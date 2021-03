TEST: Škoda Octavia Combi

Historia Škody Octavii jest nierozerwalnie związana z przejęciem czeskiej marki przez koncern Volkswagen AG – był to pierwszy model zaprojektowany przez niemieckich projektantów. Samochód miał być konkurencją dla niezwykle popularnych w latach 90. sedanów i kombi segmentu C, w tym Opla Astry czy Toyoty Corolli. Eksperyment się udał – od premiery auta minęło niemal ćwierć wieku, a Octavia Combi wciąż pozostała mocnym graczem na rynku. Sprawdźmy, jaka jest tajemnica jej sukcesu…

Zacznijmy od tego, co znajdziemy pod maską. W gamie silnikowej dostępnych jest aż pięć jednostek benzynowych i sześć wysokoprężnych. Miałem okazję przetestować jedną z tych ostatnich, dwulitrowego Diesla o mocy 150 KM i momencie obrotowym 360 Nm. Napęd doskonale pasuje do charakterystyki kombiaka: nabiera prędkości chętnie, ale rozważnie, zachowując elastyczność także na wyższych biegach. Towarzysząca mu automatyczna skrzynia DSG pracuje z godną podziwu płynnością, wrzucając biegi bez szarpania czy niemiłego buczenia.

Na wysokim poziomie stała także kultura pracy silnika oraz jego spalanie – 6,3 l/100 km w mieście i średnio 5,5 l w całym kilkudniowym teście to świetny wynik. Octavia Combi cechuje się przy tym zrównoważoną pracą układu kierowniczego, a jej zawieszenie dobrze wybiera nierówności, przez co samochód genialnie sprawdza się w długiej trasie.

Testowy egzemplarz należał do wersji wyposażenia Style, czyli prawie najwyższej. Oprócz kilku ozdobników pokroju chromowanych listew dodaje ona komplet czujników parkowania, dziesięciocalowy ekran systemu infotainment i reflektory wykonane w technologii LED Top Matrix. W praktyce brakowało mi właściwie tylko aktywnego tempomatu, dostępnego w osobnym pakiecie.

Wizualnie Škoda postawiła na klasykę. Octavia Combi wygląda elegancko i dostojnie, ale nie rzuca się w oczy tak bardzo jak inni przedstawiciele segmentu. Zachowawczy rysunek przedniego zderzaka idzie w parze z prosto poprowadzonym dachem i dużymi, acz proporcjonalnymi felgami.

Najnowsza generacja wyraźnie urosła względem tej poprzedniej, co oczywiście nie pozostało bez wpływu na ładowność. W kabinie poczułem się, jakbym siedział w aucie klasy D, na dodatek takim z wyższej półki. Utrzymane w jasnych kolorach wnętrze powitało mnie mocno wyprofilowanymi fotelami, ambientowym oświetleniem LED oraz eleganckimi wstawkami na desce rozdzielczej. Lubię tego typu klimaty, chociaż wystarczyło kilka godzin i jeden nieopatrzny ruch ręką, by na białej tapicerce pojawiła się pierwsza smuga. Należy za to pochwalić „zbite”, sprężyste wypełnienie siedzeń i wiele opcji pozwalających na dostosowanie ich pozycji do swoich upodobań.

Z tyłu również jest wygodnie: mimo wysokiego tunelu centralnego spokojnie usiądzie tu trzech dorosłych, którzy do dyspozycji będą mieli nawiewy i klimatyzację. Bagażnik ma imponującą pojemność 640 l (lepiej niż niejeden przedstawiciel segmentu D) i regularny, praktyczny kształt, umożliwiający naprawdę porządne „napakowanie” Octavii Combi. Próg załadunkowy jest stosunkowo niski, otwór – bardzo duży, a dla chętnych Škoda oferuje opcjonalny pakiet Simply Clever, dodający siatkę do zabezpieczenia przestrzeni bagażowej oraz możliwość składania tylnej kanapy za pomocą dźwigni w bagażniku.

Na koniec wróćmy na chwilę do kwestii wyposażenia. Ceny samochodu w wersji kombi z testowaną jednostką napędową zaczynają się od całkiem rozsądnych 123 300 PLN, a na starcie otrzymujemy całkiem sporo: kamerę cofania, kontrolę odstępu Front Assist, regulację podparcia odcinka lędźwiowego i wiele innych dodatków, które okażą się przydatne w drodze. Trzeba przy tym zaznaczyć, że część pakietów wyposażenia ma ceny z kosmosu (na przykład kosztujące 13 tysięcy „fotele premium” z testowanego samochodu), ale na szczęście są one w pełni opcjonalne.

Jeśli szukasz praktycznego, oszczędnego auta dla całej rodziny, ta czesko-niemiecka koprodukcja to jeden z najlepszych modeli dla ciebie.

