TEST: Sony Xperia 1 II

Od pewnego czasu Sony stara się zbudować pewną niszę na rynku telefonów – urządzenia marki kuszą pięknymi ekranami o kinowych proporcjach, na których wstyd od czasu do czasu nie obejrzeć jakiegoś hollywoodzkiego hiciora, i profesjonalnymi aparatami fotograficznymi. Pierwsza Xperia 1 miała kilka niedociągnięć, ale po paru tygodniach spędzonych z jej następcą, mogę z czystym sumieniem zapewnić, że Xperia 1 II to najlepszy flagowiec Sony w historii firmy.

Niekwestionowaną gwiazdą jest tutaj 6,5-calowy ekran OLED w formacie 21:9, zachwycająco ostry i jasny. Naturalne, nasycone kolory i bogate kontrasty udowadniają, że oglądanie filmów na smartfonie ma sens – rozdzielczość 1644×3840 px pozwala dostrzec najdrobniejsze szczegóły każdej sceny. Niewielkim minusem jest fakt, że panel otrzymał częstotliwość odświeżania 60 Hz; podczas korzystania z interfejsu nie było to zbyt zauważalne, acz w grach trochę brakowało mi dodatkowej płynności, którą możemy znaleźć u konkurencji.

Osoby o małych dłoniach mogą na początku narzekać na wygodę obsługi jedną ręką, jednak Xperia 1 II rozwiązała tę kwestię z niezłym wyczuciem: przyciski boczne i czytnik linii papilarnych rozmieszczone są w taki sposób, by dłoń sama układała się w optymalnej pozycji do podtrzymania wydłużonego telefonu.

Na ekranie Xperii 1 II doskonale prezentują się także wykonane telefonem zdjęcia. Do dyspozycji dostajemy naprawdę imponujące narzędzie: aparat składający się z obiektywu szerokokątnego 12 Mpix, teleobiektywu 12 Mpix z trzykrotnym zoomem optycznym, ultraszerokiego „oczka” 12 Mpix i malutkiego sensora 3D 0,3 Mpix.

Na papierze wygląda to skromnie, ale w praktyce aparat po prostu zwala z nóg. Szybka praca migawki, ultradokładny autofokus z automatycznym rozpoznawaniem oczu ludzi i zwierząt, wsparcie dla formatu RAW… Sony chwali się, że interfejs aplikacji fotograficznej został zainspirowany profesjonalnymi lustrzankami z serii Alpha i oddaje w ręce użytkownika podobną liczbę opcji, co aparat – rzeczywiście, mnogość dostępnych ustawień może momentami przytłaczać. Na szczęście fotografowie-amatorzy mogą skorzystać z trybów automatycznych, które pozwalają na łatwe wykonanie efektownych fotek.

Wiele miłych niespodzianek czeka także na fanów smartfonowej kinematografii. Tutaj dominuje tryb Cinematography Pro, umożliwiający nagrywanie klipów w formacie 21:9, rozdzielczości 4K HDR i 24 kl./s. Do zabawy otrzymujemy także osiem ustawień kolorystycznych, dzięki którym każdy nakręcony klip wygląda jak po fachowej obróbce. Do stworzenia profesjonalnych filmów potrzebny jest co prawda dodatkowy mikrofon – ten w Xperii jest niezły, acz łapie szumy otoczenia – ale takiej jakości wideo trudno szukać u konkurencji.

Przednie „oczko” 8 Mpix jest zdecydowanie najmniej dopieszczonym aparatem Xperii 1 II, robiącym po prostu poprawne zdjęcia, zwłaszcza w porównaniu z profesjonalnym aparatem głównym.

Okamgnienie

Poza wizualno-fotograficznymi fajerwerkami, Xperia 1 II okazała się także wydajnym i praktycznym smartfonem. Urządzenie zostało wyposażone w szybki procesor Qualcomm Snapdragon 865 i 8 GB RAM. To standardowa konfiguracja, zapewniająca możliwość swobodnej pracy w trybie podzielonego ekranu i wzorową wydajność w aplikacjach i grach.

Wrażenie płynności potęgował także sam system operacyjny. Android 10 w wersji Sony jest przejrzysty i czyściutki, niemal całkowicie wolny od preinstalowanych aplikacji. Te, które znalazły się w Xperii 1 II, są przydatne, w szczególności apka PlayStation, która umożliwia bezprzewodowe podpięcie pada DualShock i skorzystanie z możliwości gry zdalnej na PS4.

Jedną z największych wad poprzedniego flagowca Sony była mała bateria. W nowej generacji producent na szczęście zwiększył pojemność akumulatora do bardziej akceptowalnych 4 000 mAh, które wystarczają na pełen dzień średnio zaawansowanej pracy. Godzina strumieniowania filmów uszczupliła zasoby telefonu o jedynie 8%, co oznacza, że sprzęt powinien spokojnie wytrzymać przynajmniej 10 godzin intensywnego korzystania. Nie zabrakło typowego dla produktów Sony systemu ochrony baterii przed przeładowaniem, co wydłuży cykl życia akumulatora, a co za tym idzie, także telefonu.

W towarzystwie Xperii 1 II bawiłem się po prostu świetnie. Owszem, to drogi i dość niszowy flagowiec, ale jeśli jesteś zapalonym miłośnikiem smartfonowej fotografii lub po prostu lubisz oglądać filmy „w biegu”, gwarantuję, że zakochasz się w nim od pierwszego wejrzenia.

Specyfikacja