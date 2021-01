TEST: Słuchawki true wireless

W obecnych czasach każdy marzy o prawdziwie bezprzewodowych słuchawkach, a producenci odpowiadają na to zapotrzebowanie – widać to nie tylko po trendach sprzedażowych, ale także liczbie nowych produktów, które co miesiąc trafiają na rynek. Mimo tego wielu konsumentom modele true wireless wciąż kojarzą się przede wszystkim z AirPodsami i AirPodsami Pro. Propozycja Apple na dobre rozkręciła boom na muzykę bez kabli, jednak w ciągu ostatnich miesięcy jej mocna pozycja została lekko podkopana, a to za sprawą konkurencji.

W poniższym teście prezentujemy trzy popularne modele słuchawek true wireless. Konstrukcja ta powinna przekonać do siebie siebie nawet największych sceptyków – dzięki stabilnej łączności i coraz mocniejszym bateriom mogą swobodnie rywalizować z klasycznymi słuchawkami Bluetooth, jednocześnie dostarczając cudownej wolności od kabli. Wskazane przez nas modele otrzymały nawet system aktywnej redukcji szumów.

Słuchawki od Bose, Jabry i Samsunga mocno się między sobą różnią, ale łączy je jedna cecha: wystarczy, ze raz spróbujesz wygody, jaką oferują, a już nigdy nie będziesz chciał wrócić do modeli z plączącymi się przewodami. Które z nich okażą się najlepsze dla ciebie?

Testujemy…

Jabra Elite 85t

Specyfikacja

Bateria 5,5 godz. + 24 z etui (z ANC), ładowanie Qi

5,5 godz. + 24 z etui (z ANC), ładowanie Qi ANC 11 poziomów

11 poziomów Liczba mikrofonów 6

6 Asystent głosowy Siri, Asystent Google

Siri, Asystent Google Łączność Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 Wodoodporność IPX4

IPX4 Wymiary 23,2 x 18,8 x 16,2 mm (słuchawka), 64,8 x 41 x 28,2 mm (etui)

23,2 x 18,8 x 16,2 mm (słuchawka), 64,8 x 41 x 28,2 mm (etui) Waga 6,9 g (słuchawka), 43,7 g (etui)

6,9 g (słuchawka), 43,7 g (etui) Cena Od 1 000 PLN

Na pierwszy rzut oka: Jabra przez długi czas produkowała przede wszystkim zestawy słuchawkowe, ale od kilku lat próbuje swoich sił także na rynku produktów audio. Idzie jej to naprawdę nieźle – Elite 85t kuszą kompaktową budową, dynamicznym dźwiękiem i zaawansowanym systemem aktywnej redukcji hałasu.

Bose QuietComfort Earbuds

Specyfikacja

Bateria 6 godzin + 12 w etui, ładowanie Qi

6 godzin + 12 w etui, ładowanie Qi ANC 11 poziomów

11 poziomów Liczba mikrofonów 4

4 Asystent głosowy Siri, Asystent Google

Siri, Asystent Google Łączność Bluetooth 5.1

Bluetooth 5.1 Wodoodporność IPX4

IPX4 Wymiary 39 x 26 x 27 mm (słuchawka), 89 x 51 x 32 mm (etui)

39 x 26 x 27 mm (słuchawka), 89 x 51 x 32 mm (etui) Waga 8,5 g (słuchawka)

8,5 g (słuchawka) Cena 1 200 PLN

Na pierwszy rzut oka: Podczas projektowania Earbuds, Bose nie poszło na łatwiznę – te spore słuchawki true wireless nie tylko dobrze brzmią, ale także genialnie tłumią odgłosy otoczenia. To produkt premium, który spokojnie może rywalizować z dobrze znanymi AirPodsami.

Samsung Galaxy Buds Live

Specyfikacja

Bateria 6 godzin + 21 w etui (z ANC)

6 godzin + 21 w etui (z ANC) ANC tak

tak Liczba mikrofonów 6

6 Asystent głosowy Bixby

Bixby Łączność Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 Wodoodporność IPX2

IPX2 Wymiary 27,3 x 16,5 x 14,9 mm (słuchawka), 50,2 x 50 x 27,8 mm (etui)

27,3 x 16,5 x 14,9 mm (słuchawka), 50,2 x 50 x 27,8 mm (etui) Waga 5,6 g (słuchawka), 42,2 g (etui)

5,6 g (słuchawka), 42,2 g (etui) Cena 850 PLN

Na pierwszy rzut oka: Najbardziej unikatowym aspektem słuchawek od Samsunga jest ich kształt. Te „fasolki” łączą w sobie miłą przejrzystość dźwięku i wygodę noszenia. Chociaż w trybie domyślnym przepuszczają one całkiem sporo odgłosów otoczenia, by zagłębić się w muzyce, wystarczy włączyć tryb ANC.

