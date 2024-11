TEST: Volvo XC60 T6

Od czasu premiery Volvo XC60 odegrało dużą rolę w transformacji szwedzkiej marki – ze specjalisty od samochodów kombi w historię sukcesu SUV-ów. Jego rywalami są Audi Q5, BMW X3, Land Rover Discovery Sport czy Lexus NX. Bardziej specjalistyczne wersje Hondy CR-V i Mazdy CX-60 również depczą po piętach XC60. Wszystkie te modele są dobrze przystosowane do życia rodzinnego, mają mocne, wydajne silniki i zapewniają mnóstwo miejsca. Czy Volvo XC60 sprosta wyzwaniu rywalizacji z nimi?

Volvo XC60 ma trzy silniki – łagodny hybrydowy silnik benzynowy o nazwie B5 i dwie hybrydy typu plug-in (PHEV) z silnikiem benzynowym: T6 i T8. Testowałem wariant T6 o solidnych 253 KM, osiągający 100 km/h w czasie 5,7 sekundy (T8 ma 449 KM, osiągając imponujący przy tych wymiarach oficjalny czas 4,6 sekundy).

W rzeczywistości T6 jest więcej niż wystarczająco szybki. Może osiągnąć prędkość autostradową, korzystając tylko z silnika elektrycznego i ma oficjalny zasięg wyłącznie elektryczny wynoszący 80 km – chociaż w moim teście wydajności w rzeczywistych warunkach wyczerpał się po przejechaniu 55 km.

Standardowe zawieszenie montowane w większości wersji wyposażenia XC60 dobrze radzi sobie z progami zwalniającymi i niedoskonałościami drogi, zapewniając płynne działanie. Jednak dziury w drodze powodują nieprzyjemne wstrząsy w samochodzie – problem ten pogłębiają większe felgi aluminiowe – nie przekraczałbym tutaj 20 cali.

Jeśli chcesz mieć sprawnie prowadzący się SUV, którym łatwo jeździ się po mieście, XC60 idealnie się do tego nadaje, ale gdy pokonasz kilka szybszych zakrętów, zdasz sobie sprawę, że to nie jest samochód wyczynowy. Mocno trzyma się drogi i nie przechyla znacząco nadwozia przy dynamiczniejszej jeździe, ale lekki układ kierowniczy nie buduje dużego poczucia połączenia z przednimi kołami. BMW X3 jest o wiele bardziej opanowane i znacznie łatwiej je ustawić na drodze.

Na autostradzie jest nieco więcej hałasu drogowego niż w konkurencyjnych samochodach marek premium, gdzie usłyszysz również szum wiatru z okolic lusterek bocznych. Q5 to spokojniejsza maszyna na długie dystanse, ale XC60 jest nadal cichsze niż Honda CR-V. Hamulce są łatwe w użyciu, a ponadto we wszystkich wersjach jest hamowanie regeneracyjne.

Jeśli chodzi o jakość wnętrza, Volvo może zaliczać się do najlepszych w branży, a XC60 jest tak samo stylowe i eleganckie w środku jak Volvo XC90. To naprawdę robi wrażenie i nie ma na co narzekać. Niektóre szczeliny między panelami wewnętrznymi nie są tak perfekcyjne co do milimetra jak w Audi Q5, ale każda powierzchnia wydaje się odpowiednio ekskluzywna, solidna i bardziej luksusowa niż w wersjach Hondy CR-V i Mazdy CX-60 o najwyższej specyfikacji.

Regulacja wysokości siedzenia i odcinka lędźwiowego jest elektryczna we wszystkich wersjach wyposażenia, ale musisz przesuwać siedzenie do przodu i do tyłu oraz odchylać je ręcznie, chyba że wybierzesz wersję Plus (testowana). Podłokietniki centralne i drzwiowe znajdują się w niemal idealnej pozycji, aby większość kierowców mogła oprzeć na nich łokcie.

Standardowy, 12,3-calowy cyfrowy wyświetlacz zegarów jest przejrzysty i może wyświetlać mapę nawigacji, ale nie ma zbyt wielu układów ani możliwości konfiguracji.

Przyciski na desce rozdzielczej są ograniczone do minimum, co nadaje wnętrzu czysty i nieskomplikowany wygląd, ale oznacza to, że do większości funkcji musisz używać ekranu dotykowego. Fizyczne przyciski i pokrętła – które są w Audi Q5, BMW X3 i Mazdzie CX-60 – są o wiele mniej rozpraszające podczas jazdy.

