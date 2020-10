TEST: Samsung Q800T

Pierwsze telewizory 8K pojawiły się w sprzedaży jeszcze zanim 4K stało się standardem, ale ich popularność okazała się wystarczająca, by producenci inwestowali w ten segment rynku. Przyjrzyjmy się Samsungowi Q800T i sprawdźmy, czy warto wybrać sprzęt o tak dużej rozdzielczości.

Testowany dziś 65-calowy model to najtańsza propozycja 8K w tegorocznej ofercie producenta, co nie oznacza, że nie mamy do czynienia z produktem premium. Smukły ekran o delikatnych ramkach wygląda zgrabnie i po powieszeniu na ścianie, i po ustawieniu na minimalistycznej podstawce. W przeciwieństwie do droższego Q950TS nie wspiera on Jednego Niewidocznego Połączenia, wszystkie złącza są jednak zgrabnie ukryte w tylnej części sprzętu.

Pod względem wizualnym Q800T nie odbiega od czołówki Samsunga. To przepiękny ekran QLED z bezpośrednim podświetleniem strefowym i filtrem antyrefleksyjnym, już w ustawieniach fabrycznych cieszący oczy głębokimi czerniami, czystą bielą i soczystymi kolorami. Naszym zdaniem możliwości telewizora najlepiej pokazuje tryb naturalny, jednocześnie realistyczny i zachwycający bogactwem barw. W kontrastowych ujęciach poszczególne obszary ekranu są lokalnie przyciemniane, na szczęście bez rozpraszającego uwagę efektu łuny świetlnej dookoła jasnych obiektów.

Fajną opcją okazała się także Funkcja Adaptacji Obrazu, dostosowująca ustawienia sprzętu do oświetlenia; w naszym teście reagowała ona natychmiast po zasłonięciu okien lub włączeniu lamp. Dzięki powłoce Ultra Szeroki Kąt Widzenia możemy natomiast swobodnie oglądać telewizję, także siedząc nie przed ekranem, ale lekko z boku.

Za skalowanie obrazu do rozdzielczości 8K w Q800T odpowiada ten sam algorytm, co w innych modelach Samsunga. To genialny system, który potrafi zamienić klip 720p w ultraostre widowisko, pełne naturalnie wyglądających szczegółów, całkowicie pozbawione błędów graficznych i artefaktów. Telewizor jest kompatybilny z HDR10, HDR10+ i HLG, ale niestety zabrakło w nim wsparcia dla Dolby Vision.

Na osłodę otrzymujemy zaawansowany system audio z Dolby Digital Plus. Wrażenie przestrzennego udźwiękowienia podkreśla technologia Dźwięku Podążającego za Obiektem+, z dużą dokładnością naśladująca ruch obiektów wyświetlanych na ekranie. Również tutaj Samsung pokusił się o dodanie funkcji adaptacyjnej, dzięki której nie musimy co chwila sięgać po pilota, by skorygować poziom głośności. O czystość dialogów zadba natomiast Aktywny Wzmacniacz Głosu.

Q800T działa na systemie operacyjnym Samsung Tizen. Lubimy ten OS – ma przejrzysty interfejs, dużo funkcji i jest kompatybilny z AMD FreeSync, co powinno usatysfakcjonować graczy. Dla tych ostatnich stworzony został także Tryb Gry, który minimalizuje lag.

Ceny Samsunga Q800T zaczynają się od 13 000 PLN za testowaną wersję 65-calową. W porównaniu z możliwościami telewizora to naprawdę korzystna cena, więc jeśli marzysz o obrazie w jakości 8K, koniecznie go sprawdź – na pewno nie zawiedzie twoich oczekiwań.

