TEST: WD_BLACK D50 Game Dock SSD

Miejsce na dysku w gamingowym laptopie jest trochę jak kot Schrödingera – niby mamy do dyspozycji ten terabajt, ale gdy przychodzi do instalacji najnowszego hitu, okazuje się, że cały dysk został już zapełniony innymi grami. Podobnie jest z dostępnymi portami; wystarczy podczepić do nich mysz, zestaw słuchawkowy, smartfona do ładowania i zewnętrzny dysk, a na resztę dodatków zabraknie miejsca. D50 Game Dock SSD z serii WD_BLACK chce rozwiązać obydwa te problemy za jednym zamachem.

Kompaktowa, metalowa obudowa o kwadratowym przekroju wpisuje się w styl gamingowej linii od WD; sprzęt jest stabilny i świetnie spasowany. Z przodu oddaje nam on do dyspozycji minijacka, USB-A oraz USB-C, ale większość atrakcji czeka w tylnej części urządzenia: tam oprócz dodatkowych portów USB znajdują się złącza kompatybilne z Thunderbolt 3, port sieciowy i pełnowymiarowy DisplayPort 1.4. Szczególnie ucieszyła mnie obecność tego ostatniego; możliwość podłączenia dodatkowego ekranu przydała się nie tylko podczas gry, ale także w pracy.

D50 Game Dock SSD podłączymy do komputera poprzez Thunderbolta 3; laptop automatycznie wykrył urządzenie i wszystkie jego funkcje. Mimo tej prostoty polecam zainstalowanie oprogramowania WD SSD Dashboard, które umożliwia sprawdzenie statusu nośnika, wybór trybu jego pracy i zmianę domyślnych ustawień. Z jego poziomu możemy też sterować zdobiącym sprzęt podświetleniem: można je dostosować do własnych preferencji lub połączyć z kompatybilnym systemem zewnętrznym, na przykład Razer RGB Chroma.

Wewnątrz D50 Game Dock SSD znajduje się dysk typu NVMe o pojemności 1 lub 2 TB (do testów otrzymałem ten pierwszy wariant). Nośnik pracuje imponująco szybko: benchmark w programie CrystalDiskMark wykazał maksymalną prędkość odczytu sekwencyjnego na poziomie 3 GB/s oraz 2,3 GB/s w teście zapisu. W praktyce oznaczało to krótkie czasy ładowania nawet w kapryśnych pod tym względem grach (No Man’s Sky się kłania) oraz błyskawiczną instalację tytułów ze Steama i Epic Games Store.

Obecność szybkich złączy USB-C i USB-A oznacza także, że w razie potrzeby do D50 Game Dock SSD możemy podłączyć… kolejny dysk zewnętrzny; w tej sytuacji propozycja WD_BLACK pełni rolę wydajnego mediatora, nie spowalniając przekazywania danych. Nośnik bezbłędnie radził sobie także z przesyłaniem dużych plików; kolekcja nieobrobionych zdjęć ważąca 20 GB trafiła na niego w niecałą minutę. Podczas wytężonej pracy urządzenie nie nagrzewa się do nieprzyjemnych temperatur, acz trzeba przyznać, że jego system chłodzenia pracuje dość głośno.

D50 Game Dock SSD to jedno z najciekawszych urządzeń z serii WD_BLACK. Z jednej strony oferuje wzorową wydajność, a z drugiej – możliwość podłączenia niezliczonych akcesoriów. Każdy gracz dobrze wie, jak ważne są obydwie te cechy…

Specyfikacja