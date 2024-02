TEST: realme C67

W kwestii dobrego stosunku jakości do ceny realme jest jedną z ciekawszych obecnie firm na rynku. Najnowszym smartfonem marki jest kosztujący na start sprzedaży od 899 PLN realme C67.

Linia produktów realme z serii C zawsze wyróżniała się bardzo kolorowym wyglądem, a model C67 nie jest wyjątkiem. Panel tylny charakteryzuje się promienną konstrukcją zmieniającą kolory w zależności od tego, jak pada na niego światło. Jeśli przyjrzysz się uważnie, zauważysz również pojedyncze paski, które są miłym akcentem. Co najważniejsze, na obudowie nie pozostawisz żadnych odcisków palców, nawet jeśli masz spocone dłonie. Dzięki temu możesz używać tego smartfona bez etui. Czarna wersja spodoba się osobom szukającym bardziej statecznego koloru, ale zielona robi zdecydowanie większe wrażenie. Niezależnie od tego, który z nich wybierzesz, biorąc pod uwagę styl, nie pomyślałbyś, że jest to telefon budżetowy.

W lewym górnym rogu tylnego panelu znajdziesz system dwóch kamer. Każda obudowa obiektywu ma również błyszczący pierścień, który moim zdaniem nie pasuje do jednostki kolorów, którą mamy. Warto pamiętać, że obudowa aparatu mocno odstaje od reszty korpusu, przez co jest dość wrażliwa na zarysowania.

Na dole obudowy znajduje się port USB-C wraz z gniazdem audio 3,5 mm. Po prawej stronie producent umieścił przyciski regulacji głośności i przycisk zasilania, a po lewej stronie slot na dwie karty SIM i microSD. Nie zabrakło NFC i, co zaskakujące, głośników stereo. Całość jest wodoszczelna w klasie IP54.

Jedną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę w przypadku C67, jest rozmiar. To stosunkowo smukły smartfon, mający zaledwie 7,59 mm grubości. Jest jednak przy tych wymiarach trochę ciężki, ważąc 185 g. Mimo to nie będziesz miał trudności z jego noszeniem.

Odwróć go, a powita cię duży wyświetlacz o przekątnej 6,72 cala. Nie jest to IPS a tylko LCD, ale mimo to kolory są stosunkowo przyzwoite. Oczywiście musisz określić swoje oczekiwania, zwłaszcza jeśli jesteś przyzwyczajony do żywszych kolorów IPS. Ekran jest więcej niż wystarczający do oglądania filmów lub grania w gry, nawet przy częstotliwości odświeżania 90 Hz. W porównaniu z grubymi ramkami wielu budżetowych smartfonów tutaj znajduje się cienka obwódka. Nie miałem problemu z używaniem realme C67 w silnym świetle słonecznym, ponieważ ekran ma do 950 nitów jasności.

Przedni aparat ma okrągłe wycięcie rozszerzone w formę Mini Capsule 2.0, czyli rozwiązanie jakie znamy z Dynamic Island od Apple w wydaniu realme. Kapsuła pojawia się np., gdy odtwarza się muzykę i steruje nią za pomocą gestów czy też podczas ładowania baterii.

Jak wspomniałem wcześniej, w realme C67 znajdziesz głośniki stereo. W najlepszym razie są przyzwoite, ale to i tak sporo w tym przedziale cenowym. Oczywiście poza gniazdem 3,5 mm, możliwe jest podłączenie słuchawek po Bluetoothie.

