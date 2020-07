TEST: Samsung Q90T

Samsung do perfekcji opanował sztukę tworzenia telewizorów z Bezpośrednim Strefowym Podświetleniem – dzięki szeregowi umiejętnie dopracowanych technologii, oferują one wrażenia wizualne, jakich na próżno szukać i w OLED-ach, i w klasycznych ekranach LCD. Nic dziwnego, że Q90T, jeden z najwyższych modeli w tegorocznej linii QLED, okazał się prawdziwą ucztą dla oczu.

65-calowy model waży aż 26,7 kg, ale zupełnie nie widać tego po jego designie. Smukły, niemal bezramkowy ekran szczególnie pięknie prezentuje się na zakrzywionej podstawie, na tyle wysokiej, by zmieścił się pod nią dowolny soundbar. Dużą zmianą jest brak technologii One Connect – zamiast niego otrzymujemy zmyślny system maskowania kabli, dzięki któremu da się uzyskać efekt bezprzewodowości.

Po włączeniu, Q90T zwraca uwagę głębią kolorów, uzyskaną za pomocą technologii Quantum Dot, oraz głębokimi kontrastami. Maksymalna jasność ekranu to około 1 500 nitów, co pozwala na osiągnięcie spektakularnego efektu HDR (sprzęt obsługuje HLG, HDR10 i HDR10+, ale nie Dolby Vision), w szczególności, że telewizor został wyposażony w Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie 16x – niezależne od siebie, lokalne strefy podświetlenia. Przydatna okazała się także funkcja Adaptacji Obrazu, automatycznie dostosowująca poziom jasności do oświetlenia pomieszczenia. Jej funkcjonowanie najłatwiej zauważyć, gdy zapada zmrok: pomieszczenie stopniowo ciemnieje, a wraz z nim zmienia się jasność i kontrast matrycy.

Q90T błyszczy także pod względem oddawania ruchów. Są one płynne i naturalne; dzięki redukcji rozmycia i drgań możemy łatwo dopasować je do oglądanej treści. Graczy ucieszy także obecność funkcji Real Game Enhancer+ i FreeSync, dzięki którym rozgrywka na konsoli jest przyjemnie płynna. Po raz pierwszy mogliśmy ponadto zaobserwować działanie powłoki Ultra Szeroki Kąt Widzenia. W praktyce pozwala ona ustawić się pod kątem nawet 55° w stosunku do ekranu, bez obaw o zniekształcenie kolorów – to wspaniały wynik.

Parę słów warto powiedzieć także o możliwościach Q90T w zakresie reprodukcji audio. Tutaj na pierwszy plan wysuwają się dwie technologie – Aktywny Wzmacniacz Głosu, który umiejętnie podbija dialogi, gdy wykryje hałas w pomieszczeniu, jak również zwiększającą immersję funkcję Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS). Jak sama nazwa wskazuje, pozwala ona z dużą dokładnością lokalizować źródła odgłosów.

System operacyjny Samsung Tizen jest intuicyjny i prosty w obsłudze: sterujemy nim za pomocą funkcjonalnego pilota lub sterowania głosowego. Telewizor współpracuje z systemem SmartThings, a po jego wyłączeniu możemy cieszyć się estetycznym Trybem Ambient+.

Samsung Q90T to jeden z najlepszych telewizorów QLED, jakie kiedykolwiek powstały. Jeśli zaprosisz go do swojego wnętrza, gwarantujemy, że będziesz zachwycony.

Specyfikacja