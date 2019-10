Jesienne nowości produktowe od Fresh n Rebel

Holenderska marka Fresh n Rebel rozszerza portfolio produktów o kolejne nowości, które po raz pierwszy można było obejrzeć w trakcie wrześniowych targów IFA 2019 w Berlinie. Do oferty bezprzewodowych, wodoodpornych głośników Bluetooth dołączył model Rockbox Bold X, który od poprzedników różni przede wszystkim wygląd – opływowy, owalny kształt urządzenia. Drugą nowością, która jeszcze do końca roku zadebiutuje w polskich sklepach, są słuchawki Clam ANC DGTL. Za sprawą udoskonaleń w technologii ANC, lżejszej konstrukcji i kilku dodanym funkcjom, przewyższają poprzednie modele, gwarantując jeszcze lepsze odcięcie się od zewnętrznych hałasów.

Bold X – nowy design i wyjątkowa funkcjonalność

Opływowy, owalny kształt Bolda X sprawia, że jest on jeszcze praktyczniejszy i wygodniejszy w codziennym użytkowaniu. Dobrze trzyma się go w dłoni, łatwo zmieścić w kieszeni, a za sprawą dołączonej zawieszki można głośnik przymocować w dowolnym miejscu np. do torby czy paska spodni. Jego główną zaletą jest wodoodporność (IPX7), która sprawia, że nie trzeba obawiać się ryzyka związanego z zamoczeniem sprzętu lub jego zabrudzeniem – spokojnie można go wyczyścić pod bieżącą wodą. Na wycieczkę, do parku, na imprezę, nad wodę – Rockbox Bold X sprawdzi się w każdej sytuacji, przy tym pozwalając się cieszyć dobrej jakości dźwiękiem. Bateria w głośniku Bold X może działać do 8 godzin, więc nie ma obawy o niespodziewane zatrzymanie urządzenia i pozostanie bez muzyki.

Mały rozmiar, zaskakujący dźwięk

Głośnik Bold X zaskakuje jakością dźwięku, której wiele osób nie spodziewa po tym małym urządzeniu. Nie tylko jego wygląd, ale właśnie wydajność robi największe wrażenie. Bold X oferuje czyste dźwięki i niesamowitą moc. Aby uzyskać dodatkową głośność, można sparować bezprzewodowo dwa głośniki Bold X i uzyskać stereo (Double Fun Mode). Bezprzewodowy głośnik posiada również wbudowany mikrofon, który przydaje się w przypadku wykonywania połączeń telefonicznych. Produkt będzie dostępny w sklepach w sześciu unikalnych kolorach Fresh n Rebel, sugerowana cena to ok. 80 euro.

Clam ANC DGTL – nie przegap żadnego beatu

Druga nowość, słuchawki Clam ANC DGTL zapewniają wysokiej jakości dźwięk z głębokim basem. Cyfrowa Aktywna Redukcja Szumów umożliwia eliminację większej ilości szumów (dB) niż standardowe ANC, które działa z komponentami analogowymi i przy użyciu tylko jednego mikrofonu wewnątrz każdego nausznika, co pozwala redukować głównie tony niskie. Słuchawki ANC DGTL posiadają mikrofony zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz każdego nausznika; wraz z chipem i izolującym kształtem nakładek na uszy, mikrofony pozwalają niemal całkowicie wyciszyć hałas z otoczenia. W tej sposób zmniejszamy też zasięg częstotliwości dźwięku, nawet zanim hałas dostanie się do naszych słuchawek. Z kolei dostępny w tym modelu tryb Ambient Sound stanowi odwrotność funkcji z aktywnym wyciszaniem hałasów – pozwala lepiej słyszeć dźwięki zewnętrzne podczas noszenia słuchawek. Co jeszcze wyróżnia Clam ANC DGTL? Kolejna wygodna funkcjonalność – gdy tylko zdejmiemy słuchawki, odtwarzanie muzyki zostanie przerwane, natomiast po ponownym ich nałożeniu muzyka będzie kontynuowana w miejscu, w którym została przerwana. Tego rozwiązania nie posiadały wcześniejsze modele.

Inteligentny design, oszałamiający wygląd

Bezprzewodowe Clam ANC DGTL to słuchawki zaprojektowane, aby robić wrażenie. Nowość będzie dostępna w dwóch kolorach premium: chłodnym, stalowo-niebieskim (Steel Blue) oraz klasycznym piaskowym (Silky Sand). Bateria działa do 26 godzin. Za pomocą przycisków z boku słuchawek można sterować muzyką lub asystentem głosowym w telefonie. Clam ANC DGTL są bardzo wygodne w noszeniu, a to za sprawą nowatorskiego kształtu pałąka i miękkiej tkaniny, z której zostały wykonane oraz dzięki poduszkom pochłaniającym wilgoć. Po skończeniu użytkowania sprzętu, można je złożyć, schować w dołączonym w zestawie etui lub obrócić tak, aby nosić wygodnie na szyi.

Model Clam ANC DGTL będzie dostępny w grudniu w najlepszych polskich sklepach z elektroniką. Cena – ok. 200 euro. Więcej informacji o obu nowościach można znaleźć na https://www.freshnrebel.com.