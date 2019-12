Apple Mac Pro dostępny już w sprzedaży

Gdy Apple po raz pierwszy pokazało nowego Maka Pro, sprzęt wzbudził sporo kontrowersji, począwszy od designu nazywanego „tarką do warzyw”, a skończywszy na fakcie, że jego ekran miał być sprzedawany bez podstawki (trzeba za nią dodatkowo zapłacić). Apple niekoniecznie przejęło się krytyką, a Mac Pro jest już dostępny w sklepie Apple.

Trzeba przyznać, że sprzęt prezentuje się imponująco pod względem specyfikacji. Póki co dostępna jest jedynie wersja w obudowie typu wieża (w przyszłości dołączy do niej także komputer przeznaczony do montażu w szafie serwerowej), eksponującej kontrowersyjny, :kuchenny” design. W podstawowej wersji komputer otrzymał 8-rdzeniowy procesor Intel Xeon W 3,5 GHz z trybem Turbo Boost do 4,0 GHz, 32 GB pamięci RAM DDR4, kartę graficzną Radeon Pro 580X z 8 GB pamięci GDDR5 i 256 GB pamięci masowej SSD. Konfiguracja ta kosztuje 28 000 PLN.

Prawdziwa jazda zaczyna się jednak w momencie, gdy „wymaksujemy” wszystkie opcje. Wtedy Mac Pro stanie się bestią z 28-rdzeniowym procesorem Intel Xeon W 2,5 GHz i trybem Turbo Boost do 4,4 GHz, 1,5 TB pamięci RAM DDR4 ECC, podwójną kartą graficzną Radeon Pro Vega II Duo i dyskiem SSD o pojemności 4 TB. Jeśli dodatkowo wyposażymy komputer we wszystkie dodatki (kartę Apple Afterburner do renderowania wideo, kółka ze stali nierdzewnej, gładziki i oprogramowanie) otrzymamy sprzęt wart dokładnie 254 747,98 PLN.

Należy wspomnieć także o towarzyszącym Makowi Pro ekranie Pro Display XDR. Otrzymał on wyświetlacz Retina 6K o przekątnej 32 cali, pokryty szkłem standardowym (24 000 PLN) lub minimalizującym odbicia światła, matowym szkłem nanostrukturalnym (28 000 PLN). Ta ostatnia matryca wymaga czyszczenia jedynie za pomocą specjalnej ściereczki. W podstawowej wersji monitor sprzedawany jest bez podstawki (4 800 PLN); można dokupić do niego także mocowanie ścienne VESA (1 000 PLN). Oznacza to, że najdroższa wersja zestawu komputer + monitor z podstawką kosztuje niemal 288 000 PLN. To kosmiczna kwota, ale należy zauważyć, że Mac Pro nie jest przeznaczony dla komercyjnych użytkowników, lecz dla profesjonalistów zajmujących się obróbką wideo i renderowaniem 3D.

Sprzęt dostępny jest już w sklepie Apple. Warto wspomnieć, że działa on na najświeższej wersji systemu operacyjnego macOS Catalina 10.15.2 – w najnowszej wersji dodano funkcję oceny wiadomości w aplikacji Wiadomości i wsparcie dla pilota Apple w aplikacji Apple Music i TV. Najwięcej nowości otrzymali jednakposiadacze iPhone’ów i iPadów, którzy w wersji 13.3 dysponują lepszą kontrolą rodzicielską oraz mogą korzystać z fizycznych kluczy bezpieczeństwa.