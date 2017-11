TEST: Pioneer SE-MJ722T

Słuchawki Pioneer SE-MJ722T są określane przez producenta jako sprzęt przeznaczony przede wszystkim do odbierania połączeń i prowadzenia rozmów telefonicznych. Jakkolwiek radzą sobie one z tym zadaniem rewelacyjnie, nie należy również przekreślać ich możliwości w zakresie słuchania muzyki.

Wpływa na to ich doskonałe wykonanie – konsze są lekkie i wyściełane przyjemnym materiałem, zaś szeroki pałąk doskonale leży na głowie. Dodatkowa izolacja na czubek głowy zwiększa komfort użytkowania sprzętu. Oprócz tego słuchawki wyglądają rewelacyjnie: prosto, elegancko i funkcjonalnie. Spośród dostępnych czterech wariantów kolorystycznych, najbardziej przypadł mi do gustu biało-beżowy z miedzianym wykończeniem, które dodatkowo podkreśla walory designu. Na czas podróży słuchawki można złożyć, dzięki czemu nie ulegną one zniszczeniu. Czego możemy spodziewać się od strony jakości dźwięku? Jest naprawdę dobrze. Słuchawki oferują doskonały balans dźwięku i dokładne odwzorowanie głębi. Pozytywnie zaskakują basy, bardzo wyraziste i mocne jak na tak tani sprzęt. Mikrofon umieszczony jest na przewodzie słuchawek. Również on jest dobrej jakości – mimo tego, że takie umiejscowienie zawsze wiąże się z większą ilością zakłóceń niż w przypadku pałąków, twój rozmówca na pewno nie będzie miał problemu ze zrozumieniem, co mówisz. Podsumowując, jest to rozwiązanie dla osób, które często słuchają muzyki ze smartfonów lub odtwarzaczy przenośnych – słuchawki są lekkie, wygodne i oferują świetną jakość dźwięku. W tym segmencie cenowym SE-MJ722T to jedna z lepszych propozycji.