TEST: Sony Xperia Ear Duo

Czy kiedykolwiek marzyłeś o słuchawkach, które będą przepuszczały dźwięki otoczenia i osobiście informowały cię o każdej notyfikacji? My też nie, jednak to właśnie taka idea przyświecała Sony podczas projektowania Xperia Ear Duo.

Słuchawki na początku mogą przerazić, w każdej dousznej wkładce zieje bowiem spora dziura przepuszczająca dźwięki otoczenia. Służy ona do uzyskania efektu „powleczenia” codziennych odgłosów cienką warstwą muzyki. W teorii czyni to Xperię Ear Duo idealną propozycją dla sportowców, ale w swobodnym korzystaniu ze słuchawek przeszkodzi im ich niepraktyczny kształt. Wbrew pozorom konstrukcja nie otacza małżowiny usznej, a jedynie z niej zwisa, co czyni urządzenie wrażliwym na gwałtowne ruchy. Również jakość dźwięku pozostawia wiele do życzenia – przy odsłoniętych otworach muzyka brzmi płytko i nieciekawie, brakuje jej szczegółowości i przestrzenności.

Sztuczna inteligencja Sony odczytuje wszystkie powiadomienia ze smartfona prosto do uszu użytkownika, dlatego osoby prowadzące intensywny tryb życia mogą poczuć się bombardowane informacjami. Jeżeli wizja muzyki w tle wszystkich twoich codziennych czynności wydaje ci się najfajniejsza na świecie, możesz wypróbować Xperię Ear Duo. Tylko żeby potem nie było, że nie ostrzegaliśmy…

Cena 1 200 PLN