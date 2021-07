TEST: WD_BLACK D30 Game Drive SSD

Nowa generacja konsol jest pod wieloma względami przełomowa. Dzięki zastosowaniu mocniejszych układów graficznych, kompatybilnych z technologią raytracingu i obsługujących natywne 4K/120 kl./s, po raz pierwszy od wielu lat mogą one stanąć w szranki z high-endowymi pecetami. Sporą rewolucję wywołały także dyski SSD, znacząco przyspieszające ładowanie poziomów. Jak to z dyskami jednak bywa, miejsce na nich kiedyś się kończy – na szczęście z pomocą przychodzi nam seria WD_BLACK i wchodzący w jej skład nośnik D30 Game Drive.

Najnowsza propozycja WD trafiła na rynek w dwóch wersjach: podstawowej oraz dedykowanej Xboxowi. Ta druga wyróżnia się lekko zmienionym designem z białymi wstawkami oraz zielonym podświetleniem, dzięki któremu lepiej pasuje do konsoli Microsoftu. Do testów otrzymałem „uniwersalny” wariant, utrzymany w jednolitej czerni i charakterystycznym dla serii WD_BLACK, industrialnym stylu. Nośnik nie jest duży, ale za to solidny, a dołączona do niego podstawka umożliwia stabilne ustawienie dysku obok konsoli lub kompa.

Do połączenia D30 Game Drive z urządzeniem docelowym służy przewód USB-C do USB-A. Rozwiązanie to zostało podyktowane względami kompatybilności – starsza generacja konsol nie ma portów USB-C – i zapewnia sprawne przesyłanie danych. Sam nośnik mógł pochwalić się imponującymi wartościami odczytu i zapisu. Przykładowo, w testach sekwencyjnych w programie CrystalDiskMark udało mi się zaobserwować odczyt sekwencyjny na poziomie 877 MB/s, czyli zbliżony do podawanej przez producenta wartości 900 MB/s. To stanowi wystarczający wynik, by zapewnić swobodne granie w tytuły zapisane bezpośrednio na D30 Game Drive.

Warto przy tym pamiętać, że funkcja odtwarzania gier z dysku zewnętrznego dostępna jest tylko dla wybranych tytułów. Nie jest to wina samego urządzenia, a raczej specyfiki systemów: PlayStation 5 i Xbox Series X/S na chwilę obecną mogą odpalać natywne tytuły jedynie ze swoich fabrycznych nośników; gry poprzedniej generacji spokojnie odtworzymy na nich z zewnętrznego dysku. W przypadku next-genowych konsol propozycja WD może także pełnić funkcję archiwum, w którym przechowamy ukończone tytuły na PS5/XSX.

Na wszystkich pozostałych platformach D30 Game Drive sprawdza się jako uniwersalne rozszerzenie pamięci wewnętrznej. Skrócenie czasów ładowania szczególnie wyraźnie widać po przesiadce z HDD. Tutaj w celach testowych wykorzystałem moje nieco już przykurzone PS4 Pro: na pierwszy ogień poszło No Man’s Sky, tytuł potrafiący ładować się całe wieki z dysków twardych. Gdy przeniosłem grę na nośnik od WD, natychmiast zauważyłem przyspieszenie – rozpoczęcie rozgrywki trwało teraz kilkadziesiąt sekund, a nie kilka minut.

Podobne wrażenia wywołało we mnie Bloodborne. Z uwagi na charakter świata, podczas eksploracji gra bardzo często musi „doładowywać” kolejne lokacje, co czasami zajmuje 10 sekund, a czasami 40. Na D30 Game Drive przejścia te były niemal niezauważalne, a powrót do zabawy po śmierci stał się zdecydowanie płynniejszy. Muszę także nadmienić, że gry z PS4 równie sprawnie działały na PS5. Na dodatek urządzenie nie nagrzewa się nadmiernie w trakcie pracy.

Chociaż nośnik został zoptymalizowany z myślą o grach, nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać go do zapisu dokumentów, kolekcji muzycznej czy innych danych, na które zaczyna brakować nam miejsca na komputerze. Z ciekawości wykonałem prosty test: przeniesienie folderu 15 GB z fotkami w formacie RAW na dysk zajęło nieco ponad minutę – całkiem nieźle.

Do testów otrzymałem dysk o pojemności 1 TB, który wystarczył do zapisu 22 gier o różnej wielkości. Posiadacze bardzo dużej kolekcji tytułów mogą uznać tę wartość za niewystarczającą, ale ci mogą wybrać wersję o pojemności 2 TB; jeśli natomiast nie potrzebujemy aż takiej przestrzeni, czeka na nas wariant 500 GB.

Największą zaletą WD_BLACK D30 Game Drive jest jego wszechstronność – skorzystają z niego zarówno pecetowcy, jak i posiadacze konsol nowej i starszej generacji. Jeśli wiecznie narzekasz na niedobór miejsca na kolejne tytuły, to jedno z najlepszych lekarstw na tę przypadłość.

SPECYFIKACJA