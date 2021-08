TEST: Vanguard VEO 3+

Statyw, obok wytrzymałej torby i dodatkowych akumulatorów, to jedno z akcesoriów, które powinno znaleźć się w arsenale każdego fotografa. Po kilku godzinach w plenerze (lub na dokumentowanej przez nas imprezie), niemożliwe jest stabilne utrzymanie ciężkiej lustrzanki lub bezlusterkowca z obiektywem superzoom, zaś ręczna próba stworzenia nocnej panoramy prawie na pewno zakończy się niepowodzeniem. Wybór odpowiedniego statywu nie jest jednak tak oczywisty, jak mogłoby się to wydawać, dlatego w najnowszej kolekcji od Vanguard znajdziemy aż cztery modele – sprawdziliśmy je wszystkie.

Linia VEO 3+ składa się z następujących gadżetów: wykonanych z karbonu statywów VEO 3+ 263CP oraz VEO 3+ 263CB, jak również aluminiowych VEO 3+ 263AP i VEO 3+ 263AB. Niezależnie od wybranego modelu, każdy „trójnóg” został wyposażony w system szybkiego uwalniania Arca-Swiss, czyli najpopularniejszy standard mocowania aparatów. To szczególnie ważne dla profesjonalistów, którzy posiadają więcej niż jeden aparat: zmiana urządzenia w trakcie sesji zdjęciowej nie będzie wiązała się z koniecznością zabrania dodatkowego statywu lub przejściówki.

Centralna kolumna linii VEO 3+ została natomiast wykonana w technologii MACC. W praktyce oznacza to, że jej orientację przestrzenną można zmieniać w pionie, poziomie i pod kątem, co umożliwia właściwie dowolne ustawienie aparatu i skomponowanie ujęcia. Najczęściej korzystaliśmy z tej funkcji podczas kręcenia wideo. Poziome ustawienie kolumny umożliwia ruch kamery w zupełnie innej płaszczyźnie niż ta standardowa, wprowadzając ruch i dynamikę do każdego klipu. Mocowanie MACC jest stabilne i sztywne: podczas naszej sesji zdjęciowo-filmowej ani razu nie mieliśmy problemów z niepożądanym przesuwaniem się aparatu.

REPORTAŻ DNIA

Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym statywom, dostępnym w linii VEO 3+. Modele oznaczone literą „P”, 263CP oraz 263AP, otrzymały trzykierunkowe głowice PH-38 o maksymalnej ładowności do 6 kg, ułatwiające precyzyjne ustawianie aparatu w żądanej pozycji. Ich nogi mają maksymalną długość 173,5 cm i mogą być rozstawione pod kątem 23, 50 lub 80 stopni. Do dyspozycji otrzymamy także funkcję przekształcenia „trójnogu” w monopod o długości 183,5 cm, przydatny na przykład w sytuacji, gdy chcemy samodzielnie wykonać ruch kamerą. Z uwagi na wykorzystany materiał, 263CP okazał się nieco lżejszy od 263AP (2 310 kontra 2 630 g), ale w obydwu przypadkach mamy do czynienia z akcesoriami ważącymi poniżej 3 kg, na tyle przenośnymi, by zabrać je w dowolny teren.

Jeśli szukamy jeszcze mocniej „odchudzonych” rozwiązań, do wyboru mamy serię „B”, z głowicami kulkowymi o maksymalnym udźwigu do 15 kg. To propozycja dla fotografów, którzy korzystają z ciężkich lustrzanek cyfrowych i długich obiektywów – przy podłączeniu kilku akcesoriów, taka konfiguracja może ważyć sporo ponad 10 kg. Tutaj do dyspozycji otrzymamy maksymalną długość 172 cm oraz tryb monopodu 182,5 cm.

Rozstawianie statywów to kwestia kilku chwil. Długość każdej nogi możemy regulować oddzielnie, co umożliwia stabilne umiejscowienie aparatu na nierównym terenie, na przykład skałach lub drodze gruntowej; do ich zablokowania służą obrotowe pierścienie. Co najważniejsze, po wybraniu pozycji, nogi nie będą się przesuwać nawet o milimetr, o ile sami nie zmienimy ustawień – pozwala to uniknąć efektu chybotania, jaki towarzyszy wielu tego typu konstrukcjom na nierównościach.

Obsługa statywu w terenie również nie stanowiła problemów: nogi pokryte zostały gumowanymi uchwytami, odpornymi na niekorzystne warunki pogodowe, zaś ich stopki są wykonane nieślizgającego się, łatwego w konserwacji materiału. Dzięki temu mogliśmy bezpiecznie przeprowadzić sesję zdjęciową w sercu lasu w dzień po opadach deszczu, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla sprzętu – teren był trudny, ale cóż, wtedy natura wygląda najpiękniej.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że „trójnogi” z serii Vanguard VEO 3+ to kosztowny sprzęt dla profesjonalistów. Polecamy je przede wszystkim osobom, które znają się na fotografii i będą potrafiły wykorzystać wszystkie zalety, jakie oferują im zaawansowane statywy. Zupełni początkujący raczej nie ogarną, jak to zrobić i będzie to dla nich także zbyteczny wydatek.

SPECYFIKACJA