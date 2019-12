TEST: Xiaomi Mi Mix 3 5G

Jak to zwykle z premierami technologicznymi bywa, era 5G rozpocznie się nad Wisłą z pewnym opóźnieniem w stosunku do wielu innych rynków. Z jednej strony to denerwujące, ale zauważmy także dobre strony tej sytuacji – zanim smartfony z obsługą nowego standardu zaczną kusić nas z półek swoim atrakcyjnym wzornictwem i specyfikacją, mamy czas przyjrzeć się im krytycznym okiem i dostrzec wszystkie ich zalety i wady. Xiaomi Mi Mix 3 5G okazał się właśnie jednym z tych urządzeń, które na pierwszy rzut oka zachęcają do zakupu, ale w dalszym kontakcie… cóż, nie za bardzo.

Smartfon przyciąga wzrok swoim dużym, 6,39-calowym ekranem AMOLED, otoczonym wąskimi ramkami – na tyle szerokimi, aby wygodnie go obsługiwać, ale jednocześnie nie sprawiającymi wrażenia zmarnowanego miejsca. Wyświetlacz jest wystarczająco jasny, aby korzystać z niego w pełnym słońcu. Z tyłu znajduje się natomiast centralnie umieszczony okrągły czytnik linii papilarnych i pionowy, podwójny aparat fotograficzny w lewym górnym rogu. To trochę przestarzała konfiguracja, ale działa. Telefon dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: szafirowym błękicie i onyksowej czerni, z błyszczącym ceramicznym wykończeniem.

Poza modemem 5G jedną z głównych „atrakcji” Mi Mix 3 5G jest rozsuwana obudowa. Ekran zajmuje aż 93,4% przodu smartfona, co udało się osiągnąć poprzez umieszczenie aparatu przedniego wewnątrz specjalnego mechanizmu. Testowałem go już przy okazji „zwyczajnej” wersji Mi Mix 3 i moje wrażenia pozostają takie same. Owszem, magnetyczne połączenie jest solidne i wydaje satysfakcjonujące kliknięcie podczas rozsuwania urządzenia, ale podczas kilkukrotnego korzystania z niego pod rząd nie mogłem powstrzymać wrażenia, że prędzej czy później (w tym przypadku prędzej) mechanizm się wyrobi i przestanie działać.

Zastosowanie go pociągnęło za sobą także inne konsekwencje, przede wszystkim zwiększenie masy urządzenia. Przy 225 g i 9,4 mm grubości korzystanie z telefonu jedną dłonią przez długi czas okazało się po prostu męczące. Rozsuwana konstrukcja uniemożliwiła także uodpornienie smartfona na zamoczenie i zapylenie, chociaż jest szczególnie wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne.

Mi Mix 3 5G można ładować za pomocą ładowarki bezprzewodowej Qi lub portu USB-C; ten ostatni jest zresztą jedynym wyjściem, do którego podłączymy słuchawki. W zestawie z telefonem otrzymamy przejściówkę do 3,5 mm, więc jeśli chcemy korzystać z przewodowego modelu, musimy pogodzić się z koniecznością ich noszenia ze sobą.

Zdjęcia w trybie portretowym wykonamy przednim i tylnym aparatem. Fajny efekt bokeh psuje domyślnie aktywny filtr „upiększający”, który zaciera szczegóły twarzy i wygładza ją w nienaturalnym stopniu; na szczęście można go wyłączyć. Aplikacja aparatu Xiaomi jest nieprzyjazna dla użytkownika, wypełniona zbędnymi opcjami, które sztucznie nadmuchują jej funkcjonalność – po co komu opcje nagrywania wideo i krótkiego wideo? Same zdjęcia i filmy po raz kolejny wyglądają poprawnie, ale daleko im do soczystej kolorystyki i bogactwa detali znanego z topowych flagowców.

Daj MI tę moc

„Wnętrzności” Mi Mix 3 5G nie zawodzą. Telefon działa na najszybszym (póki co) procesorze Qualcomm Snapdragon 855, któremu towarzyszy 6 GB RAM. Konfiguracja ta wystarcza do płynnego otwierania aplikacji i przełączania się między nimi, chociaż telefonowi zdarzyło się chrupnąć przy niektórych szczególnie wymagających grach. System operacyjny to Android 9.0, niemal nierozpoznawalny pod nakładką graficzną MIUI 10. Całkiem sprytnie stara się ona upodobnić telefon do urządzenia z iOS, jednocześnie dorzucając sporo śmieciowych aplikacji, z których nie miałem okazji skorzystać.

Ze względu na brak fizycznych możliwości nie przetestowałem ostatniego, najważniejszego aspektu Xiaomi Mi Mix 3 5G, czyli łączności 5G. Prawdę powiedziawszy, nie wydaje mi się, żebym miał ochotę wracać do tego telefonu nawet wtedy, gdy ten standard się upowszechni – ot, flagowiec, jakich wiele, na dodatek pełen różnych uciążliwości, które nie nastawiają do niego pozytywnie. Owszem, to jedno z najtańszych urządzeń z 5G dostępnych na rynku, ale wydaje mi się, że w tym przypadku warto zainwestować w nieco droższy sprzęt.

Specyfikacja