TEST: Samsung The Frame (2021)

The Frame wywołał swego czasu spore poruszenie na rynku. Gdy w 2017 roku do sprzedaży trafiła jego pierwsza generacja, telewizory, które wtapiały się w tło i dopasowywały do wystroju pomieszczenia, były prawdziwą rzadkością. Teraz, cztery lata później, nietypowe formy i kształty ekranów stały się powszechniejsze, w czym dużą rolę odegrał Samsung. Czy najnowsza odsłona The Frame ma szansę zaistnieć na tle mocno odmienionej konkurencji?

Wersja z 2021 roku dostępna jest w pięciu wariantach, z przekątnymi 43, 50, 55, 65 i 75 cali, czyli podobnie jak ta zeszłoroczna. Najmniejszy, 32-calowy model dostępny jest jedynie w wersji 1080p. Do testów otrzymałem wersję 55 cali.

Najnowsza generacja The Frame jest smuklejsza i zgrabniejsza od poprzednika – po zawieszeniu na ścianie telewizor wygląda zupełnie jak ogromna ramka na zdjęcia, perfekcyjnie przylegając do powierzchni. Wrażenie to potęguje charakterystyczne obramowanie; w zestawie otrzymamy czarne ramki, ale Samsung oferuje także akcesoria w bieli, różnych odcieniach drewna i ceglastej czerwieni. Są one dostępne w dwóch stylach, co pozwala dopasować wygląd telewizora do stylu naszego wnętrza, uzyskując harmonijny efekt. Jeśli nie chcemy wieszać The Frame na ścianie, możemy natomiast skorzystać z podstawki o regulowanym rozstawie i wysokości; wygodne, gdy chcemy zmieścić pod nią soundbar.

Porty umieszczone zostały w osobnym module One Connect, połączonym z telewizorem za pomocą Jednego Prawie Niewidocznego Przewodu. Ich wybór jest naprawdę niezły – do dyspozycji otrzymamy cztery porty HDMI, w tym jeden z eARC i jeden pracujący w standardzie 2.1, dwa złącza USB, pojedyncze cyfrowe wyjście optyczne, port Ethernet oraz gniazdo anteny. Całości dopełniają Bluetooth 4.2 i Wi-fi 5, pozwalające bezprzewodowo strumieniować zawartość na telewizor.

Liczy się wnętrze

Po włączeniu The Frame 2021 powitał mnie system operacyjny Samsung Tizen. To obecnie jeden z najlepszych interfejsów smart TV na rynku – płynny, intuicyjny, kompatybilny ze wszystkimi najważniejszymi aplikacjami.

Prawdziwą gwiazdą jest tutaj Tryb Sztuka, który wyświetla wybrane obrazy, gdy telewizor znajduje się w stanie czuwania. Standardowo do dyspozycji otrzymujemy dzieła dostępne w sklepie Art Store lub własne zdjęcia. Te ostatnie możemy ozdobić specjalnym, wirtualnym passe-partout lub artystycznym filtrem. W ten sposób telewizor bezbłędnie dopasowuje się do gustu właściciela: jeśli jesteśmy zapalonymi podróżnikami, możemy wyeksponować na nim fotki z ostatniej wyprawy, zaś miłośnicy konkretnych trendów artystycznych ozdobią swój salon profesjonalnymi pracami światowej sławy artystów. Zamiast bezużytecznej, czarnej przestrzeni otrzymamy funkcjonalny element wystroju pomieszczenia, a barwny i kolorowy panel wydobędzie całe piękno z wyświetlanych obrazów.

Tryb Sztuka połączony jest z czujnikami ruchu; włączają one ekran, gdy ktoś wchodzi do pomieszczenia, i wyłączają po jego opuszczeniu. W ten sposób telewizor oszczędza energię.

Najważniejszą kwestią jest jednak jakość obrazu. The Frame otrzymał panel o rozdzielczości 4K z technologią Dual LED, któremu towarzyszy procesor AI Quantum 4K oraz dodatkowe tryby obróbki dźwięku i obrazu. Wśród tych ostatnich wyróżnia się Funkcja Adaptacji Obrazu, czyli system automatycznego dopasowywania kontrastu do warunków świetlnych dookoła telewizora. Dużo dobrego mogę powiedzieć także na temat funkcji skalowania zawartości do 4K – algorytmy wypełniają luki z precyzją i wyczuciem, dzięki czemu w ogóle nie widać, że mamy do czynienia z upscalingiem.

Ekran okazał się ostry, barwny i nasycony. Domyślnie telewizor wyświetla kolory odrobinę chłodno, ale po szybkiej kalibracji zachwyciło mnie ich bogactwo i wierność. Atramentowe, głębokie czernie wyraźnie odcinają się od jasnych fragmentów scen, niezakłócone efektem poświaty. Na dodatek panel bardzo dobrze radził sobie z wyświetlaniem szybkich, dynamicznych ruchów, na przykład w scenach akcji lub transmisjach sportowych.

Na koniec warto wspomnieć także o możliwościach dźwiękowych The Frame. Bez dodatkowych głośników telewizor radzi sobie nadspodziewanie dobrze. Technologia Dźwięku Podążającego za Obiektem Lite dodaje efektom przestrzenności i głębi, chociaż do uzyskania najlepszych wrażeń konieczne będzie podłączenie przynajmniej soundbara.

Stworzenie tak dobrego telewizora jak Samsung The Frame to – wybaczcie suchara – prawdziwa sztuka. To idealna propozycja dla osób, które cenią oryginalne wzornictwo, piękny obraz i płynną obsługę.

Specyfikacja