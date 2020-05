TEST: Seagate BarraCuda Fast SSD

Mówi się, że ludzie dzielą się na dwie kategorie – tych, którzy robią backupy i tych, którzy dopiero zaczną to robić. Najbezpieczniejszym miejscem do zapisywania plików są dyski SSD – szybkie, lekkie i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Niedawno miałem okazję przetestować kompaktowy nośnik SSD od Seagate, stworzony zarówno do przechowywania kopii zapasowych, jak i odpalania gier, filmów i programów komputerowych. Czy warto powierzyć mu swoje pliki?

BarraCuda Fast jest leciutki i kompaktowy. Smukła, ciemnoszara obudowa ozdobiona została jedynie wąskim, zielonym paskiem, który podświetla się po podłączeniu nośnika do komputera. Długość urządzenia to niecałe 10 cm, więc dysk zmieści się w kieszeni. Całość wykonana jest z twardego, wytrzymałego plastiku, który chroni sprzęt przed uszkodzeniem – do pełni szczęścia brakowało mi jedynie wodoodporności. W zestawie z BarraCuda Fast otrzymujemy dwa przewody: jeden przeznaczony do łączenia pamięci masowej z portem USB-A, a drugi z USB-C; ten ostatni to miły ukłon w stronę posiadaczy ultrabooków, którzy nie zawsze dysponują pełnowymiarowym złączem USB.

Testowany dysk miał pojemność 1 TB, a w sprzedaży dostępne są także wersje z 500 GB i 2 TB. Producent zapewnia, że maksymalna prędkość przesyłania danych to aż 540 MB/s. W praktyce oznacza to, że nośnik może pełnić nie tylko funkcję archiwum, ale również pomocniczego dysku, na którym możemy zainstalować gry lub programy komputerowe.

Sam sprawdziłem jego działanie na przykładzie sieciowego The Elder Scrolls Online. Podczas kilkugodzinnej rozgrywki ani razu nie zauważyłem, żeby gra się przycinała lub spowalniała, nawet w momentach, gdy na ekranie działo się naprawdę dużo. Podobnie płynnie działała zainstalowana na BarraCuda Fast pecetowa wersja Doom Eternal oraz program graficzny Adobe Illustrator.

Wyniki te znalazły swoje odzwierciedlenie w testach benchmarkowych; według CrystalDiskMark przy połączeniu USB-A prędkość sekwencyjnego odczytu wyniosła 530 MB/s, a zapisu – 517 MB/s. To doskonałe parametry umożliwiające błyskawiczne przesyłanie filmów w rozdzielczości 4K, setek gigabajtów zdjęć oraz szybki backup dokumentów.

Podczas tego ostatniego zadania przetestowałem Seagate Toolkit, dołączone do nośnika oprogramowanie do archiwizacji plików. Użytkownicy macOS i Windowsa otrzymają możliwość stworzenia kopii lustrzanej (folderu, którego zawartość będzie automatycznie synchronizowana na komputerze i nośniku), a ci korzystający z systemu Microsoftu mogą dodatkowo skorzystać z funkcji kopii zapasowej. Program jest czytelny i prosty w obsłudze, a jednocześnie daje sporą kontrolę nad parametrami backupu, folderami, które mają zostać skopiowane, oraz harmonogramem tworzenia kopii zapasowych, czyli wszystkim, czego potrzebujemy do sprawnego zarządzania plikami.

