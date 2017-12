TEST: Olympus OM-D E-M10 Mark III

Poprzedni model bezlusterkowca z serii E-M10 został przyjęty bardzo ciepło przez środowisko fotografów-amatorów. Nic dziwnego – oferował on dobrą jakość zdjęć, możliwość personalizacji za pomocą stosunkowo niedrogich obiektywów i akcesoriów oraz przyjazne ustawianie trybów. Jego następca, Mark III, pojawił się na rynku po dwóch latach. Czy warto było czekać?

Pierwsze wrażenie po odpakowaniu aparatu jest jak najbardziej pozytywne – model jest lekki, zgrabny i dobrze leży w dłoniach. Uroku dodaje mu ponadczasowy design w stylu retro. Przy początkowym kontakcie z urządzeniem, trochę niepokoi decyzja Olympusa o odejściu od znanego z poprzednich modeli metalowego korpusu. Owszem, dzięki temu Mark III jest lżejszy, ale sprawia wrażenie delikatniejszego i bardziej kruchego. Na szczęście wątpliwości te rozwiewa kilka minut spędzonych na zabawie z ustawieniami – plastikowe wstawki są sztywne i nie trzeszczą po ściśnięciu aparatu w dłoniach. Samo wyprofilowanie urządzenia zostało poprawione w stosunku do poprzedniej wersji. Mark III wyposażony został w większy uchwyt, co przy małych rozmiarach aparatu ułatwia jego pewne złapanie. Nie przeszkadza on również w obsłudze migawki i pokręteł opcji za pomocą kciuka prawej dłoni.

Do wypróbowania dostajemy cztery tryby fotografowania: wykrywający ruch tryb Auto, kilka presetów i Advanced Photo umożliwiający edycję obrazu z poziomu aparatu. Oczywiście czym byłby aparat dla amatorów fotografii bez filtrów artystycznych? W Mark III dostajemy standardowy zestaw (czarno-biały, sepia itp.) oraz zupełnie nowy filtr Bleach Bypass, który daje dramatyczny efekt jak z amerykańskich filmów wojennych, z mocnym kontrastem i wyblakłymi kolorami. Tryb ten dostarczył mi podczas testów sporo radości – jak tu się nie cieszyć, kiedy każde głupie zdjęcie twojej grupy znajomych wygląda jak z sesji jakiegoś modnego zespołu indie?

Właśnie, jak sprawuje się Mark III pod względem jakości zdjęć? Wiele charakterystyk aparatu pozostało niezmienionych w stosunku do poprzedniego modelu z serii: to wciąż bezlusterkowiec o matrycy 16 Mpix, szybkostrzelności migawki w granicach 8,6 zdjęcia na sekundę i zakresie czułości ISO 200 – 25 600. Dzięki zastosowaniu nowego, bardziej wydajnego procesora TruePic VIII, zdecydowanej poprawie uległ autofokus. Aż 121 punktów krzyżowych równomiernie pokrywa powierzchnię kadru i pozwala na zabawy z ostrością; nowy procesor wpłynął jednocześnie na podwyższenie jakości zdjęć przy tylko nieznacznym zwiększeniu rozmiaru pliku. Dla osób, które lubią bawić się w fotografię portretową, przeznaczono ponadto tryb wykrywania twarzy oraz oczu.

Za pomocą Mark III można również nagrywać filmy w jakości 4K z prędkością 30 klatek na sekundę – jakość jest dobra, ale niezbyt satysfakcjonująca dla filmowców. Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na szybkie udostępnienie zrobionych zdjęć w internecie. Czyli jak, warto było czekać? Zdecydowanie tak – Olympus E-M10 Mark III to przyjazny aparat dla początkujących fotografów.

SPECYFIKACJA