TEST: Smart EQ Fortwo

Nazwa „samochód miejski” bywa dość myląca. Większość należących do tej kategorii pojazdów segmentu A i B to kompaktowe pojazdy, którymi z mniejszą lub większą wygodą wyjedziemy także poza obręb miasta. W przypadku Smarta EQ Fortwo sprawa się nieco komplikuje, ponieważ ten malutki elektryk czuje się na miejskich drogach jak ryba w wodzie, a poza nim… no właśnie, jak?

Najmniejszy model Smarta przeszedł kilka miesięcy temu facelifting. Mam wrażenie, że z każdą odsłoną samochód staje się coraz bardziej, hmm, zaokrąglony – jego obłych linii, niemal pionowej maski i charakterystycznych „wybrzuszeń” na światła nie da się pomylić z żadnym innym autem. Bryła EQ Fortwo ma niewiele ponad 2,5 m, co czyni z niej idealnego pretendenta do walki o miejsca parkingowe w najbardziej zatłoczonych punktach Warszawy.

Paradoksalnie, w środku wcale nie czuć ciasnoty. Jak sama nazwa wskazuje, EQ Fortwo przeznaczony jest tylko dla dwóch osób, kierowcy i pasażera, więc cała dostępna przestrzeń w kabinie oddana została im do dyspozycji. Wykończenie nie należy do przesadnie luksusowych, choć nowoczesne, odważne wzornictwo świetnie pasuje do charakteru Smarta. Czytelna deska rozdzielcza, wygodny w obsłudze system infotainment, sprytnie ukryte schowki i uchwyty na napoje – wystarczy bliżej się przyjrzeć, by odkryć sporo dobrego. Testowałem auto w wersji Prime z pakietem Exclusive, gdzie do tego wszystkiego dochodziło ambientowe oświetlenie, dodatkowy schowek w konsoli przedniej i specjalne pasy pozwalające zamienić fotel pasażera w przestrzeń ładunkową.

Pozycja za kierownicą okazała się komfortowa. Ze względu na niewielkie wymiary samochodu w EQ Fortwo siedzi się dość nisko, acz w żadnym wypadku nie „sportowo”. Fotele (tutaj skórzane i podgrzewane) całkiem nieźle podpierały moje plecy, a ich sprężyste wypełnienie nie powodowało dyskomfortu podczas stania w długich miejskich korkach.

Jak pewnie już się domyśliliście, zadowalająca przestrzeń w kabinie została osiągnięta kosztem pojemności bagażnika. Tutaj do dyspozycji otrzymujemy ledwie 260 l, na dodatek sporo uszczuplone przez upakowane z tyłu kable do ładowania. Na codzienne potrzeby powinno wystarczyć, ale już np. przewiezienie nieco większych paczek ze sklepu budowlanego może wymagać zamówienia usługi transportowej.

W mieście jazda Smartem to niemal ideał. Owszem, do setki rozpędza się on w ponad 11 sekund, ale do 60 km/h już w znacznie bardziej efektowne 4,1 s – wielu potężniejszych „spalinowców” nie ma nawet szans na bycie pierwszymi spod świateł! Malutki silniczek pracował sprawnie i żwawo, zapewniając mi wystarczająco dużo pary na sprawne manewrowanie w zakresie prędkości do około 100 km/h, a elektryczna skrzynia biegów bez zarzutu interpretowała moje intencje.

Niespieszna podróż EQ Fortwo to relaksujące doznanie. Dzięki lekkiej konstrukcji i wąziutkiemu promieniowi skrętu nie miałem problemów z manewrowaniem nawet po najwęższych, zastawionych samochodami ulicach, a przestrzeń, która dla innych kierowców była niewystarczająca, dla mnie stanowiła idealne miejsce do parkowania.

Z drugiej strony, niewielki Smart nie jest najprzyjemniejszym samochodem w trasę – na szybszych drogach zaczyna brakować mu mocy, a maksymalny zasięg rzędu 130 km nie zachęca do wypraw w nieznane. Minusem okazał się również fakt, że szybki przewód do ładowania dostępny jest jedynie w opcji; ten podstawowy ma moc jedynie 4,6 kW. Stan baterii można sprawdzić przez aplikację mobilną, co ułatwia nieco planowanie cyklu ładowania, ale jeśli planujemy dłuższą podróż, musimy pogodzić się z koniecznością częstych i długich postojów.

Nie zmienia to faktu, że do bezemisyjnej jazdy po mieście Smart EQ Fortwo nadaje się znakomicie. Kusząca jest również jego cena, zaczynająca się od bardzo sensownych 96 900 PLN. Jeśli zatem dysponujesz innym autem w trasę, a marzysz o bezproblemowym poruszaniu się po miejskich drogach, może czas przekonać się, że małe jest piękne?