SPRZĘT 01: Jabra Elite 85t

Spore słuchawki od Bose są nastawione przede wszystkim na jakość dźwięku i dokładność tłumienia hałasów, a te od Samsunga – wygodę noszenia. W tym zestawieniu model od Jabry plasuje się gdzieś pośrodku, łącząc komfortowe, stabilne i niewielkie wkładki z naprawdę soczystym brzmieniem.

Elite 85t są następcą ciepło przyjętych Elite 75t. Nowa generacja wzbogaciła się o większe i mocniejsze przetworniki i aktywną redukcję szumów; co prawda ta druga trafiła także do starszych słuchawek w najnowszej aktualizacji oprogramowania, ale dopiero w Elite 85t funkcja ta została naprawdę mocno rozbudowana. Do wyboru otrzymujemy 11 poziomów tłumienia hałasu, a optymalny profil ANC stworzymy samodzielnie w aplikacji Jabra Sound+.

Pod względem dźwiękowym słuchawki nieznacznie ustępują QuietComfort Earbuds, ale brzmią znacznie lepiej od Galaxy Buds Live. Wyraźne ocieplenie dźwięku i mocno zaznaczone, dominujące basy świetnie pasują do wielu gatunków muzycznych. Wielu użytkownikom może spodobać się takie lekko podkoloryzowane brzmienie, chociaż momentami w miksie brakowało nam neutralności słuchawek od Bose i szerokości sceny dźwiękowej.

Wkładki świetnie przylegają do uszu, nie wciskając się w kanał słuchowy

Propozycja Jabry jest za to bezbłędnie komfortowa. Malutkie wkładki świetnie przylegają do uszu, jednocześnie nie wciskając się boleśnie w kanał słuchowy. Nie oznacza to jednak, że słuchawki przepuszczają dużo dźwięków otoczenia; specjalne silikonowe końcówki o rozszerzającym się kształcie, zapewniają niezłe tłumienie pasywne, a w połączeniu z systemem ANC niemal całkowicie odcinają nas od dźwięków świata zewnętrznego. Dzięki wodoodporności klasy IPX4 zabierzemy je ze sobą na trening (lub spacer w deszczu).

Nieźle oceniamy także jakość rozmów telefonicznych, w których błyszczy układ 6 mikrofonów. W zdecydowanej większości przypadków potrafiły one odfiltrować odgłosy otoczenia i przekazać rozmówcy tylko nasz głos; rozmowa była możliwa nawet przy silnym wietrze.

Słuchawki są dodatkowo kompatybilne z Asystentem Google i Siri. Jedno ładowanie Elite 85t starcza na około 5,5 godziny słuchania muzyki z włączonym ANC, a etui ładujące zwiększa ten czas do 24 godzin. Całość możemy naładować za pomocą technologii Qi – miłe uzupełnienie naprawdę świetnego sprzętu.

SPRZĘT 02: Bose QuietComfort Earbuds

Poprzednie prawdziwie bezprzewodowe modele od Bose były stworzone z myślą o bywalcach siłowni i basenów sportowych. QuietComfort Earbuds to propozycja dla osób preferujących mniej wysiłkowy sposób spędzania wolnego czasu.

Słuchawki, podobnie jak ich etui ładujące (osobom nieobeznanym w technologii true wireless wyjaśniamy: znajduje się w nim akumulator, pozwalający bezprzewodowo doładować wkładki douszne w momencie, gdy z nich nie korzystamy), charakteryzują się stosunkowo pokaźnymi wymiarami. O ile etui może nie zmieścić się do kieszeni spodni, same wkładki bardzo dobrze leżą w uszach, stabilnie i komfortowo. To najbardziej „zauważalny” model w naszym zestawieniu, nadający użytkownikowi wyglądu niczym z filmu szpiegowskiego lub science-fiction – niektórym taki efekt może przeszkadzać.

Spore wymiary są jednak zrekompensowane jakością dźwięku. QuietComfort Earbuds zwracają uwagę naturalnym, realistycznym brzmieniem, o mocnych lecz zrównoważonych basach i szerokiej scenie dźwiękowej. Niezależnie od tego, czy odtwarzamy pliki w rozdzielczości hi-res czy też oglądamy stareńkie wideo z YouTube, słuchawki dostarczają do naszych uszu przestrzenny i szczegółowy dźwięk.

Same słuchawki bardzo dobrze leżą w uszach, stabilnie i komfortowo

Prawdziwą gwiazdą jest tutaj system redukcji hałasu. ANC od Bose w wydaniu true wireless nie odbiega jakością od tego, co znamy z dużych słuchawek producenta. Do wyboru mamy jedenaście poziomów wyciszania odgłosów otoczenia, od zupełnej przezroczystości po całkowite wymazanie świata zewnętrznego. Ulubione profile ANC możemy skonfigurować w aplikacji Bose Music i przypisać do panelu dotykowego na lewej słuchawce.

