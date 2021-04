TEST: JBL Under Armour Streak TWS

Dni na powrót stają się dłuższe, a zima odpuszcza – to idealny moment, by powrócić do ćwiczeń na świeżym powietrzu, oczywiście w towarzystwie odpowiedniej ścieżki dźwiękowej. JBL i Under Armour po raz kolejny połączyły siły, by stworzyć słuchawki true wireless dla miłośników aktywności fizycznej. Czy sprostają one mojemu reżimowi treningowemu?

Pierwsze wrażenie – jak najbardziej pozytywne. Streak TWS to najmniejsze w pełni bezprzewodowe słuchawki w linii JBL Under Armour. W solidnym etui kryją się kompaktowe, lekkie wkładki o nieco obłym kształcie, wyposażone w miękkie haczyki, które przytrzymują je w miejscu. Te ostatnie dostępne są w kilku rozmiarach, podobnie zresztą jak silikonowe końcówki douszne, co pozwoliło mi dokładnie dopasować słuchawki do swoich uszu.

Streak TWS są wodoodporne w klasie IPX7 i nie przesuwają się w trakcie ruchu nawet o milimetr, dzięki czemu nadają się do uprawiania najróżniejszych dyscyplin, od biegania po jogę. Mimo ścisłego przylegania do kanału słuchowego, nie tłumią one całkowicie dźwięków otoczenia. To zasługa technologii Bionic Hearing, która umożliwia „podsłuchiwanie” tego, co dzieje się na zewnątrz, przy jednoczesnym odtwarzaniu muzyki. Uzupełnia ją funkcja TalkThru, pozwalająca na chwilowe wyciszenie odtwarzania i wzmocnienie odgłosów wokół użytkownika.

Słuchawki łączą się z urządzeniem mobilnym za pomocą Bluetooth 5.0. Parowanie ich z telefonem zajmuje kilka sekund, a łączność pozostaje stabilna nawet po oddaleniu się od źródła dźwięku. Spodobała mi się także możliwość korzystania z jednej słuchawki jednocześnie – przydatne, gdy dysponujemy niewielkim zapasem baterii, a nie chcemy przerywać słuchania.

Skoro już przy baterii jesteśmy, jedno ładowanie to w praktyce około 5-6 godzin pracy; etui ładujące pozwala uzupełnić akumulatorki jeszcze dwukrotnie. Na szczęście JBL zdecydowało się na wyposażenie go w port USB-C, więc ładowanie całości trwa zaledwie 2 godziny.

Streak TWS grają tak, jak powinny grać słuchawki sportowe. Brzmienie jest mocno basowe i dynamiczne, wyraźnie ocieplone. Nie oznacza to, że sprzęt traktuje średnicę i soprany po macoszemu – również one są wyraźnie zaznaczone, energetyzujące i wesołe. Nie mamy tu co liczyć na audiofilskie uniesienia, ale przyznam, że w trakcie treningu preferuję właśnie taką reprodukcję dźwięku.

Drobnym minusem okazało się natomiast sterowanie, do którego służą dotykowe panele z logiem Under Armour. Czasami miewały one problemy z załapaniem, że właśnie dotknąłem ich palcem, w szczególności, gdy miałem zmarznięte dłonie. Nie zmienia to jednak faktu, że JBL Under Armour Streak TWS to rewelacyjne słuchawki sportowe, które planuję zabierać na każdy wiosenny trening.

