TEST: Thule Glide 3

Thule Glide 3 to wózek, który już od pierwszego spojrzenia zdradza swoje sportowe DNA. Smukła, aerodynamiczna sylwetka, trzy duże, pompowane koła i lekka, aluminiowa rama jasno wskazują, że to sprzęt stworzony do biegania. Nie jest to klasyczny wózek spacerowy, w którym tempo wyznacza ospały rytm niedzielnego spaceru. Thule Glide 3 żyje wtedy, gdy rodzic przyspiesza, gdy asfalt czy ubita ścieżka zaczynają uciekać pod stopami w rytmie biegu.

Wrażenie lekkości jazdy potęgują 18-calowe tylne koła i 16-calowe przednie, które w połączeniu z amortyzacją skutecznie wygładzają nierówności terenu. Szeroki rozstaw osi i odpowiednio wyważony środek ciężkości dają poczucie stabilności, nawet gdy trzeba wziąć zakręt przy wyższym tempie. Przednie koło można zablokować – to ukłon w stronę biegaczy, którzy trenują interwały czy biorą udział w zawodach – ale nawet bez blokady prowadzenie jest przewidywalne i pewne. Hamulec typu twist, wbudowany w rączkę, pozwala kontrolować prędkość na zjazdach, a ergonomiczny kształt uchwytu odciąża nadgarstki podczas dłuższych tras, dzięki czemu bieganie z wózkiem nie zamienia się w walkę ze sprzętem.

Komfort dziecka również został tu potraktowany priorytetowo. Obszerne siedzisko z regulowanym oparciem i podnóżkiem, miękkie wykończenie oraz solidny, pięciopunktowy pas bezpieczeństwa gwarantują wygodę i stabilne ułożenie nawet podczas dłuższej jazdy. Duża, wielostopniowa budka przeciwsłoneczna z wentylowanym panelem skutecznie chroni przed słońcem i wiatrem, a wbudowane okienko pozwala rodzicowi na szybki „rzut oka” bez przerywania biegu. Pod siedziskiem znajdziemy przestronny kosz na większe rzeczy, a dodatkowe kieszenie – siatkowa i zapinana – pomieszczą klucze, telefon czy bidon. Dzięki temu można wybrać się w trasę bez dodatkowej torby przewieszonej przez ramię.

Oczywiście, jak każdy sprzęt o tak wyspecjalizowanym przeznaczeniu, Thule Glide 3 ma swoje kompromisy. To duży wózek, z szerokim profilem, który w niewielkim mieszkaniu może stanowić wyzwanie logistyczne. Składanie jest szybkie i intuicyjne, ale nawet po złożeniu zajmuje sporo miejsca, a przy dalszych podróżach często trzeba zdemontować koła, by zmieścił się do bagażnika mniejszego auta. W terenie radzi sobie świetnie, tak na asfalcie, jak i utwardzonych ścieżkach. Nawet na żwirze czy kamieniach komfort jazdy potrafi być wysoki. Oczywiście ciągoty te przypominają bardziej jazdę crossoverem niż autem terenowym – opony nie są niezniszczalne, choć producent zrobił wiele, by nawet na najbardziej wymagających ścieżkach w górach czuć się bezpiecznie. To sprzęt, który mimo to najlepiej używa się w środowisku miejskim, w parkach, na bulwarach, ścieżkach rowerowych i stadionowych bieżniach. Bez problemu poradzi sobie także ze wzniesieniami.

Thule Glide 3 jest jednym z tych produktów, które potrafią zmienić codzienność aktywnych rodziców. To wózek, który nie tylko pozwala łączyć pasję do biegania z opieką nad dzieckiem, ale też daje frajdę z samego prowadzenia – lekkiego, płynnego, intuicyjnego. To propozycja dla tych, którzy zamiast ograniczać swoje aktywności, chcą je realizować razem z małym pasażerem, w rytmie kroków i z poczuciem, że dobry sprzęt nie tylko dotrzymuje kroku, ale wręcz zachęca, by biec dalej.

Specyfikacja

CENA 3 329 PLN

3 329 PLN MAKSYMALNA WAGA DZIECKA 22 kg

22 kg MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ WÓZKA 34 kg

34 kg WYMIARY PO ZŁOŻENIU 88 x 58 x 31 cm

88 x 58 x 31 cm WAGA 11 kg