Pamiętacie, ile dowcipów powstało na temat pierwszych AirPodów: że to zwykłe EarPody z obciętymi kablami i że użytkownicy będą częściej ich szukać na podłodze, niż słuchać? Dziś słuchawki true wireless z wysokiej półki nie są już obiektem żartów, ale przedmiotem pożądania. Wysmakowany design, niezrównana jakość dźwięku, wygodna obsługa – dla tych cech wielu użytkowników jest gotowych zainwestować w swój sprzęt naprawdę sporo pieniędzy.

Testowane dziś propozycje należą do najbardziej zaawansowanych modeli, jakich tylko możemy zapragnąć. Spójrzmy chociażby na AirPody Pro, następców oryginalnej konstrukcji Apple. Dzięki aktywnej redukcji hałasu, nowym przetwornikom i silikonowym tipsom zapewniają one świetną jakość dźwięku i wygodę noszenia. Do walki z nimi staną dwie równie kuszące propozycje: profesjonalne Jabra Evolve 65t i lifestyle’owe, supermodne Beoplay E8 3.0 od czarodziejów dźwięku z Bang&Olufsen.

Wszystkie słuchawki należą do kategorii premium, ale które zasługują na najwyższe laury? Sprawdźcie sami!

Testujemy…

Apple AirPods Pro

Specyfikacja

Przetwornik o wysokiej amplitudzie

o wysokiej amplitudzie Mikrofony 2x zewnętrzny, wewnętrzny

2x zewnętrzny, wewnętrzny Funkcje equalizer, ANC, tryb kontaktu

equalizer, ANC, tryb kontaktu Łączność Bluetooth 5.0, Lightning

Bluetooth 5.0, Lightning Cena 1 250 PLN

Na pierwszy rzut oka: Profesjonalne AirPody są wygodniejsze niż ich podstawowa wersja, a dzięki silikonowym tipsom dobrze wytłumiają odgłosy otoczenia. O idealny spokój podczas słuchania muzyki zadba także aktywna redukcja hałasu.

Beoplay E8 3.0

Specyfikacja

Przetwornik dynamiczny 5,7 mm

dynamiczny 5,7 mm Mikrofony 4x do prowadzenia rozmów

4x do prowadzenia rozmów Funkcje tryb transparentny, equalizer

tryb transparentny, equalizer Łączność Bluetooth 5.1 aptX i AAC, USB-C

Bluetooth 5.1 aptX i AAC, USB-C Cena 1 500 PLN

Na pierwszy rzut oka: Najbardziej designerska spośród testowanych propozycji, E8 3.0 to kolejna generacja popularnych słuchawek true wireless od B&O. Ta najnowsza jest lżejsza i wyposażona w dodatkowe mikrofony, a także może naprawdę długo pracować na baterii.

Jabra Evolve 65t

Specyfikacja

Przetwornik 6x 5,1 mm

6x 5,1 mm Mikrofony 4x do prowadzenia rozmów

4x do prowadzenia rozmów Funkcje tryb transparentny, equalizer

tryb transparentny, equalizer Łączność Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy, microUSB

Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy, microUSB Cena 1 590 PLN

Na pierwszy rzut oka: Słuchawki zaprojektowane zostały przede wszystkim z myślą o biznesmenach: certyfikaty Skype for Business, Cisco i Avaya gwarantują łączność w każdej sytuacji. Evolve 65t mogą być jednocześnie połączone z dwoma urządzeniami.

SPRZĘT 01: Apple AirPods Pro

Podczas projektowania najbardziej zaawansowanej wersji AirPodów, Apple poszło na pewien kompromis. Aby technologia aktywnej redukcji szumów działała prawidłowo, słuchawki musiały ściśle przylegać do kanału słuchowego, co wymusiło zmianę wzornictwa, które towarzyszyło słuchawkom marki od wielu lat.

Pod względem estetycznym wcale nie ujmuje to im uroku: silikonowe tipsy stanowią przedłużenie białych, obłych korpusów wkładek. Bez zmian pozostał natomiast charakterystyczny „ogonek”, zawierający czujniki ucisku, służące do sterowania AirPodami. To właśnie on dostarczał nam największych bolączek podczas słuchania – bardzo łatwo jest o niego przez przypadek zaczepić (na przykład podczas zakładania bluzy lub torby), co powoduje przemieszczenie się słuchawki w uchu. Nowy design jest oczywiście stabilniejszy od tego znanego z AirPodów, ale wciąż średnio nadaje się on na siłownię.

