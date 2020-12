TEST: Roli LUMI

Znów spędzamy coraz więcej czasu w domach, co dla wielu osób może stanowić inspirację do zrealizowania aspiracji, na przykład tych muzycznych. Sam zamysł wygląda prosto: siadamy przy wybranym instrumencie, odpalamy tutorial na YouTube i absorbujemy wiedzę. Niestety, w praktyce nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać po obejrzeniu filmów w internecie. Z pomocą przychodzi nam keyboard Roli LUMI, który dzięki podświetlanym klawiszom ma uprościć naukę gry na pianinie.

Wizualnie sprzęt zachwyca już od pierwszego kontaktu. Gdy włączyliśmy LUMI, klawisze rozświetliło tęczowe glissando, zdradzające także zasadę działania urządzenia – każdy dźwięk zostanie oznaczony nieco innym kolorem, a podświetlenie danego klawisza wskaże, kiedy powinniśmy go wcisnąć. Keyboard jest lekki i kompaktowy; obok USB-C i MIDI otrzymał on tylko jedynie dwa dodatkowe złącza, konektory DNA do podłączenia innych akcesoriów Roli, w tym kolejnych egzemplarzy LUMI. Do wygodnej nauki przyda się przynajmniej jeden keyboard więcej – każda jednostka to dwie oktawy, które najwygodniej obsługuje się jedną ręką.

Nieodłączną częścią urządzenia jest aplikacja mobilna. Najwygodniej uruchomić ją na tablecie; kilka LUMI możemy połączyć z jednym kontem. Pierwsze parowanie przebiegło bez zarzutu, problemy z łącznością zaczęły się natomiast przy następnych sesjach. Okazało się, że konieczne było przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania, podłączyliśmy zatem keyboard do laptopa i ściągnęliśmy nową wersję firmware’u – szkoda, że aplikacja nie informuje nas o tym bezpośrednio, a do rozwiązania doszliśmy metodą prób i błędów.

Do dyspozycji mamy dwa tryby pracy: naukę i grę. Ten pierwszy składa się z lekcji, w ciągu których oglądamy interaktywne wideo i niczym w Guitar Hero wciskamy podświetlające się klawisze w odpowiednim momencie. Tryb gry oferuje nam natomiast dostęp do bogatego wyboru utworów dla wszystkich poziomów zaawansowania; dodatkowo otrzymujemy możliwość gry za pomocą lewej, prawej lub obydwu dłoni.

Wygoda grania na LUMI okazała się niezła, chociaż mieliśmy pewne zastrzeżenia co do klawiszy – są one dość płytkie, więc łatwo było przez przypadek wybrać dany dźwięk dwa razy. Na szczęście keyboard działa responsywnie, a pomiędzy wciśnięciem klawisza, a usłyszeniem dźwięku, nie ma zbyt dużego opóźnienia.

Ponadto aplikacja od czasu do czasu lubi się wykrzaczyć: przykładowo, kilka razy wracaliśmy do niej po zakończeniu lekcji, tylko po to, by zobaczyć, że program kompletnie zapomniał o naszych postępach. Tego typu problemy to jednak „choroba wieku dziecięcego”, łatwo naprawialna przez deweloperów. Gdy LUMI trafi do sprzedaży na początku 2021 roku, większość tych niedociągnięć powinna zostać wyeliminowana.

Specyfikacja