TEST: SMSL AD-18

JBL wie, jak robić słuchawki sportowe, także te prawdziwie bezprzewodowe. Ostatnio do naszej redakcji trafił ciekawy model Reflect Flow, który oferuje długi czas pracy na baterii i potężny dźwięk w całkiem korzystnej cenie, doceniony zresztą przez kapitułę nagród EISA. Oby zmotywował mnie on do regularnych ćwiczeń…