Nowy design jest stabilniejszy od tego znanego z klasycznych AirPodów

Pod względem brzmienia słuchawki Apple nie zawodzą. „Z pudełka” brzmią one neutralnie i kolorowo, chociaż od razu zauważyliśmy dość słabe basy – miłośnicy mocnych bitów mogą poczuć się zawiedzeni. Equalizer pozwala lekko skorygować brzmienie, ale na supermocne niskie tony nie mamy co liczyć. Największą atrakcją jest tu oczywiście system aktywnej redukcji hałasu, który dodatkowo dopasowuje kształt wiązki akustycznej do anatomii ucha, co pozwala na uzyskanie przekonującego wygłuszania odgłosów otoczenia. Do dyspozycji otrzymujemy także tryb kontaktu, czyli całkowitą odwrotność ANC – przepuszcza on wszystkie dźwięki, dzięki czemu możemy swobodnie rozmawiać bez wyjmowania słuchawek z uszu.

AirPody Pro najlepiej działają oczywiście w połączeniu z urządzeniem działającym na iOS, gdzie otrzymujemy możliwość szybkiego parowania oraz tryb jednoczesnego podłączania dwóch par słuchawek do jednego urządzenia. Żywotność na baterii oscyluje około 4-4,5 godzin z włączoną redukcją hałasu i przy średnim poziomie głośności. To dość przeciętny wynik, ale na szczęście ratuje go możliwość szybkiego ładowania: aby móc słuchać muzyki przez godzinę, wystarczy włożyć słuchawki do etui ładującego na około pięć minut.

SPRZĘT 02: Beoplay E8 3.0

To już trzecia generacja flagowych słuchawek true wireless od B&O i z czystym sumieniem możemy przyznać, że także najlepsza. Projektanci wsłuchali się w głos społeczności i wyeliminowali wszystkie drobne niedociągnięcia poprzedników. W drugiej generacji douszne wkładki były lekko asymetryczne – lewa ważyła o gram więcej niż prawa – a na dodatek wystawały z małych małżowin. Nowa wersja wyrównała wagę słuchawek i zmniejszyła ich rozmiar o 17 procent, dzięki czemu E8 3.0 siedzą w uszach tak pewnie i stabilnie, że nie przesuwają się nawet podczas gwałtownych ruchów. B&O postanowiło zostać przy minimalistycznym designie, zwracającym uwagę wyrazistymi kształtami i najwyższej jakości materiałami wykończeniowymi.

Nie tylko design słuchawek pochodzi z najwyższej półki, ale także ich brzmienie. Przetworniki dynamiczne 5,7 mm grają mocno, wesoło i precyzyjnie; dźwięk cechuje się wysoką dynamiką, ale i subtelnością w oddawaniu muzycznych szczegółów. Charakterystykę E8 3.0 można delikatnie korygować w aplikacji mobilnej Beoplay App, jednak w praktyce nie wprowadzaliśmy do niego zbyt dużo zmian – jego głębia i kolorystyka naprawdę pozytywnie nas zaskoczyła.

Nie tylko design słuchawek jest z wyższej półki, ale także ich brzmienie

Do sterowania słuchawkami służą panele dotykowe. To rozwiązanie wydało nam się bardziej naturalne niż propozycja Apple, która wymaga uciskania „ogonków”, w szczególności, że czujniki precyzyjnie reagują na każde polecenie. Z ich poziomu włączymy także fantastyczny tryb transparentny, który pozwala na usłyszenie wszystkich dźwięków otoczenia. Beoplay E8 3.0 nie mają aktywnej redukcji hałasu, ale ze względu na ich konstrukcję charakteryzują się bardzo dobrym tłumieniem pasywnym, więc możliwość włączenia „przezroczystego” dźwięku umożliwia swobodne prowadzenie rozmów na żywo.

Do połączeń telefonicznych wykorzystywany jest natomiast układ 4 mikrofonów z technologią kształtowania wiązki. Nasi rozmówcy bez problemu zrozumieli każde nasze słowo nawet wtedy, gdy rozmowę prowadziliśmy na ruchliwej stacji kolejowej. Jedno ładowanie E8 3.0 starcza na 7 godzin słuchania, a etui ładujące umożliwia czterokrotne uzupełnienie poziomu baterii – to fantastyczny wynik.

