TEST: RØDE Streamer X

RØDE Streamer X to podstawowe urządzenie do transmisji strumieniowej. Łączy ono wszystko, czego potrzebuje streamer, gracz czy podcaster w kompaktowej obudowie: kartę przechwytywania wideo, interfejs audio i powierzchnię sterującą. Jak wiele można dostać w tak niewielkiej formie?

Karta przechwytywania wideo umożliwia nagrywanie wideo w rozdzielczości do 4K przy 30 klatkach na sekundę przez port HDMI (60 klatek w trybie pass-through z HDR i VRR). Dzięki przedwzmacniaczowi Revolution o wysokim wzmocnieniu i przetwarzaniu dźwięku APHEX możesz uzyskać czysty dźwięk w swoich nagraniach. Do wejść audio można podłączyć mikrofony XLR, instrumenty i słuchawki. Możesz także skorzystać z wbudowanego odbiornika bezprzewodowego do połączenia z zewnętrznymi urządzeniami, choćby mikrofonami Wireless ME i GO. Na obudowie Streamer X znajdują się cztery programowalne pady SMART, za pomocą których można uruchomić aż 64 efekty, dźwięki, polecenia MIDI i inne funkcje. W ich używaniu pomaga fakt, że urządzenie jest stosunkowo stabilne, bez zbędnego poślizgu na biurku, aczkolwiek niska waga powoduje, że czasami przesunięcie jest nieuniknione.

Dzięki niewielkiemu kątowi nachylenia w stronę użytkownika wszystkie elementy sterujące i powierzchnia są zawsze dobrze widoczne. Jasność diod LED jest wystarczająca nawet w słoneczny dzień. Interfejs jest bardzo przejrzysty i schludny, dzięki czemu każdy może bardzo szybko się w nim odnaleźć. Lewa strona służy do obsługi sygnałów wejściowych i wyjściowych. Znajdują się tu dwa duże przyciski, służące do wyciszenia mikrofonu i wyłączenia przekazu wideo. Do regulacji poziomu mikrofonu (po lewej) i głośności słuchawek (po prawej) służą dwa nieograniczone pokrętła z funkcją nacisku. Naciskając lewe pokrętło można przełączać się pomiędzy możliwymi źródłami sygnału wejściowego: mikrofonem XLR, mikrofonem headsetu, odbiornikiem bezprzewodowym czy wejściem instrumentu. Po prawej stronie Streamera X znajdują się cztery pady, które można zaprogramować za pomocą UNIFY, by wyzwalać dźwięki, tonować swój głos, czy dodawać inne efekty, a także wysyłać polecenia MIDI i inne akcje miksera. Poniżej czterech padów są jeszcze dwa przyciski do przełączania banków, dzięki czemu możesz przypisać do 16 banków po cztery pady każdy – w sumie 64 sposoby przypisania Streamera X według własnego gustu.

W jednoosobowym show idealnie nadaje się do kontrolowania wszystkiego w ramach samodzielnego interfejsu

Wszystkie złącza urządzenia znajdują się z tyłu. Z jednej strony jest ładnie i schludnie, ale z drugiej wolałbym, aby gniazda jack (małe i duże) znajdowały się z przodu. Zasilanie dostarczane jest albo za pomocą dołączonego zasilacza na dedykowane gniazdo USB-C, albo przez komputer. Nie ma dedykowanego wyłącznika zasilania. Urządzenie włącza się natychmiast po podłączeniu do źródła prądu i nie do końca jest to profesjonalne.

Podobnie jak inne interfejsy audio USB, możesz także używać miksera jako urządzenia wyjściowego i słuchać dźwięku z komputera za pośrednictwem podłączonych urządzeń. Drugi port USB-C przeznaczony jest dla dodatkowych urządzeń audio. Tutaj możesz nagrywać dźwięk pochodzący z gadżetów mobilnych lub konsol. Ważne: urządzenia z systemem iOS nie są na ten moment obsługiwane.

RØDE Streamer X jest idealny dla wszystkich YouTuberów, podcasterów, graczy i streamerów i łączy w sobie dwie rzeczy w małym, kompaktowym urządzeniu: to dobry interfejs audio z pełnoprawną kartą przechwytywania wideo. Oczywiście tak jest w przypadku małej konfiguracji transmisji strumieniowej, w jednoosobowym show, gdzie idealnie nadaje się do kontrolowania wszystkiego w ramach samodzielnego interfejsu. W połączeniu z np. popularnym OBS Studio testowane urządzenie będzie działało doskonale (również na Macu) i wyglądało atrakcyjnie na biurku. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że przyszłe iteracje RØDE Streamer X mogłyby zaczerpnąć odrobinę więcej ze zintegrowanego studia produkcyjnego RØDEcaster Duo.

Specyfikacja

CENA 1 499 PLN

144 x 122 x 51 mm WAGA 380 g