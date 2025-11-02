TEST: Insta360 Go Ultra

Insta360 dorzuca do swojej rodziny miniaturowych, magnetycznych kamer nowy model – Go Ultra. Wciąż można ją przypiąć niemal do wszystkiego i zabrać absolutnie wszędzie, ale tym razem dostajemy większy sensor i obraz, który wreszcie aspiruje do miana „pro”.

Seria Insta360 Go od zawsze wyróżniała się mikroskopijnymi rozmiarami i sprytnym systemem magnetycznego montażu. Tym razem do dyspozycji jest system mocowań – Magnetic Mount Anywhere System, Sticky Tabs, Flexi Strap, Easy Clip i akcesoria Ring Remote oraz Quick Release Safety Cord. Dzięki temu kamerę można przypiąć do ubrania, kasku, ramienia, deski czy metalowej barierki i nagrać ujęcia z perspektyw, o których GoPro może tylko pomarzyć.

Nowa Go Ultra podnosi również jakość wideo i pozwala na większą kreatywność i pomysłowość twórców. Większy sensor, lepsze 4K, dłuższy czas pracy i ten sam charakterystyczny, modułowy design. Nadal jest mała, choć wyraźnie „urosła” – i to z korzyścią dla obrazu.

Go Ultra zachowuje oryginalny projekt, nierozłączny duet: moduł kamery oraz stację dokującą Action Pod z dodatkową baterią i 2,5-calowym ekranem dotykowym. Można więc filmować samym modułem, a po powrocie do bazy – doładować go i obejrzeć ujęcia.

Nowy moduł jest jednak zauważalnie większy – kwadratowy i nieco masywniejszy niż w Go 3S. Dobra wiadomość? Insta360 zapewnia, że Ultra nie zastąpi 3S, więc fani poprzedniego, mniejszego kształtu mogą spać spokojnie.

Zawsze powtarzam: liczy się mobilność, jakość obrazu, stabilizacja i kąt widzenia. Pod względem mobilności Go Ultra wciąż wygrywa – waży jedynie 53 gramy i mierzy 46 x 45,7 mm. Można ją przykleić do kasku, lodówki czy samochodu, bo tył kamery jest magnetyczny. Żadnych mocowań, pasków, czy statywów. Czysta wolność. Ale… z ograniczonym czasem pracy.

Specyfikacja nie robi rewolucji, ale diabeł tkwi w szczegółach. Go Ultra nagrywa w 4K/60 fps, a jej nowy sensor 1/1,28” jest ponad dwukrotnie większy niż w Go 3S – i nawet większy niż w topowym Ace Pro 2. W praktyce oznacza to wyraźniejsze detale w cieniach, czystsze nagrania przy słabym świetle i ogólnie bardziej „filmowy” look.

Nie wyrzucaj jednak Ace Pro 2 – Go Ultra czasem wygładza skórę zbyt agresywnie, a przy szybkich panoramach Ace Pro wciąż radzi sobie nieco lepiej.

Stabilizacja – perfekcyjna. Insta360 od dawna opanowało ten temat do mistrzostwa, więc bieg w terenie, jazda na rowerze czy pływanie nie robią na Ultra wrażenia. W nowej kamerze FlowState Stabilization z 360° Horizon Lock dostarcza stabilne, „gimbal-grade” ujęcia bez konieczności dodatkowego sprzętu – horyzont pozostaje poziomy nawet przy gwałtownych ruchach. Do dyspozycji są również trzy poziomy stabilizacji AI. Pozwalają one wybrać kompromis między płynnością a zachowaniem naturalnego obrazu. Go Ultra posiada też tryby przydatne w kreatywnym montażu: timelapse, time shift, slow motion do 240 FPS, a także gotowe filtry i automatyczne poprawki kolorów.

Do tego dostajemy pełen zestaw trybów znanych z innych kamer marki, w tym HDR 8-bit (choć do prawdziwego HDR wciąż przydałoby się 10-bit). Nowością jest też uroczo nazwany tryb Toddler Titan – idealny, jeśli chcesz przypiąć kamerę dziecku do czapki i zobaczyć świat z jego perspektywy.