SPRZĘT 03: Jabra Evolve 65t

Propozycja Jabry różni się od konkurentów: jest ona skierowana przede wszystkim do klientów biznesowych. Designersko słuchawki przypominają każualowe i sportowe propozycje Jabry, Elite i Elite Active, ale pod względem technicznym to sprzęt nastawiony przede wszystkim na łączność, produktywność i klarowne rozmowy telefoniczne. Wkładki ściśle przylegają do uszu, nie przesuwają się i nie ciążą. Wodoodporność klasy IP55 to miły dodatek, więc ze słuchawek możemy korzystać także na siłowni, ale swoją prawdziwą moc pokazują dopiero w biurowym otoczeniu.

Evolve 65t mogą być jednocześnie podłączone do dwóch urządzeń – smartfona i komputera. Jeśli nie dysponujemy laptopem z modułem Bluetooth, możemy skorzystać z dołączonego do zestawu adaptera USB Jabra Link 370. Słuchawki współpracują ze wszystkimi najważniejszymi komunikatorami i usługami biznesowymi: Skype for Business, Microsoft Teams, Cisco Jabber, Avaya Equinox czy Google Hangouts.

Certyfikat UC i cztery mikrofony dbają o wysoką jakość połączeń: Evolve 65t wyłapywały nasz głos nawet na ruchliwej ulicy czy w pociągu, ignorując natarczywe odgłosy otoczenia. To idealne słuchawki dla osób, które często wykonują połączenia telefoniczne lub korzystają z pomocy asystentów głosowych. Do wyboru otrzymujemy ich pełen komplet: Siri, Alexę i Asystenta Google.

Certyfikat UC i cztery mikrofony dbają o wysoką jakość połączeń

Brzmienie biznesowych słuchawek od Jabry charakteryzuje się naturalną, ciepłą barwą. Nie jest ono może tak dynamiczne i głębokie, jak to oferowane przez E8 3.0, ale potrafi zauroczyć ładnym oddaniem szczegółów i balansem tonów. Korektor cyfrowy w aplikacji Jabra Sound+ pozwala lekko zmodyfikować jego charakterystykę.

Słuchawki nie otrzymały dedykowanego ANC, ale dzięki przylegającym do uszu końcówkom i tak nieźle tłumią większość odgłosów otoczenia; aby je usłyszeć, należy włączyć tryb odsłuchiwania dźwięków z zewnątrz. Jeśli zależy nam na ciągłym kontakcie z otoczeniem, możemy także korzystać z jednej wkładki naraz. Na jednym ładowaniu słuchawki pracują do 5 godzin, a dołączone etui umożliwia dwukrotne wydłużenie tego czasu.

Werdykt

#1 BEOPLAY E8 3.0 89 /100

Plusy Fantastyczne brzmienie – precyzyjne, dynamiczne i barwne. Nowoczesny design i wykonanie premium połączone ze stabilną, komfortową konstrukcją. Długi czas pracy na jednym ładowaniu. Bardzo dobry tryb transparentności audio. Wzorowy mikrofon.

Minusy Brak dedykowanego trybu ANC.

Podsumowując To jedne z najlepszych słuchawek true wireless, jakie kiedykolwiek testowaliśmy – gorąco zachęcamy do zapoznania się z ich brzmieniem.

#2 JABRA EVOLVE 65T 84 /100

Plusy Wysoka jakość połączeń telefonicznych. Kolorowe, ciepłe brzmienie. Możliwość sparowania z dwoma urządzeniami naraz. Wsparcie dla najpopularniejszych asystentów głosowych.

Minusy Akumulator w etui starcza jedynie na dwa doładowania. Brak ANC.

Podsumowując Evolve 65t są stworzone przede wszystkim do zastosowań służbowych – jeśli szukasz słuchawek, które pomogą ci w prowadzeniu firmy, koniecznie je wypróbuj.

#3 APPLE AIRPODS PRO 79 /100

Plusy Aktywna redukcja hałasu. Przyjemne, chociaż mało basowe brzmienie. Pełna integracja z iOS.

Minusy Słuchawki często przesuwają się w uszach. Bardzo krótki czas pracy na baterii.

Podsumowując Profesjonalne AirPody zainteresują przede wszystkim osoby oddane ekosystemowi Apple – pozostali użytkownicy powinni wybrać inny model.