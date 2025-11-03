TEST: RØDE Wireless Micro Camera Kit

Rok temu testowałem RØDE Wireless Micro – maleńki, elegancki zestaw, który udowodnił, że wysokiej jakości, bezprzewodowy dźwięk nie musi być domeną profesjonalnych planów zdjęciowych. Był idealny dla twórców mobilnych – vlogerów, tiktokerów, dziennikarzy i filmowców, którzy nagrywają smartfonem. Wtedy zachwycała mnie prostota i pewność działania. Teraz RØDE wraca z wersją, która rozszerza horyzonty tej koncepcji. Wireless Micro Camera Kit to ten sam pomysł, ale dostosowany do świata aparatów fotograficznych.

Nowy zestaw zawiera dwa dobrze znane, ultrakompaktowe nadajniki z wbudowanymi mikrofonami dookólnymi oraz nowy odbiornik zaprojektowany specjalnie z myślą o aparatach – z pięknym 1,1-calowym ekranem AMOLED. To drobiazg, który robi ogromną różnicę: wreszcie można kontrolować poziomy, stan baterii i jakość sygnału bez zgadywania, co dzieje się po drugiej stronie obiektywu.

Odbiornik montujemy klasycznie – na gorącej stopce – i łączymy przez gniazdo 3,5 mm TRS lub USB-C. RØDE wreszcie zrozumiało, że wielu twórców korzysta dziś z hybrydowych setupów – aparat do głównego materiału i telefon do social mediów czy backstage’u. Dlatego w pudełku znajdziemy też odbiornik smartfonowy, dzięki czemu system jest uniwersalny.

To, co w Wireless Micro Camera Kit najważniejsze, to intuicyjność. Zestaw paruje się automatycznie, nie wymaga konfigurowania kanałów czy zabawy w inżyniera dźwięku. System Intelligent GainAssist pilnuje poziomów w czasie rzeczywistym – nawet jeśli rozmówca nagle podniesie głos albo zacznie mówić ciszej, dźwięk pozostaje spójny. To coś, co doceni każdy, kto kiedykolwiek musiał ratować wywiad z przesterowanym nagraniem.

Wbudowane osłony przeciwwiatrowe i dołączone futerka dobrze radzą sobie na zewnątrz, a zasięg do 100 metrów pozostaje taki sam jak w wersji smartfonowej. W praktyce oznacza to pełną swobodę – możesz filmować spacer, relację z koncertu czy kulisy sesji bez martwienia się o zanik sygnału.

Oprócz nowego odbiornika uwagę zwraca też etui ładujące, które pozwala na dwa pełne doładowania. Same mikrofony działają około 7 godzin, więc w sumie można pracować nawet 21 godzin bez podłączania do prądu. RØDE nie zapomniało też o użytkownikach iPhone’ów – przez aplikację RØDE Capture można łączyć się z mikrofonami przez Bluetooth, całkowicie bez użycia fizycznego odbiornika.

Wireless Micro Camera Kit to dokładnie to, czego brakowało w oryginalnym modelu – pomost między światem mobilnym a fotograficznym. Dla osób, które zaczynały przygodę z dźwiękiem w wersji smartfonowej, to naturalny krok dalej. Dla fotografów, którzy nagrywają coraz więcej wideo, to sposób na wejście w świat dobrego audio bez konieczności studiowania mikserów i limiterów.

RØDE raz jeszcze pokazuje, że potrafi słuchać swoich użytkowników – dosłownie i w przenośni.

Specyfikacja

CENA 699 PLN

699 PLN MAKS. POZIOM SPL 135 dB

135 dB ZAKRES TRANSMISJI ponad 100 m (bez przeszkód)

ponad 100 m (bez przeszkód) CZAS PRACY do 7 h (do 21 h z etui ładującym)

do 7 h (do 21 h z etui ładującym) WYMIARY nadajnik 40 x 20 x 17 mm, odbiornik (camera) 44,6 x 16,8 x 27,8 mm, etui ładujące 96,7 x 57,6 x 30,4 mm

nadajnik 40 x 20 x 17 mm, odbiornik (camera) 44,6 x 16,8 x 27,8 mm, etui ładujące 96,7 x 57,6 x 30,4 mm WAGA nadajnik: 12 g (18 g z magnesem), odbiornik (camera): 19 g, etui ładujące: 78 g