XC60 ma duże szyby boczne i lusterka oraz stosunkowo smukłe słupki przedniej szyby, które ułatwiają poruszanie się po rondach i skrzyżowaniach. Nawet widok zza ramienia jest dobry jak na dużego, rodzinnego SUV-a.

Każdy XC60 jest wyposażony w przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamerę cofania, dzięki czemu łatwiej jest wjechać znaczną masą samochodu w ciasne miejsca parkingowe. Modele w wersji Plus i wyższej korzystają z kamery z widokiem z lotu ptaka o polu 360 stopni. W nocy jasne reflektory LED są pod ręką, aby wyraźnie oświetlić drogę.

Jeśli chodzi o przechowywanie, jest głęboki pojemnik pod środkowym podłokietnikiem i wnęka przy dźwigni zmiany biegów z przesuwaną pokrywą, aby ukryć wartościowe przedmioty. Kieszenie w drzwiach są na tyle duże, że każda z nich zmieści litrową butelkę wody. Model PHEV ma jednak płytsze schowki w konsoli środkowej i pod przednim podłokietnikiem.

XC60 nie jest najbardziej przestronnym SUV-em z tyłu, ale nadal jest wystarczająco dużo miejsca dla pary pasażerów o wzroście 180 cm, którzy mogą usiąść za kimś o tym samym wzroście. Przestrzeń nad głową również jest imponująca, nawet jeśli dodasz opcjonalny, panoramiczny, szklany dach.

XC60 jest szerszy w środku niż wielu głównych rywali. Tylne siedzenia dzielą się i składają w układzie 60/40, szkoda, że nie jest to 40/20/40. XC60 T6 ma bagażnik o pojemności 468 litrów, nieco mniej niż w Audi Q5, BMW X3 i Lexusie NX. Mimo to w XC60 jest nadal wystarczająco dużo miejsca dla potrzeb większości rodzin.

Volvo XC60 ma konkurencyjną cenę w porównaniu z Audi Q5, BMW X3 i Mercedesem GLC. Należy tylko pamiętać, że PHEV musi być regularnie ładowany, aby osiągnąć coś zbliżonego do oficjalnej wartości oszczędności paliwa. Przy rozładowanym akumulatorze w T6, w trakcie testów uzyskałem wynik aż 7,8 l/100 km

Na miejscu kupującego rozważyłbym tańszą wersję Core. Zapewnia ona dwustrefową klimatyzację, tempomat, automatyczne światła i wycieraczki oraz podgrzewane, skórzane siedzenia. Testowana Plus (+ 20 tysięcy złotych) ma jednak bardziej ekskluzywne wnętrze, w pełni elektryczne siedzenia, czterostrefową klimatyzację, podgrzewaną kierownicę i przednią szybę, 19-calowe felgi aluminiowe oraz bezkluczykowy dostęp i zapłon.

Standardowe wyposażenie wszystkich wersji obejmuje automatyczne hamowanie awaryjne (AEB), asystenta utrzymania pasa ruchu, monitor uwagi kierowcy i rozpoznawanie znaków drogowych. Monitorowanie martwego pola, adaptacyjny tempomat i Pilot Assist (półautonomiczna funkcja jazdy, która może pomóc w prowadzeniu samochodu wzdłuż pasa na autostradzie) są standardem w wersjach Plus i wyższych.

Volvo XC60 starzeje się z gracją i nadal potrafi odeprzeć nowszych rywali dzięki przestronnemu, ekskluzywnemu wnętrzu oraz dobrze wyważonej równowadze. Jest to dobry wybór, chociaż Audi Q5 jest jeszcze bardziej wszechstronnym samochodem, podczas gdy BMW X3 i Porsche Macan są przyjemniejsze w prowadzeniu. Jeśli kupisz XC60, zainwestujesz jednak w bardzo eleganckiego, dostojnego Szweda, na którym będziesz mógł polegać.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 334 300 PLN

334 300 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 180 km/h

180 km/h 0-100 KM/H 5,7 sekundy

5,7 sekundy SILNIK T6 eAWD Plug-in Hybrid

T6 eAWD Plug-in Hybrid MOC 253 KM

253 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 350 Nm