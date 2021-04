TEST: Peugeot 308

Od ostatniego liftingu Peugeota 308 minęło już sporo czasu – miał on miejsce w 2017 roku. Francuska marka zapowiedziała zresztą, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, już jesienią do salonów wjedzie trzecia generacja popularnego kompaktu, powiększona i wyposażona w odświeżoną gamę silnikową. Czy w takiej sytuacji jest sens wybierać samochód drugiej generacji? Na to pytanie postaramy się dzisiaj odpowiedzieć.

To nie tak, że do jazdy próbnej otrzymaliśmy model sprzed kilku lat – w zeszłym roku Peugeot 308 otrzymał pakiet kilku zmian wizualnych i funkcjonalnych. Testowy samochód należał do usportowionej wersji GT Pack, utrzymanej w perłowym, błękitnym odcieniu, uzupełnionej czarnymi i chromowanymi wstawkami. Szeroki grill, LED-owe przednie reflektory z wcięciami, podwójna końcówka wydechu – wszystkie te elementy dodają kompaktowi lekko sportowego charakteru, ale nie do tego stopnia, by wyglądał on śmiesznie.

Główne zmiany wewnątrz dotyczą deski rozdzielczej. Dotychczas do dyspozycji mieliśmy analogowy kokpit, ale po ubiegłorocznym odświeżeniu zastąpił go w pełni cyfrowy ekran. 10-calowy panel jest czytelny i zdecydowanie bardziej funkcjonalny od malutkiego wyświetlacza wciśniętego pomiędzy klasyczne zegary. Obsługa systemu okazała się intuicyjna i wygodna, podobnie zresztą jak sterowanie multimediami. Co prawda po interfejsie widać, że całość ma już swoje lata, ale nie przeszkadzało nam to w korzystaniu z nawigacji, odtwarzaniu muzyki i wykonywaniu połączeń telefonicznych.

Poza kilkoma cyfrowymi dodatkami, kabina 308 pozostała właściwie bez zmian. Testowany wariant GT Pack to jedna z najwyższych opcji, dlatego jakość wykończenia stoi na wysokim poziomie – podróż uprzyjemniały nam ozdobiona czerwonymi przeszyciami tapicerka ze skóry Nappa, skórzana kierownica i przyjemne w dotyku materiały. Fotele są szerokie, mocno wyprofilowane i sprężyste, z szeroką regulacją ustawień, podgrzewaniem i masażem.

Wygoda z tyłu nie odbiega od tego, do czego przyzwyczaił nas segment C. Miejsca jest sporo, chociaż przy maksymalnym odsunięciu foteli przednich przestrzeń na nogi wyraźnie się kurczy; płasko poprowadzony dach zapewnia komfort wysokim pasażerom. Gorzej wygląda sprawa z bagażnikiem: kufer ma pojemność 435 l do wysokości półki bagażowej, czyli raczej przeciętną, a jego próg załadunkowy okazał się wysoki.

Pod maską testowanego Peugeota 308 znalazła się jednostka benzynowa o pojemności 1,2 l i mocy 130 KM. Chociaż na papierze jego osiągi mogą wydawać się śmiesznie niskie, w praktyce to zwinna i żwawa konstrukcja, chętnie przyspieszająca i zapewniająca spory komfort podczas manewrów. Przed wejściem za kierownicę obawialiśmy się, że samochód będzie strasznie „wył” podczas dynamicznego nabierania prędkości, ale nic takiego się nie stało. Peugeot 308 jest przy tym niezwykle zwrotny (to także zasługa precyzyjnego manuala), komfortowo wyciszony i oszczędny – po pokonaniu miejskiego korka i długiej jeździe po trasie szybkiego ruchu, spalanie w cyklu mieszanym wyniosło 7,3 l/100 km.

Wersja z roku 2020 wyróżnia się pod jeszcze jednym względem, technologicznym. W testowanym samochodzie znalazł się komplet niezbędnych asystentów kierowcy: monitor martwego pola, adaptacyjny tempomat (to wciąż rzadkość w samochodach ze skrzynią manualną), aktywne ostrzeganie przed kolizją, monitor zmiany pasa ruchu oraz kamerę cofania. To wszystko znajdziemy już w podstawie pakietu GT Pack, a na chętnych czekają także opcjonalne udogodnienia, na przykład asystent parkowania.

W podstawie testowany model kosztuje od 84 500 PLN; wersja GT Pack to z kolei wydatek rzędu 109 200 złotych. Gdybyśmy mieli wybierać auto dla siebie, zdecydowalibyśmy się na tę drugą opcję – jest ona droższa, ale także zdecydowanie lepiej wyposażona i bardziej stylowa. Trzeba przyznać, że druga generacja Peugeota 308 wcale nie wygląda na auto, które miało swoją premierę osiem lat temu, do dziś pozostając atrakcyjną i funkcjonalną propozycją dla kierowców ceniących wygodę.

