TEST: Denon AH-C500W

Denon AH-C500W to bezprzewodowe słuchawki dokanałowe, które łączą zaawansowaną jakość dźwięku z komfortem użytkowania w codziennych warunkach. Jako produkt od jednej z najbardziej cenionych marek audio, oferują bogate brzmienie i solidne wykonanie. AH-C500W stanowią interesującą propozycję wśród słuchawek bezprzewodowych w średniej półce cenowej. Czy warto je wybrać?

Zaczynając od wyglądu, Denon AH-C500W prezentują się elegancko i nowocześnie. Kompaktowy design, niska waga i staranne wykończenie to cechy, które od razu rzucają się w oczy. Słuchawki są dostępne w kolorze białym i czarnym.

Korpus słuchawek wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które jest jednocześnie lekkie i trwałe. Dzięki dobrze dopasowanej konstrukcji, słuchawki pewnie leżą w uchu, co zapewnia komfort noszenia nawet przez długie godziny. Zestaw zawiera różne rozmiary silikonowych wkładek, co pozwala na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb użytkownika, poprawiając zarówno komfort, jak i jakość dźwięku.

AH-C500W to model przeznaczony do codziennego użytku. Warto również podkreślić, że słuchawki są dość ergonomiczne, dzięki czemu dobrze trzymają się w uszach, nawet podczas aktywności fizycznej. Denon AH-C500W oferują także pasywne tłumienie hałasu dzięki dobrze dobranym wkładkom silikonowym, które skutecznie, jak na tę klasę, blokują dźwięki z zewnątrz, co pozytywnie wpływa na komfort słuchania w głośniejszych środowiskach.

Najważniejszym atutem Denon AH-C500W jest jakość dźwięku. Słuchawki oferują zrównoważony i pełny dźwięk, który jest charakterystyczny dla marki Denon. Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth 5.3, dźwięk jest stabilny, a połączenie z urządzeniem – szybkie i niezawodne. Co więcej, słuchawki mają dobre odwzorowanie niskich częstotliwości, oferując ciepły bas, który nie przytłacza reszty pasma. Górne rejestry są klarowne, a średnica dobrze wyważona, co sprawia, że AH-C500W sprawdzą się zarówno w muzyce elektronicznej, jak i klasycznych gatunkach jak rock czy pop.

Podczas testów słuchawki dobrze radziły sobie również z bardziej wymagającymi utworami, gdzie detale muzyczne, takie jak instrumenty smyczkowe czy wokale, były wyraźne, a całość brzmiała naturalnie i przyjemnie.

Producent deklaruje do 7 godzin pracy na jednym ładowaniu, co wystarcza na długie sesje słuchania muzyki czy rozmów telefonicznych. Dodatkowo, etui do ładowania umożliwia szybkie doładowanie słuchawek, co sprawia, że w razie potrzeby zawsze można je błyskawicznie przygotować do użycia. Etui gwarantuje dodatkowe 17 godzin działania.

Denon AH-C500W to solidne słuchawki bezprzewodowe, które oferują wysoką jakość dźwięku w średnim segmencie, wygodę użytkowania i długi czas pracy na baterii. Ich zrównoważony dźwięk, komfort noszenia i intuicyjna obsługa sprawiają, że są one doskonałym wyborem do codziennego użytku. Model ten sprawdzi się nie tylko w czasie relaksu przy muzyce, ale także podczas aktywności fizycznej, oferując świetną jakość dźwięku w mobilnym formacie i z ochroną IPX4 (pot i zachlapanie).

Choć brakuje im niektórych zaawansowanych funkcji, jak aktywna redukcja hałasu, pozostają konkurencyjną opcją na rynku bezprzewodowych słuchawek w średniej półce cenowej. Oczywiście na rynku zalanym produktami tego typu nie będą miały łatwego życia, ale bez wątpienia posiadacze innych produktów renomowanego producenta mogą się nimi zainteresować i z tym wyborem nie chybią – Denon by sobie na to nie pozwolił.

Specyfikacja

CENA 449 PLN

449 PLN ODPORNOŚĆ IPX4

IPX4 ANC brak

brak CZAS PRACY 7 godzin

7 godzin CZAS PRACY Z ETUI 24 godziny