, powstał właśnie z myślą o takich trudnych warunkach – mierzy on zaledwie 60 cm, może być umieszczony na ścianie, a dla większej oszczędności miejsca ma wbudowany subwoofer. Posłuchajmy zatem, jak brzmią na nim filmy, gry i utwory muzyczne.

Chociaż niewielki, sprzęt prezentuje się atrakcyjnie. Krótka, płaska belka SR-C20A pokryta została przyjemną w dotyku tkaniną; z przodu znalazło się miejsce dla diod, sygnalizujących status soundbara, a na górnej ściance – podstawowe przyciski sterowania.

Do dyspozycji dostajemy także wybór portów: wejście RCA, wejście optyczne i złącze HDMI z eARC, niestety tylko jedno; dodatkowo prześlemy na niego muzykę przez Bluetooth 5.0. Odrobinę zabrakło nam także wyjścia subwoofera, na wypadek, gdybyśmy chcieli wzbogacić system audio o dedykowany głośnik niskotonowy. Plusem okazała się natomiast możliwość sterowania SR-C20A za pomocą aplikacji mobilnej Sound Bar Remote App, dającej szczegółowy dostęp do ustawień urządzenia; do dyspozycji otrzymujemy także dedykowanego pilota, chociaż w praktyce najczęściej korzystaliśmy z przejrzystej i intuicyjnej apki.

Niewielki soundbar Yamahy został wyposażony w dwa przetworniki pełnozakresowe, po jednym na każdy kanał, oraz zintegrowany subwoofer z dwoma radiatorami pasywnymi. Konfiguracja ta sprawdza się przede wszystkim w niewielkich mieszkaniach i niezbyt dużych pomieszczeniach: po włączeniu opcji „rozszerzenie basu”, testowa kawalerka wypełniła się soczystym, donośnym brzmieniem. Urządzenie korzysta z funkcji wirtualnego udźwiękowienia przestrzennego, sugestywnie rozpraszając odgłosy dookoła słuchacza lub otaczając go muzyką.

SR-C20A potrafi grać z dużym wyczuciem i muzykalnością, dostarczając realistycznych efektów dźwiękowych i wzorowo akcentując dialogi. Wypowiadane przez aktorów kwestie brzmią czysto i klarownie za sprawą funkcji Clear Voice, automatycznie wyłapującej ludzki głos i wyróżniającej go na tle reszty dźwięków.

Na dodatek soundbar może pracować w kilku trybach: „Gra” najlepiej sprawdzi się podczas rozgrywki (dzięki niskiemu profilowi, SR-C20A nadaje się zresztą do podłączenia do komputera), a ten muzyczny całkiem nieźle radził sobie z różnym repertuarem, także podczas strumieniowania Bluetooth.

Kompaktowy soundbar od Yamahy to doskonała propozycja dla osób dysponujących niewielką powierzchnią do udźwiękowienia swojej przestrzeni życiowej. Zawiera on wszystko, czego potrzeba do szczęścia, gdy do dyspozycji masz kilkanaście metrów sześciennych, ale marzysz o dużym i mocnym brzmieniu.