Po stronie nowości – nowe algorytmy audio oparte na AI, które redukują hałas tła i wyróżniają dźwięki, na których nam zależy. Funkcja istotna, zwłaszcza w przypadku vlogerów, którzy nie chcą po nagraniach spędzać godzin na montażu i dogrywaniu dźwięku czy czyszczeniu wideo z nieprzyjemnych hałasów dobiegających zza kadru.

Największe Alleluja dotyczy… microSD. Wreszcie! Koniec z ograniczoną, wbudowaną pamięcią. Teraz możesz włożyć kartę nawet do 2 TB i nagrywać cały dzień.

Kąt widzenia również się poszerzył – 156° zamiast 150°, czyli dokładnie tyle, co w GoPro Hero 13 Black (bez dodatkowego obiektywu Ultra Wide). To drobiazg, ale w kamerach tego typu każdy stopień robi różnicę.

Producent wyposażył Go Ultra i Action Pod w baterie pozwalające na swobodne nagrywanie dłuższych ujęć. W przypadku korzystania z uchwytu Action Pod można filmować aż do 200 minut w 1080p i do 170 minut w 4K. Kiedy korzystamy z samego modułu kamery, rejestrowanie ujęć będzie trwać do 70 minut w 1080p oraz do 60 minut w 4K. Dobrą wiadomością jest tryb szybkiego ładowania. Pozwala on bowiem na uzupełnienie energii do około 80% już w 12 minut. Takie parametry sprawdzają się przy nagraniach na zewnątrz, w trakcie wędrówek czy aktywności sportowych. Twórcy, który mają zaplanowany dzień zdjęciowy, także docenią szybkie ładowanie, które minimalizuje ilość i długość przerw w nagraniach.

Są też dodatki, które docenią użytkownicy rejestrujący swoje wyczynowe przejazdy czy zawody sportowe. Funkcja Stats Dashboard daje możliwość nakładania telemetrii (GPS, tętno, prędkość) z integracją ze Strava, Garmin czy Apple Watch. Z kolei AI Family Moments selekcjonuje najważniejsze momenty nagrania i automatycznie tworzy skrótowe wideo gotowe do publikacji w social mediach czy dzielenia się z najbliższymi. Dla zapominalskich miłym akcentem jest kompatybilność z Apple Znajdź, ułatwiająca odnalezienie modułu.

Nie ma jednak ideałów. Po pierwsze, kamera nie jest wodoodporna na starcie – trzeba dokupić specjalną obudowę. Jest większa i mniej poręczna, ale jeśli często filmujesz w deszczu lub nad wodą, warto ją mieć.

Po drugie, brak wymiennej baterii. Oznacza to konieczność noszenia powerbanka, jeśli planujesz dłuższy dzień zdjęciowy. W porównaniu z zestawem Ace Pro i zapasowymi akumulatorami to spora niedogodność.

Go Ultra kosztuje ok. 2 000 PLN – czyli w tej samej lidze co GoPro Hero 13 Black, DJI Action 5 i wspomniany Ace Pro 2. To nie jest już „druga” kamera do zabrania na wakacje, tylko pełnoprawny sprzęt dla tych, którzy chcą czegoś sprytniejszego i bardziej mobilnego.

Go Ultra to nie jest kamerka z najlepszym obrazem na rynku, ale formą, pomysłowością i elastycznością montażu bije inne modele na głowę. Jeśli cenisz wolność i kreatywność ponad surową specyfikację – to kamera dla ciebie.

Specyfikacja

CENA Od 1 949 PLN

Od 1 949 PLN ROZDZIELCZOŚĆ FILMÓW do 4K/60 fps

do 4K/60 fps ISO 6 400

6 400 EKRAN 2,5”

2,5” BATERIA 500 mAh

500 mAh WODOSZCZELNOŚĆ do 10 m

do 10 m CZAS PRACY KAMERY + ACTION POD 200 minut

200 minut WYMIARY 46 x 45,7 x 18,3 mm

46 x 45,7 x 18,3 mm WYMIARY ACTION POD (EKRAN ZŁOŻONY) 70,4 x 48,8 x 33,3 cm

70,4 x 48,8 x 33,3 cm WAGA 52,9 g