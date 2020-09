TEST: Vileda JetClean

Twarde podłogi brudzą się z taką samą częstotliwością jak dywany, ale różnią się od nich jednym: każda pokrywająca je drobinka kurzu od razu rzuca się w oczy. Regularne mycie, odkurzanie i przecieranie parkietów jest żmudne i czasochłonne. Na ratunek przychodzi nam Vileda JetClean, który obiecuje szybkie, wygodne i dokładne sprzątanie – czas przetestować go w praktyce.

Sprzęt działa na prostej zasadzie: jednocześnie odkurza, myje i suszy parkiety; użytkownikowi pozostaje jedynie przeciąganie głowicy odkurzacza po wskazanym miejscu. Podczas ruchu do przodu urządzenie zmywa podłogę na mokro, a przesunięcie odkurzacza w tył natychmiast zasysa wodę, dzięki czemu parkiet lub kafelki od razu stają się przyjemnie suche, a drewniane panele nie są zagrożone zamoknięciem i przegniciem.

JetClean charakteryzuje się lekką, pionową konstrukcją, co ułatwia sprzątanie – podczas odkurzania ani razu nie musieliśmy schylać się, ani wysilać mięśni. Urządzenie nie ma wbudowanego akumulatora, zamiast tego wymagając podłączenia do gniazdka. Kabel ma aż 7 m, co daje spory zasięg pracy; jedynie posiadacze bardzo dużych mieszkań będą zmuszeni odłączać odkurzacz od prądu i przenosić go w inne miejsce.

Sercem JetClean jest oczywiście system czyszczenia. Wyposażona w rolkę z mikrofibry głowica płynnie porusza się po różnych rodzajach podłóg, dokładnie pochłaniając wodę i zmywając plamy. W trakcie testów odkurzacz bez problemu poradził sobie z różnymi rodzajami zanieczyszczeń, od tłustych zacieków na kuchennym parkiecie aż po suche zabrudzenia na kafelkach tarasu. Sprzęt miał drobne problemy jedynie z doczyszczeniem podłóg tuż przy ścianach, gdzie obracająca się szczotka nie miała pełnego dostępu do parkietu. System czyszczenia usuwa do 99% bakterii, a dzięki podwójnemu systemowi filtracji usuwa on kurz i inne potencjalne alergeny.

JetClean wyposażony został w dwa oddzielne pojemniki na wodę – w tym górnym znajduje się czysta woda, za pomocą której sprzęt myje podłogi. Płyn wyrzucany jest przez specjalną dyszę (ilość zużywanej wody można dostosować do typu parkietu i intensywności zabrudzenia), a następnie zasysany do drugiego zbiornika. W efekcie urządzenie jest przyjazne dla środowiska – Vileda szacuje, że zużycie wody przez JetClean jest do pięciu razy mniejsze od klasycznego mopowania.

Na koniec pozostała nam jeszcze jedna istotna kwestia, czyli konserwacja odkurzacza. Służy do niej specjalna taca czyszcząca Easy Clean – po zakończeniu sprzątania wystarczy ustawić w niej JetClean, napełnić wodą i włączyć urządzenie. Filtry, obrotową szczotkę i głowicę podłogową można dodatkowo czyścić mokrą szmatką; wszystkie elementy są łatwe do wyjęcia i ponownego montażu. Ach, jak prosto i przyjemnie…

Specyfikacja