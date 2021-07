TEST: Takstar TAK55

Dawniej profesjonalny sprzęt nagraniowy kosztował mnóstwo kasy i zajmował dużo miejsca, dlatego jakość utworu zarejestrowanego w przysłowiowym „garażu” zawsze była znacząco gorsza od takiego studyjnego, profesjonalnie obrobionego i zmiksowanego. Teraz przepaść ta zmalała, zaś tworzenie muzyki lub podcastów stało się prostsze niż kiedykolwiek. Każdy z nas może wygospodarować odrobinę przestrzeni, zakupić dobry mikrofon i zabrać się do nagrywania. Sprawdźmy, czy Takstar TAK55 poradzi sobie z naszymi kreatywnymi przedsięwzięciami.

Fakt, że mamy do czynienia z solidnym produktem, widać jeszcze przed rozpakowaniem mikrofonu. Urządzenie zapakowane jest w elegancką, metalową walizkę, a w zestawie otrzymamy także filtr pop w formie drobnej, metalowej siateczki, oraz specjalne mocowanie amortyzujące; nie znajdziemy w nim natomiast statywu.

Po podłączeniu TAK55 do laptopa za pomocą złącza 3,5 mm i uruchomieniu Audacity, przyszedł czas na przyjrzenie się charakterystyce sprzętu. Tutaj do wyboru mamy trzy modele pracy, wybierane za pomocą umieszczonego z boku przełącznika: dookólny, zbierający dźwięk z całej przestrzeni wokół sprzętu, dwukierunkowy (obsługujący tył i przód) oraz kardioidalny. Testowe pomieszczenie nie było specjalnie przygotowane do potrzeb nagraniowych, dlatego na pierwszy ogień poszedł ten ostatni, pozwalający ograniczyć wyłapywanie powstających dookoła zakłóceń.

Ustawienie to jak najbardziej nadaje się do nagrywania partii instrumentalnych i wokali, jak również rejestracji podcastów. Nagrane głosy brzmią naturalnie, dźwięcznie, bez ciężkiego „nosowego” zacięcia. Mikrofon bardzo dobrze zbiera dźwięk, „plujące” głoski wyciszane są przez filtr pop, zaś efekt końcowy zaskakuje czystością, nawet podczas rejestrowania bardzo wysokich dźwięków.

Do dyspozycji mamy także dwa dodatkowe ustawienia: tłumienie basów przydaje się do wygłuszenia niskich odgłosów tła (na przykład „buczenia” wzmacniacza czy innego sprzętu elektronicznego). Tłumienie czułości -10 dB wydało nam się użyteczne tylko podczas stosowania technik wokalnych, wymagających mocnego podparcia dźwięku; jeśli czasem zdarzy nam się growlować lub krzyczeć do mikrofonu, warto je włączyć.

Pozostałe tryby działania wywołały w nas podobne odczucia. Zarówno charakterystyka dwukierunkowa, jak i ta dookólna, zapewniają klarowny, jasny dźwięk, acz warto zauważyć, że jeśli nie dysponujemy odpowiednim wyciszeniem (na przykład ekranem akustycznym), gdy w otoczeniu pojawi się źródło głośnego dźwięku, mikrofon najprawdopodobniej zbierze także wydawane przez nie odgłosy.

Z drugiej strony, docelowa grupa nabywców TAK55 prawdopodobnie posiada i izolację dźwiękową, i statyw, i odpowiednie oprogramowanie – mikrofon przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, którym nieobca jest praca muzyka lub twórcy podcastów.

SPECYFIKACJA