Tylny system dwóch aparatów składa się z głównego 108 Mp, połączonego z czujnikiem głębi 2 Mp. Z przodu znalazł się obiektyw 8 Mp. Ogólnie byłem dość zaskoczony wydajnością tylnego aparatu realme C67. W dobrze oświetlonym otoczeniu obrazy są naprawdę wyraźne i ostre. Kolory są również dość żywe i dokładne. Wystarczy pozwolić, aby funkcja Auto HDR w smartfonie wykonała swoje zadanie, a z pewnością zrobisz świetne zdjęcia. Fotografując w trybie Hi-Res, możesz maksymalnie wykorzystać pełne 108 Mp głównego aparatu. Nie nadaje się najlepiej do fotografowania poruszających się obiektów, ale jest idealny do zdjęć krajobrazów. Wolałem używać trybu Hi-Res niż przybliżania, ponieważ pozwalał uchwycić więcej szczegółów. Zgodnie z przewidywaniami, w nocy jakość zdjęć spada. Stają się nieco przefiltrowane, a szczegóły są wygładzane, aby zmniejszyć ziarno.

Jeśli chodzi o wideo, C67 przechwytuje je w maksymalnej rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Podobnie jak aparat, radzi sobie naprawdę nieźle w dobrze oświetlonych miejscach. Jest nawet wyposażony w stabilizację, która choć nadal pozostawia pewne drgania, pomaga, jeśli chcesz uchwycić obraz w ruchu. W nocy podobnie jak przy zdjęciach, traci się ostrość i szczegółowość.

realme C67 działa na systemie Android 14 z interfejsem realme UI. Jest to stosunkowo prosta skórka i wygląda prawie identycznie jak standardowy system Android. Zgodnie z oczekiwaniami jest dostarczany ze sporą ilością bloatware’u, którego większość warto odinstalować od razu po uruchomieniu urządzenia.

Smartfon napędza trącący myszką chipset Qualcomm Snapdragon 685 z procesorem graficznym Adreno 610. Dwie dostępne wersje mają 128 lub 256 GB pamięci na dane, co jest mało istotne w obliczu czytnika microSD, jednak co za tym idzie, mniej pojemna wersja ma 6 GB pamięci RAM, a bardziej – 8 GB. Polecałbym ten wyższy wariant, wystarczający do zwykłych, codziennych zadań, bez opóźnień i spowolnień. Nawet jeśli w tle działa kilka aplikacji, nadal możesz bez problemu przeglądać media społecznościowe lub oglądać filmy w serwisach VOD.

Jeśli chodzi o gry, możesz uruchomić większość prostych gier bez żadnych problemów. Co zaskakujące, udało mi się zagrać nawet w Genshin Impact na najniższych ustawieniach, ale telefon mocniej się przez to nagrzewał. Lżejsze tytuły, takie jak Mobile Legends, zdecydowanie lepiej radzą sobie przy specyfikacji C67.

Podobnie jak większość telefonów w tym segmencie, realme C67 jest wyposażony w akumulator o pojemności 5 000 mAh, przez co wytrzymuje ponad dzień wykonywania zwykłych czynności, takich jak przeglądanie mediów społecznościowych, oglądanie filmów i sprawdzanie e-maili. Kiedy zajdzie potrzeba doładowania, C67 jest wyposażony w funkcję ładowania o mocy 33 W przy użyciu dostarczonego kabla i ładowarki.

realme C67 to po prostu dobry smartfon w swoim segmencie cenowym do konsumowania treści. Nie zawiodą się nim również osoby robiące zdjęcia w świetle dnia. Jeśli zależy ci na większej wydajności podczas grania w gry, lepszym wyświetlaczu i wyższych częstotliwościach odświeżania, są inne rozwiązania dla ciebie, które jednak należą także do wyższego segmentu cenowego.

Specyfikacja

CENA 899 PLN (6/128 GB), 999 PLN (8/256 GB)

899 PLN (6/128 GB), 999 PLN (8/256 GB) PROCESOR Snapdragon 685

Snapdragon 685 UKŁAD GRAFICZNY Adreno 610

Adreno 610 RAM 6/8 GB

6/8 GB ROM 128/256 GB

128/256 GB EKRAN IPS 90 Hz, 6,72”

IPS 90 Hz, 6,72” WYMIARY 164,6 x 75,4 x 7,59 mm

164,6 x 75,4 x 7,59 mm WAGA 185 g