TEST: soundcore Space One Pro

Wraz z premierą soundcore Space One Pro firma Anker zapuszcza się na nieco bardziej ekskluzywne terytorium w stosunku do swoich dotychczasowych doświadczeń audio. Słuchawki kosztujące 849 PLN znajdują się w tej samej kategorii cenowej co m.in. Sennheiser Accentum Plus.

Coś, co uwielbiam w Space One Pro od pierwszego użycia, to fakt, że oferują rozbudowany zestaw funkcji. Otrzymujesz klasyczne opcje, których można oczekiwać od nowoczesnych słuchawek bezprzewodowych, w tym łączność wielopunktową i ustawienia EQ, ale jest jeszcze wiele więcej do odkrycia.

Jedną z moich ulubionych możliwości był Easy Chat, który zmniejsza głośność odtwarzanej muzyki i sprawia, że ​​głosy w otoczeniu są wyraźniejsze. Było to niezwykle przydatne w biurze, zwłaszcza gdy musiałem odpowiadać na pytania lub przeprowadzić krótką rozmowę, co umożliwia płynne przejście od słuchania do mówienia. Możesz łatwo dostosować czas, w którym muzyka wycisza się po użyciu Easy Chat w aplikacji soundcore, z dostępnymi czasami oczekiwania wynoszącymi 5, 10 lub 15 sekund. Czułość systemu jest idealnie wyważona, choć mając ją włączoną, będziesz musiał powstrzymać się od śpiewania…

Kolejną fajną funkcją jest „bezpieczna głośność”. Aplikacja ma miernik decybeli, który pokazuje, czy poziom głośności jest normalny, akceptowalny czy za wysoki. Przydatna opcja i dba o nasz słuch.

Klasyczne ustawienia EQ zawierają także podział na gatunki i opcje niestandardowych ustawień. HearID Sound ocenia możliwości słuchowe w różnych częstotliwościach i prosi o wybranie preferowanego dźwięku poprzez kilka pytań wielokrotnego wyboru, aby znaleźć idealny dźwięk. Funkcja działa fantastycznie i daje trochę dodatkowej głębi w dziale basu, a także wysokości w sopranach, z obniżeniem w średnim zakresie – kalibracja, która bardzo dobrze odpowiadała mojemu gustowi.

Kolejną funkcją, która umożliwia dostosowanie dźwięku, jest Dolby Audio. Jest to przydatne, jeśli chcesz uzyskać bardziej wciągający, rozległy dźwięk ze swoich słuchawek – lepiej nadając się do oglądania filmów. Dodaje ona trochę szerokości do sceny dźwiękowej. Kiedy jednak słuchasz ulubionych piosenek, możesz aktywować kodek audio LDAC (kompatybilny z większością telefonów z Androidem), który zapewnia bogatszy, bardziej szczegółowy dźwięk o wysokiej rozdzielczości. Poza muzyką w Hi Res, słuchawki soundcore obsługują także aptX.

To świetnie brzmiące, ultrawygodne słuchawki bezprzewodowe, które sprawiły, że używałem ich godzinami

Inną częścią Space One Pro, którą można przyzwoicie dostosować, jest ANC. Możesz włączyć redukcję szumu wiatru, gdy jesteś poza domem i przełączać się między pełnym, normalnym i transparentnym poziomem redukcji szumów. Po teście należy na pewno wspomnieć, że system jest o klasę lepszy niż w niektórych z najlepszych tanich słuchawek. Zdarza się, że wysokie dźwięki nadal będą się przebijać, nawet podczas słuchania przy większej głośności, ale ogólnie rzecz biorąc, nie będziesz się zbytnio rozpraszał się światem zewnętrznym podczas korzystania ze Space One Pro.

Na dokładkę, Space One Pro mają godny szacunku czas pracy baterii, wynoszący 40 godzin z włączonym ANC i 60 godzin z wyłączonym ANC. Oczywiście będzie on krótszy, jeśli słuchasz muzyki o wysokiej rozdzielczości. Z kolei funkcja szybkiego ładowania w pięć minut dostarcza energii na aż osiem godzin pracy słuchawek.

W kwestii dźwięku zacznijmy od basu – jeśli podobnie jak ja cenisz sobie dużą głębię, te słuchawki będą dla ciebie odpowiednie. Jest on idealnie wyważony, nigdy nie wydawał się nadmiernie dominujący w miksie. Dźwięki średniego zakresu są wyraźnie słyszalne i z solidnym poziomem szczegółowości.

Ogólnie soundcore Space One Pro nie wędrują w stronę zapewniania misternych szczegółów i nieskazitelnej czystości, jakie oferują produkty premium z najwyższej półki, ale w kategorii słuchawek w przedziale do 1 500 PLN sprawdzają się bardzo dobrze. Bas jest tutaj gwiazdą pokazu, ale istnieje doskonała możliwość dostosowania, jeśli jesteś bardziej zapalonym fanem podcastów, który szuka nacisku na czysty głos.

W zależności od gustu największym problemem soundcore Space One Pro może być ich design. Początkowo uderzyło mnie, jak masywne się wydają – nawet pałąk jest dość gruby i wyściełany. Space One Pro nie wyglądają źle, są poprawnie zaprojektowanymi słuchawkami.

Przyciski i srebrne detale na słuchawkach nie przypadły mi do gustu. Bardzo spodobał mi się jednak kolor Cream White, choć dostępna jest również alternatywa Jet Black. Na szczęście słuchawki są niesamowicie wygodne. Pomimo noszenia ich przez pięć godzin bez przerwy nie poczułem nawet odrobiny dyskomfortu.

Innym inteligentnym aspektem tych słuchawek jest ich kompaktowa natura. Dzięki temu, co soundcore nazywa strukturą FlexiCurve, można je zmniejszyć o połowę po całkowitym złożeniu, co jest idealne, jeśli masz mało miejsca w plecaku lub torbie. Słuchawki nie mają odporności na kurz ani wodę.

soundcore Space One Pro nie wykorzystują sterowania dotykowego, stawiając na klasyczne przyciski. Te sterujące głośnością nie reagują zbyt dobrze i trzeba przytrzymać przycisk zasilania przez dłuższy czas, aby włączyć lub wyłączyć słuchawki. Przyciski można dostosować w aplikacji, ale opcje są dość ograniczone.

Naprawdę dobrze bawiłem się z soundcore Space One Pro. To świetnie brzmiące, ultrawygodne słuchawki bezprzewodowe, które sprawiły, że używałem ich godzinami. W tym przedziale cenowym jest ogromna konkurencja ze strony niektórych z najbardziej szanowanych firm technologicznych w branży, co nie ułatwia wyboru. Space One Pro są jednak ciekawszą opcją wyboru niż chociażby wspomniane we wstępie słuchawki Sennheisera i stanowią interesującą, technologiczną alternatywę dla propozycji firm audiofilskich.

Specyfikacja

CENA 849 PLN

849 PLN TYP PODŁĄCZENIA Bluetooth 5.3 z opcją przewodowego 3,5 mm

Bluetooth 5.3 z opcją przewodowego 3,5 mm DYNAMIKA (SPL) 135 dB

135 dB ŚREDNICA PRZETWORNIKA 40 mm

40 mm WAGA 286 g

286 g PROMOCJA do 30 września – 649 PLN + opcja dokupienia etui ochronnego za 1 PLN (standardowa cena to 159 PLN). ZOBACZ OFERTĘ