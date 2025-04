TEST: Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition

Niewiele jest produktów audio, które można nazwać ikonicznymi. Jednak Zeppelin od Bowers & Wilkins – który po raz pierwszy pojawił się na rynku jako najlepsza stacja dokująca do iPoda 15 lat temu – zrobił ogromne wrażenie podczas swojego ponownego debiutu w 2021 roku. Teraz jeden z najlepszych głośników bezprzewodowych dostępnych na rynku został udoskonalony i otrzymaliśmy wersję Zeppelin Pro Edition.

Ale co dokładnie sprawia, że nowy Zeppelin zasługuje na miano „Pro”? Z wyglądu nie zmienił się w stosunku do poprzedniej wersji – poza nowym wykończeniem Solar Gold i możliwością regulacji koloru podświetlenia z przodu. Jednak jego wnętrze przeszło subtelną, lecz znaczącą modernizację, co przełożyło się na dojrzalsze i bardziej dopracowane brzmienie.

Stary, aluminiowy tweeter ustąpił miejsca nowemu tytanowemu głośnikowi wysokotonowemu – identycznemu jak w kolumnach podłogowych 607 Series tej marki. Głośniki średniotonowe zyskały nowy antyrezonansowy korektor fazy, a także udoskonalone systemy tłumienia – wszystko po to, by jeszcze bardziej zredukować zniekształcenia.

Jeśli nie odpowiada ci wykończenie Solar Gold – co byłoby zaskakujące – dostępna jest również wersja Midnight Sky. Co więcej, podświetlenie u dołu urządzenia można dostosować do różnych kolorów w aplikacji, co może wydawać się drobiazgiem, ale faktycznie potrafi znacząco wpłynąć na atmosferę w pomieszczeniu.

Głośnik zachwycił nas szerokim zakresem tonalnym – średnie tony są naprawdę znakomite i stanowią element, który wyróżnia go na tle konkurencji

Co ciekawe, ci którzy polegają na sterowaniu głosowym, mogą poczuć się rozczarowani – Amazon Alexa została usunięta i nie wprowadzono żadnego innego asystenta na to miejsce. Osobiście nigdy nie korzystam z asystentów w produktach audio poza jazdą samochodem, ale fakt ten trzeba odnotować.

Pod względem wyglądu Zeppelin Pro Edition wciąż prezentuje się wyjątkowo elegancko – zwłaszcza w porównaniu do plastikowej obudowy Sonos Era 300. To starannie wykonane urządzenie w pełni zasługuje na dodatek Pro w nazwie – szczególnie w nowym wykończeniu Solar Gold. Solidna konstrukcja obejmuje wbudowaną, metalową podstawkę, a całość waży aż 6,6 kg.

Pod względem łączności mamy wyłącznie opcje bezprzewodowe – brak portu 3,5 mm czy wejścia HDMI. Fizyczne przyciski obejmują włącznik/wyłącznik, parowanie Bluetooth oraz regulację głośności – umieszczone na zakrzywionej, tylnej powierzchni. Proces konfiguracji jest niezwykle prosty – wystarczy kilka kliknięć i gotowe. Aplikacja Bowers & Wilkins Music znacząco ułatwia obsługę, szczególnie jeśli chcemy połączyć różne źródła muzyki. Obsługiwane są Qobuz, Tidal, Amazon Music, SoundCloud, Deezer oraz liczne stacje radiowe (Pandora, TuneIn, Last.FM, Dash, NTS). Głośnik jest kompatybilny z Roon Ready oraz Spotify Connect, oferując wysoką jakość dźwięku w standardzie aptX Adaptive.

Zeppelin Pro Edition to urządzenie hi-res, zdolne do odtwarzania dźwięku w jakości do 24-bit/96 kHz. Niezależnie od tego, czy przesyłasz muzykę przez Bluetooth, czy odtwarzasz w najwyższej jakości przez Tidal w sieci Wi-Fi, ten Zeppelin jest gotów sprostać tym wyzwaniom.

Podczas pierwszych odsłuchów, na przykład utworów Heaven zespołu The National czy Big BW grupy Fat Freddy’s Drop, głośnik zachwycił nas szerokim zakresem tonalnym. Średnie tony są naprawdę znakomite – i stanowią element, który wyróżnia głośnik na tle konkurencji. Dodatkowo dbałość o detale oraz imponująca barwa dźwięku to kluczowe atuty Zeppelina.

Ale czy Pro Edition brzmi inaczej niż oryginał? Okazuje się, że pierwszy model oferował nieco bardziej otwartą scenę basową i wyraźniej eksponował wokale. Co ciekawe, w nowej wersji górne pasmo wydaje się być delikatniej zaokrąglone, pomimo zastosowania tytanowego tweetera sięgającego do 24 kHz.

Podsumowując, jeśli ktoś traktuje Pro Edition jako upgrade w stosunku do poprzednika i oczekuje dodatkowych funkcji – zwłaszcza sterowania głosowego – to może nie być najlepszy wybór. Jednak dla nowych użytkowników trudno będzie znaleźć lepiej brzmiący i bardziej stylowy głośnik bezprzewodowy w tej klasie.

Specyfikacja

CENA 3 499 PLN

3 499 PLN PRZETWORNIKI 2x 1-calowy tytanowy głośnik wysokotonowy, 2x 3,5-calowy głośnik średniotonowy FST, 1x 6-calowy subwoofer

2x 1-calowy tytanowy głośnik wysokotonowy, 2x 3,5-calowy głośnik średniotonowy FST, 1x 6-calowy subwoofer MOC WYJŚCIOWA 240 W

240 W ŁĄCZNOŚĆ AirPlay, Spotify Connect, Bluetooth 5.0

AirPlay, Spotify Connect, Bluetooth 5.0 WYMIARY 210 × 650 × 194 mm

210 × 650 × 194 mm WAGA 6,6 kg