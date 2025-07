Grzesznicy już dostępni na platformie Max

Po świetnym przyjęciu w kinach, Grzesznicy, najnowszy film Ryana Cooglera, trafia dziś do serwisu Max. To jeden z najbardziej wyczekiwanych horrorów tego roku – pełen napięcia, stylu i świetnych kreacji aktorskich.

Akcja filmu rozgrywa się w latach 30. XX wieku na amerykańskim Południu. Dwaj bracia bliźniacy – Smoke i Stack – wracają do rodzinnego miasta, chcąc zostawić za sobą przeszłość i zacząć od nowa. Za skradzione pieniądze kupują tartak, w którym otwierają klub z muzyką juke. Jednak to, co miało być spokojnym nowym życiem, bardzo szybko zamienia się w spiralę grozy. Zło, które czai się w cieniach, okazuje się dużo mroczniejsze niż ich dotychczasowe grzechy.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Ryan Coogler, znany z takich produkcji jak Czarna Pantera czy Creed. W podwójnej roli braci występuje Michael B. Jordan, a na ekranie towarzyszą mu m.in. Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Miller i Delroy Lindo.

Grzesznicy zadebiutowali w kinach w kwietniu 2025 roku i od razu zyskali uznanie krytyków oraz widzów. Chwalono zarówno atmosferę, zdjęcia, jak i głęboko osadzony w amerykańskiej historii kontekst społeczny. To nie tylko horror – to opowieść o winie, pokucie i próbie ucieczki przed własną przeszłością.

Film został wyprodukowany przez Zinzi Coogler, Seva Ohaniana i Ryana Cooglera, a producentami wykonawczymi są Ludwig Göransson, Will Greenfield i Rebecca Cho.

Grzesznicy dostępni są na platformie Max od 4 lipca. Pamiętaj: jeśli tańczysz z diabłem, prędzej czy później zapuka do twoich drzwi…