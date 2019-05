TEST: Oppo Find X

Wszyscy pamiętamy szał na wcięcia w ekranie, jaki dwa sezony temu ogarnął technologiczny świat po premierze iPhone’a X. Producenci nie przestali jednak szukać jeszcze doskonalszych sposobów na ograniczenie grubości ramek. Jeden z najciekawszych patentów zaprezentował Oppo – sprawdźmy go.

Są urządzenia, które kupuje się przede wszystkim oczami, a Find X do nich niewątpliwie należy. Zajmujący niemal cały przód, lekko zakrzywiony ekran AMOLED pokryty szkłem Gorilla Glass, i zmieniająca kolor w świetle obudowa, robią piorunujące wrażenie, a gdy po raz pierwszy przesunąłem palcem po ekranie, chcąc go odblokować, automatycznie wysuwający się slider z aparatem sprawił, że pomyślałem, że chcę pobawić się tym sprzętem dłużej.

Oppo udało się stworzyć bardzo ładny, wyjątkowy telefon, ale zostało to okupione kilkoma problemami. Sprzęt nie jest wodoszczelny, a zasilany silniczkiem mechanizm budzi obawy o trwałość smartfona. W trakcie testów sprawdzał się on co prawda bez zarzutu, ale trudno powiedzieć, czy tak samo będzie za kilkanaście miesięcy. Brakowało mi także modułu NFC.

Specyfikacja Find X zdradza jego możliwości. Telefon działa szybko, nawet wtedy, gdy korzystałem z wymagających aplikacji – w szczególności gry wyglądają fenomenalnie na jasnym, barwnym ekranie AMOLED. Niestety, smartfon nie pracuje na Androidzie 9.0, a jedynie na 8.1. Nawigację po nakładce graficznej ColorOS ułatwia system gestów wykonywanych na krawędziach ekranu, za pomocą których możemy przełączać się pomiędzy aplikacjami i aktywować przydatny tryb dzielonego ekranu. Pozwala on w pełni wykorzystać potencjał, jaki daje 6,4-calowy wyświetlacz, a dzięki mocnym podzespołom nie spowalnia telefonu.

Aparaty w Find X umieszczone są na sliderze, który automatycznie wysuwa się po wybraniu aplikacji foto. Na ten tylny składają się dwie matryce 16 Mpix i 20 Mpix o jasności f/2; ta pierwsza jest dodatkowo wyposażona w optyczną stabilizację obrazu. W dzień konfiguracja ta wystarcza do zrobienia ostrych i kolorowych fotek i nakręcenia ładnych filmów w 4K, ale im gorsze oświetlenie, tym słabiej działa aparat. W nocy barwy są zaburzone, a na ujęcia wkrada się ziarnistość. Podobnie jest z przednią kamerką o rozdzielczości 25 Mpix; na szczęście światło nie ma wpływu na działanie systemu odblokowywania telefonu poprzez rozpoznawanie twarzy.

Bateria starcza na przynajmniej jeden dzień normalnej pracy i około 12 godzin intensywnego użytkowania. Akumulator został wykonany w technologii podwójnych ogniw, co znacząco przyspiesza jego ładowanie – w 10 minut odzyskuje on około 40% mocy, o ile korzystamy z dedykowanej ładowarki SuperVOOC.

Oppo Find X nie jest telefonem bez wad, chociaż podczas korzystania z niego nie rzucają się one bardzo w oczy. Mimo niedociągnięć jest to funkcjonalny, atrakcyjny wizualnie i wydajny telefon.

Specyfikacja

Cena 3 700 PLN

3 700 PLN Procesor Snapdragon 845

Snapdragon 845 Ekran 6,4 cala AMOLED 2340×1080 px

6,4 cala AMOLED 2340×1080 px RAM 8 GB

8 GB Pamięć wewnętrzna 128/256 GB

128/256 GB Bateria 3 730 mAh

3 730 mAh Aparat tylny 20 Mpix + 16 Mpix, przedni 25 Mpix

tylny 20 Mpix + 16 Mpix, przedni 25 Mpix System operacyjny Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Wymiary 156 x 74,2 x 9,6 mm

156 x 74,2 x 9,6 mm Waga 193 g