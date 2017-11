TEST: WD My Passport Ultra

Ten, kto nie posiada żadnego konta w mediach społecznościowych, znajdzie w WD My Passport Ultra bardzo dobry dysk do przechowywania swoich plików.

W końcu oferuje on co najmniej 1 TB miejsca na zdjęcia, wideo i wszystkie inne dane, które chciałbyś przechować, oraz zadowalającą nawet najbardziej wybrednych użytkowników szybkość zapisu rzędu 5 Gb/s. Dysk wyposażony jest również w system 256-bitowego szyfrowania sprzętowego AES oraz specjalne oprogramowanie do ochrony prywatności. Design również nie pozostawia nic do życzenia – matowa, metaliczna obudowa jest elegancka i wytrzymała, zaś niewielkie wymiary warunkują mobilność urządzenia. I co, to tyle? Właśnie nie, ponieważ cechą wyróżniającą WD My Passport Ultra jest wbudowana funkcja zautomatyzowanego backupu treści z mediów społecznościowych. Oznacza to tyle, że już nigdy nie zgubisz tego jednego fajnego zdjęcia, które kumpel prześle ci przez Messengera, ani nie utracisz treści z Twittera. Jak to działa? WD My Passport Ultra posiada specjalne oprogramowanie WD Discovery, za pomocą którego konfigurujesz swoje konta social media i decydujesz, które multimedia powinny być zgrywane. Treści pobrane z portali społecznościowych możesz następnie katalogować, porządkować lub zabezpieczać przed dostępem innych osób. Jest to świetne rozwiązanie dla osób bardzo aktywnych w mediach społecznościowych, zaś dodatkowa funkcjonalność uzasadnia cenę. Jeśli nie jesteś fanem Face’a, WD My Passport Ultra to wciąż bardzo dobry, acz kosztowny dysk.