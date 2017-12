Ultraszeroki monitor 5K od LG

LG zapowiedziało trzy nowe monitory do pecetów, w tym jeden w rozdzielczości 5K. Ich głównymi zaletami są jasność 600 nitów i obsługa HDR w nowym standardzie HDR600. Wszystkie modele mają być ponadto wyposażone w złącze Thunderbolt 3.

Model 32UK950 to 32-calowy monitor 4K z obsługą Nano IPS – technologii znanej z telewizorów LG LED TV. Odpowiada ona za korekcję intensywności koloru. Monitor może wyświetlić 98% spektrum barw DCI-P3, co stawia go w jednym rzędzie z ekranami używanymi do obróbki profesjonalnych filmów. Dla graczy przeznaczony będzie natomiast model 34GK950G, który oprócz wspomnianego Nano IPS zostanie wyposażony w system G-Sync minimalizujący lagi i zacięcia ekranu. Prawdziwą gwiazdą zapowiedzi jest jednak 34WK95U, zakrzywiony model w rozdzielczości 5K wyposażony w złącze Thunderbolt 3 i obsługę standardu HDR600. Ten ostatni oznacza, że nawet przy jasności rzędu 600 nitów ekran będzie wyświetlał obraz zgodny z HDR.

Monitory zostaną zaprezentowane publiczności podczas targów CES 2018. Ich cena nie jest jeszcze znana, ale specyfikacja wskazuje na to, że ich zakup będzie wiązał się ze sporym wydatkiem.