QuietComfort Earbuds okazują się niezastąpione także pod względem połączeń telefonicznych. Cztery mikrofony dbają o to, żeby nasz głos brzmiał czysto i pewnie, a dźwięki tła nie zaburzały rozmowy. Słuchawki są także kompatybilne z Asystentem Google i Siri.

Jedno ładowanie starcza na około 6 godzin, a bateria w etui pozwala przedłużyć żywotność urządzenia jeszcze dwukrotnie. Dość krótko jak na tak masywny sprzęt, ale nie zepsuło nam to przyjemności ze słuchania muzyki – QuietComfort Earbuds to jedna z najciekawszych propozycji na rynku.

SPRZĘT 03: Samsung Galaxy Buds Live

Wielu producentów słuchawek bezprzewodowych inspirowało się AirPodsami od Apple (niektórzy nawet je bezczelnie kopiowali), a jeszcze inni tworzyli alternatywy dla AirPodsów Pro. Galaxy Buds Live to pierwszy model, który próbuje stanąć w szranki z obydwiema propozycjami Apple, i to z całkiem nienajgorszym wynikiem.

Oryginalne AirPodsy charakteryzowały się dość swobodnym ułożeniem w uszach – w rezultacie umożliwiały one nasłuchiwanie odgłosów otoczenia i zapewniały wygodę na wiele godzin słuchania muzyki, prowadzenia rozmów telefonicznych lub porozumiewania się z Siri. Buds Live zupełnie różnią się od nich pod względem designu, ale osiągają właściwie ten sam efekt. Na początku baliśmy się, że propozycja Samsunga będzie co i rusz wypadała z uszu, ale na szczęście muzykalne „fasolki” pewnie trzymają się w miejscu, w ogóle nie wciskając się do kanału słuchowego.

Na szczęście muzykalne „fasolki” pewnie trzymają się w miejscu

W trybie standardowym brzmią akceptowalnie, powlekając odgłosy tła cienką warstwą miło brzmiącej muzyki; nie jest to co prawda jakość dźwięku, jaką obiecują nam Bose i Jabra, ale słuchać się da. Zdecydowanie lepszych wrażeń dostarczyły nam one po włączeniu ANC. Galaxy Buds Live mają tylko jeden poziom aktywnej redukcji hałasu, ale pozwala on całkiem nieźle wytłumić otoczenie i podkreślić, jak fajnie brzmią. W tym trybie łatwo wybaczyć urządzeniu fakt, że na audiofilskie uniesienia nie mamy co tu liczyć.

Dużym plusem propozycji Samsunga jest także niska cena – to najtańsze słuchawki w zestawieniu, które od czasu do czasu dostępne są w atrakcyjnych promocjach. Jedno ładowanie starcza na 6 godzin słuchania muzyki z włączonym ANC i około 8 z wyłączonym. Etui wydłuża ten czas o odpowiednio 15 i 21 godzin, co stanowi przyzwoity wynik.

Minusem okazały się mikrofony, które oprócz naszego głosu zbierają także część odgłosów otoczenia; na dodatek jedynym dostępnym asystentem głosowym jest mało rozpowszechniony w naszym kraju Bixby. Szkoda – Siri lub Asystent Google pasowaliby tutaj jak ulał. Jeśli jednak szukamy niedrogiej alternatywy dla AirPodsów, nie mamy dużych wymagań i stawiamy na oryginalny wygląd, Galaxy Buds Live mogą być dobrą propozycją.

Werdykt

#1 BOSE QUIETCOMFORT EARBUDS 84 /100

Plusy Siłą QuietComfort Earbuds są ich przetworniki – potrafią grać z naturalnością i głębią, której trudno szukać w wielu klasycznych słuchawkach Bluetooth. Otrzymały one również rewelacyjny system ANC z możliwością wyboru poziomu tłumienia hałasu.

Minusy Spore wymiary etui ładującego mogą utrudniać schowanie go do kieszeni. Słuchawki są dość duże i widoczne.

Podsumowując Słuchawki Bose QuietComfort Earbuds są nie tylko duże, ale i wielkie – cudownie brzmią i pozwalają odciąć się od zgiełku świata zewnętrznego.

#2 JABRA ELITE 85T 79 /100

Plusy Wygodna konstrukcja. Bardzo dobre ANC. Dynamiczne i ciepłe brzmienie…

Minusy …które nie wszystkim musi przypaść do gustu.

Podsumowując Chociaż w tym zestawieniu Elite 85t przegrały ze słuchawkami Bose, to wciąż godna rozważenia propozycja.

#3 SAMSUNG GALAXY BUDS LIVE 72 /100

Plusy Stabilna konstrukcja i przyjemne brzmienie idą w parze z bardzo dobrym czasem pracy na jednym ładowaniu.

Minusy Pod względem jakości odstają od droższych konkurentów.

Podsumowując Jeśli szukasz zamiennika dla AirPodsów, Galaxy Buds Live mogą okazać się dobrym wyborem.