TEST: Motorola Moto G200 5G

Jeśli na bieżąco śledzisz rynek smartfonów, na pewno zauważyłeś pewną prawidłowość. High-endowe procesory mobilne rzadko kiedy po prostu „znikają” ze sprzedaży – układy, które w danym roku zasilają flagowe telefony, za kilkanaście miesięcy trafiają do konstrukcji ze średniej półki. Najlepszym przykładem tego zjawiska jest Motorola Moto G200 5G: sercem tego telefonu stał się Snapdragon 888+ 5G, do niedawna najmocniejszy czip w ofercie Qualcomm. Czyżby szykował się kolejny „pogromca flagowców”?

Na pierwszy rzut oka Moto G200 5G nie wyróżnia się na tle konkurentów ze średniej półki. Urządzenie, chociaż smukłe i eleganckie, wykonane jest przede wszystkim z plastiku – tworzywo okazało się na tyle sztywne i wytrzymałe, by przetrwać upadek na podłogę, bez ani jednego zadrapania. Dla niektórych użytkowników pewnym problemem może być wielkość smartfona; osoby o krótkich palcach będą miały problemy z dosięgnięciem czytnika linii papilarnych. Na szczęście do dyspozycji otrzymujemy również sprawnie działający system odblokowywania telefonu poprzez rozpoznawanie twarzy.

Przód telefonu zajmuje gigantyczny, 6,8-calowy wyświetlacz 2460×1080 px. Chociaż mamy tu do czynienia z panelem IPS, może on pochwalić się nasyconymi, żywymi kolorami i bogatymi kontrastami. Maksymalna częstotliwość odświeżania ekranu to aż 144 Hz, co fantastycznie wyglądało podczas scrollowania stron internetowych i w grach mobilnych. Wyświetlacz okazał się także bardzo jasny, więc mogłem wygodnie korzystać z niego w świetle słonecznym.

Moto G200 5G został wyposażony w port USB-C do ładowania baterii; zabrakło w nim natomiast minijacka. Zamiast niego producent oferuje nam łączność Bluetooth 5.2, stabilną i szybką – telefon utrzymywał pewne połączenie ze słuchawkami, nawet w sytuacjach, gdy otaczały mnie dziesiątki nadajników i odbiorników Bluetooth: w komunikacji miejskiej oraz w centrum handlowym.

Jak wspominałem na samym początku, smartfon może pochwalić się naprawdę imponującą specyfikacją. Jej sercem jest układ Qualcomm Snapdragon 888+ 5G, stanowiący rdzeń niejednego telefonu dla graczy. W Moto G200 5G towarzyszy mu 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na pliki, zaś wszystko działa na Androidzie 11 (wkrótce należy się jednak spodziewać aktualizacji do nowszej „dwunastki”). Telefon ujął mnie płynnością pracy: aplikacje ładują się natychmiast, zaś przełączanie się pomiędzy dwiema grami zajmuje ledwie kilka sekund.

W wymagających tytułach mobilnych Moto G200 5G pokazuje pełnię swojej wydajności: po odpaleniu Genshin Impact, mogłem cieszyć się gładkimi jak aksamit, naturalnymi animacjami, i barwnymi efektami specjalnymi. Równie dużo radości dostarczyło mi kilka rundek w Call of Duty Mobile; w wypełnionych akcją starciach smartfon ani razu się nie przyciął, co czasami zdarza się urządzeniom ze średniej półki.

High-endowo wypadł także aparat fotograficzny. Składa się on z trzech „oczek”: głównego 108 MP, ultraszerokiego 13 MP oraz pomocniczego, 2-megapikselowego czujnika głębi. Najlepsze zdjęcia zrobimy oczywiście tym pierwszym: fotki okazały się ostre i pełne szczegółów nawet w nieidealnym oświetleniu. Podczas nocnej sesji fotograficznej moją uwagę zwrócił balans pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami zdjęcia. Podświetlone obiekty nie sprawiały wrażenia prześwietlonych, zaś w cieniach nie zauważyłem ziarnistości. Nieco gorzej radziła sobie kamerka do selfie: w jasnym, dziennym świetle, autoportrety wyglądały naprawdę ładnie, ale przy słabszym oświetleniu wydały mi się one lekko sprane i rozmyte.

Jedno ładowanie Moto G200 5G przekładało się na cały dzień średnio intensywnej pracy; przy rzadszym korzystaniu z telefonu, bateria 5 000 mAh starczała nawet na 35 godzin. Na dodatek pół godziny grania wyładowało akumulator zaledwie w 5%. Telefon doładujemy przewodowo za pomocą dołączonej ładowarki 33 W; niestety, sprzęt nie obsługuje ładowania Qi.

Czy warto kupić Motorolę Moto G200 5G? Jeśli zależy ci na wydajności lub chcesz robić piękne, szczegółowe zdjęcia, jak najbardziej – ten niedrogi telefon potrafi więcej niż niejeden flagowiec.

Specyfikacja