AMD Ryzen 9 3900X – 12-rdzeniowy procesor gamingowy

AMD również nie osiada na laurach i pokazuje publice swoje najnowsze dziecko. Procesor Ryzen 9 3900X ma być tanią, ale wydajną alternatywą dla droższych podzespołów Intela, która już niedługo zagości na naszych komputerach.

Ryzen 9 3900X to flagowy model z generacji 3000, pierwszej stworzonej w zmniejszającej zużycie energii architekturze 7 nm. Wyróżnia się on mocną specyfikacją: 12 rdzeniom i 24 wątkom oraz taktowaniu turbo 4,6 GHz towarzyszy stosunkowo niewielka emisja ciepła. Według AMD procesor jest wydajniejszy od swojego najważniejszego konkurenta, Core i9 9920X – podczas przykładowego modelowania 3D wykonał on zadanie o 18% szybciej od podzespołu Intela. Co najciekawsze, Ryzen 9 3900X ma być od niego również tańszy: za Core i9 9920X zapłacimy w polskich sklepach ok. 5 500 PLN, a propozycja AMD wyceniona jest na 500 USD (ok. 1 920 PLN), co nawet przy wzroście ceny w dystrybucji przełoży się na niższą kwotę do zapłaty.

Oprócz Ryzena 9 3900X w serii znajdują się także trzy inne, nieco słabsze procesory: 6-rdzeniowy 3600 za 200 USD (770 PLN), 8-rdzeniowy 3700X o maksymalnym taktowaniu 4,4 GHz (330 USD/1 270 PLN) oraz kosztujący 400 USD (1 540 PLN) 8-rdzeniowy 3800X z trybem boost do 4,5 GHz. AMD pracuje także nad rozwojem swoich kart graficznych – rodzina Radeon RX 5700 zostanie bliżej zaprezentowana już w czerwcu, a producent obiecuje, że będzie ona mogła konkurować z superwydajnymi kartami RTX od Nvidii!