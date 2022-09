TEST: MacBook Pro M2 13”

Zaledwie dwa lata temu 13-calowy MacBook Pro był najbardziej ekscytującym laptopem, jaki Apple miało w swoim portfolio. Ten na rok 2022 jest pierwszym, który wykorzystuje najnowszy procesor M2 firmy, ale zachowuje starą obudowę z Touch Barem.

Jeśli kojarzysz 13-calowego MacBooka Pro z ostatnich kilku lat, wszystko tutaj będzie znajome. Obudowa jest identyczna jak w modelu z 2020 roku, wraz z Touch Barem – dotykowym paskiem, który zastępuje klawisze funkcyjne nad rzędem cyfr. MacBook Pro 2022 będzie ostatnim, który go wykorzystuje, a jego użyteczność od premiery była kwestionowana przez część fanów marki.

Pasek dotykowy nie jest jednak jedyną osobliwością, ponieważ Apple nie poprawiło wielu innych aspektów modelu: ekran Pro zachowuje przestarzały format z większą ramką; wbudowana kamera internetowa ma nadal tylko 720p (nawet MacBook Air 2022 przebija ją z 1080p); nie ma nowych głośników (ponownie pozostając w tyle za MacBookiem Air M2). Nie ma również wielu portów, stawiając jedynie na dwa USB 4/Thunderbolt 3, ani niczego innego, czym można by się ekscytować.

Główną nowością jest oczywiście to, że Apple wcisnął do środka procesor M2, a cena wyjściowa jest całkiem atrakcyjna, biorąc pod uwagę jego możliwości. Pomimo ramki, która jest wyraźnie przesadzona, ekran MacBooka jest naprawdę doskonały. Rozdzielczość 2560×1600 px to nie 4K, ale nadal wygląda świetnie, jest wystarczająco dobry do edycji wideo 1080p z otaczającymi obraz narzędziami do edycji, a stopień przejrzystości i jasności jest doskonały. Pomimo tego, że MacBook Pro M2 nie ma nowych głośników, układ stereo nadal brzmi elegancko. Dobre połączenie Bluetooth służy również najnowszym słuchawkom.

I nie zapominajmy: standard, który Apple osiągnął już w swoich MacBookach z 2020 roku, był dość zdumiewający. Nie zawsze na papierze, ale przy realnej pracy i obciążeniu pokazywał siłę procesorów firmy. Nową wersję należy więc traktować jako pewne odświeżenie sprawdzonej formuły. Pro M2 podbija możliwości swojego kuzyna M2 Air, dodając wentylator chłodzący, a domyślnie ma 10-rdzeniowy procesor graficzny (w porównaniu z 8-rdzeniowym GPU w podstawowym Air). Więc jeśli chcesz zająć się bardziej wymagającymi graficznie zadaniami, 13-calowy Pro zarabia na swoją cenę. O ile jest lepszy? W naszych testach w Geekbench M2 MacBook Pro osiągnął wynik 1 870 dla pojedynczego rdzenia i 8 252 dla wielu rdzeni. W porównaniu z testem M1 MacBook Pro 2020 (odpowiednio 1 732 i 7 590), daje to nowemu Pro M2 o 8-9% lepszy wynik. Może to nie wydawać się ogromnie dużo, ale nowsza architektura jest również bardziej energooszczędna, więc możesz uzyskać to samo lub więcej, ale przy mniejszym zużyciu energii. Wyniki GPU są jeszcze wyższe, wynosząc 25 400 (lub 29 173 przy użyciu Apple Metal).

MacBook Pro M2 to po cichu zmodyfikowany klasyk

W praktyce jednak jest znacznie lepiej. Ładowanie RAW-ów z aparatu cyfrowego do Photoshopa było praktycznie natychmiastowe. Na M1 oznaczało to możliwość obejrzenia całego zdjęcia, zanim program przeszedł do otwarcia następnego. Wydaje się, że to znacznie więcej niż poprawa o 9% i będzie miała znaczenie dla użytkowników komputerów Mac.

Wewnątrz M2 MacBook Pro znajduje się wentylator. Apple nie lubi jednak tak go nazywać, używając sformułowania „aktywny system chłodzenia”, być może po to, aby odwrócić uwagę od faktu, że podczas korzystania z laptopa mogą być nieco, lecz nie przesadnie, słyszalne jego obroty.

Wrażenie robi akumulator komputera. Używałem Pro M2 non-stop przez siedem godzin, a na mierniku baterii pozostało 60%. Miałem otwartych 40 kart przeglądarki, uruchomionych siedem innych aplikacji i przez godzinę słuchałem muzyki strumieniowo, wysyłanej do słuchawek przez Bluetootha. Uzyskanie 14 godzin pracy w przeglądarce z Pro M2 jest dość standardowe. Deklarowane przez Apple 20 godzin jest trochę naciągane, ale przy mniej aktywnym użytkowaniu realne.

MacBook Pro nie próbuje robić niczego szczególnie szalonego: to „tylko” użyteczny, rozsądny, ładnie zaprojektowany laptop, który wygląda trochę starzej niż niektórzy z jego konkurentów. Jeśli szukasz gigantycznego skoku mocy, opcje 14- i 16-calowego MacBooka Pro z 2021 r. oferują jeszcze mocniejsze konfiguracje M1 Pro i M1 Max, które są o krok wyżej od M2 oraz te (jak na ironię starsze) modele przyjmują zupełnie nowy język projektowania, ale kosztują też dużo więcej.

MacBook Pro M2 to po cichu zmodyfikowany klasyk. Żywotność baterii i moc są szalenie dobre, i chociaż droższy 14-calowy MacBook Pro z 2021 r. i MacBook Air M2 są oczywistymi alternatywami, które będą bardziej odpowiadać większej liczbie osób, wciąż jest życie w tym MacBooku Pro.

Specyfikacja