TEST: Nanoleaf Shapes Ultra Black Hexagons

W zeszłym roku Nanoleaf dodał do swojej oferty czarną wersję płytek Shapes Triangles, a fani zestawów oświetlenia RGB byli podekscytowani, że producent spełnił jedną z ich próśb numer jeden. Udało mi się wypróbować zarówno zwykłe, jak i „ultra czarne” Triangles i czarna estetyka zrobiła na mnie duże wrażenie. Teraz Nanoleaf poszerzyło swoją ofertę Shapes o kolejną czarną opcję – Hexagons.

Zestaw startowy zawiera dziewięć sześciokątnych paneli, kontroler, przewód zasilający oraz dziewięć sztywnych łączników i taśmę montażową, aby stworzyć podstawowy projekt. Z kolei by rozszerzyć go, można kupić zestawy dodatkowe, zawierające po trzy panele i sztywne łączniki. Do przewodu zasilającego można podłączyć do 21 paneli, a kontroler potrafi obsłużyć ich aż 500 i jest kompatybilny ze wszystkimi produktami z linii Shapes, umożliwiając mieszanie i dopasowywanie różnych zestawów kształtów. Dokupować można też same łączniki, np. chcąc rozwinąć projekt na więcej niż jednej ścianie czy suficie.

Panele wykonane są z czarnego plastiku i ważą 208 g każdy. Bok jednego panelu ma długość 11,4 cm, co daje całkowitą szerokość 23 cm. W sześciokątach zastosowano te same płytki montażowe, co w pozostałych produktach Nanoleaf, aby zapewnić jednolitą grubość 1 cm, dzięki czemu panele płynnie się ze sobą łączą.

Instalacja Ultra Black Hexagons jest standardowa. Po ustaleniu układu zajmie mniej niż 20 minut. Kawałek dwustronnej taśmy montażowej umieszcza się na środku sześciokąta i przykleja do ściany. W przeciwieństwie do Trójkątów, które mają dwa połączenia na stronę, każdy Sześciokąt ma pojedyncze miejsce łączenia w środku każdego z sześciu boków, a łącznik służy do przymocowania jednego panelu do drugiego.

Panele Ultra Black Hexagons spełniają standardy Thread i Matter i są sterowane za pomocą aplikacji desktopowej lub mobilnej Nanoleaf. Ta jest łatwa w użyciu i może zarządzać wszystkimi produktami producenta w całym domu. Płytki współpracują również z Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa i platformą SmartThings. Nanoleaf zapewnia także integrację z Corsair, Secretlab, Razer Chroma, Engine DJ, IFTTT i Flic Button.

To, czy podoba ci się oryginalna jasność białych paneli czy mocne nasycenie barw na czarnych, jest kwestią osobistych preferencji. Dla mnie czarne Shapes są strzałem w dziesiątkę, choć mając białe ściany, wolałbym, by sam kabel zasilający również był w tym kolorze. Pod tym względem ciężko o uniwersalność wobec klientów, więc może w przyszłości wprowadzone zostaną wymienialne kable w paru podstawowych kolorach?

Hexagons podobnie jak pozostałe linie Shapes są wyposażone w sterowanie dotykowe, dzięki czemu możesz przypisywać gesty w celu kontrolowania najczęściej używanych działań systemowych lub grania w gry. Sześciokąty mogą także pulsować w rytm muzyki, a funkcja Screen Mirroring dodaje wymiar immersji do ulubionych gier komputerowych. Heksagony można również zsynchronizować ze światłami do telewizora Nanoleaf 4D oraz obsługiwać w ramach harmonogramów czy ciągów przyczynowo-skutkowych, jak choćby synchronizując je z naszym przemieszczaniem się, czy budzeniem.

Największa wada? Podobnie jak reszta paneli Nanoleaf, Ultra Black Hexagons nie są tanie. Podstawowa konstrukcja paneli pozostaje niezmieniona od kilku lat i chciałbym zobaczyć niewielki spadek cen w miarę dojrzewania technologii. Niestety, ale przygotowanie świetlistego dzieła sztuki na ścianie kosztować może naprawdę słono.

Specyfikacja

CENA 929 PLN

929 PLN STRUMIEŃ ŚWIETLNY 100 lumenów

100 lumenów TEMPERATURA BARWOWA 1 200 – 6 500 K

1 200 – 6 500 K ZAKRES KOLORÓW 16 milionów