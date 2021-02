TEST: TP-Link Archer AX73

TP-Link konsekwentnie rozbudowuje swoją ofertę routerów Wi-fi 6. Na łamach „Magazynu T3” gościły już zarówno konstrukcje stworzone z myślą o graczach i dużych domach, jak i niedrogie, kompaktowe urządzenia przeznaczone do małych mieszkań. Archer AX73 plasuje się gdzieś pośrodku tej oferty – router obiecuje zapewnić dostęp do sieci w czterech pokojach. Czas przetestować te zapewnienia w iście ekstremalnych warunkach.

Nietypowy design urządzenia jest jego niewątpliwą zaletą: geometryczny wzór na górnej części obudowy (usprawnia on zresztą chłodzenie podzespołów) i jednolicie czarne anteny wręcz proszą się o ich wyeksponowanie. Na rynku wciąż znajdziemy sporo routerów, których wygląd zachęca do ich ukrycia, co negatywnie wpływa na ich możliwości; na szczęście w tym przypadku tego problemu po prostu nie ma.

Do pierwszej konfiguracji Archera AX73 wykorzystaliśmy aplikację Tether; proces ustawiania sieci i przygotowywania jej do pracy zajął jedynie kilka minut. Oprócz łączności Wi-fi 6 router może pochwalić się także czterema gigabitowymi portami LAN, w sam raz do podłączenia komputera lub konsoli. Dodatkowy port USB 3.0 służy natomiast do podłączania nośników USB i zamienieniu ich tym samym w praktyczne dyski sieciowe.

Mieszkanie, w którym testowaliśmy Archera AX73, znajduje się w dużym bloku, gdzie prawie każdy sąsiad dysponuje swoim domowym Wi-fi, a ze względu na zdalną pracę i naukę „godziny szczytu” występują przez cały dzień. Router sprawdził się naprawdę nieźle w tych niełatwych warunkach – na iPhonie 12 uzyskaliśmy prędkość rzędu 650 Mb/s w sąsiedztwie urządzenia i 520 Mb/s dwa pomieszczenia (i dwie betonowe ściany) dalej. Również urządzenia bez obsługi standardu Wi-fi 6 działają bez większego zająknięcia, także wtedy, gdy w sieci znajduje się sporo gadżetów.

Archer AX73 okazał się odporny na sytuacje, w których w jednym pomieszczeniu strumieniowane są filmy z YouTube’a, w drugim – HBO GO na telewizorze, a w międzyczasie domownicy sprawdzają coś jeszcze na telefonach; połączenia nie rwą się, zamiast tego utrzymując stabilność, pozwalającą na wygodne korzystanie ze wszystkich źródeł sieciowych. Zgodnie z zapewnieniami TP-Link, w sieci może jednocześnie pracować ponad 200 urządzeń, co czyni z routera idealny dodatek do inteligentnych domów.

Wspomniana już aplikacja Tether jest przydatna także po zakończeniu konfiguracji, służy ona bowiem do zarządzania ustawieniami sieci. Wraz ze sprzętem otrzymujemy dostęp do ochrony antywirusowej podłączonych urządzeń, narzędzi kontroli rodzicielskiej i zabezpieczeń stworzonych z myślą o produktach smart home. Router działa także w standardzie OneMesh, dzięki czemu możemy polecić go posiadaczom większych domów i mieszkań – stabilna sieć MESH zwiększy zasięg internetu i umożliwi cieszenie się walorami Archera AX73 na większej powierzchni.

Specyfikacja